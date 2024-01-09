"Birazdan Aşağılanacağım" Paylaşımına Gelen Gülmelere Doyamadığımız Cevaplar
"Birazdan Aşağılanacağım" Paylaşımına Gelen Gülmelere Doyamadığımız Cevaplar
Kaynak: https://twitter.com/astrobebik/status...
Yaptıkları olaylardan sonra aşağılanacakları konularda paylaşım yapan kişilerden birbirinden komik yorumlar geldi. Bizler de 'Birazdan aşağılanacağım' tweetine gelen en güzel cevapları sizin için derledik.👇
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Geçtiğimiz aylarda paylaşılan "Birazdan aşağılanacağım" tweeti tekrar gündem oldu.
1. Yaptıkları hareketlerden ve yaşadıkları olaylardan sonra aşağılanacağını düşünen kişilerden birbirinden komik cevaplar geldi.
2. Gelin cevaplara hep birlikte bakalım...
3. Doktorlar Fikret aklıma geldi.🥲
4. O anki gerginlik gözümde canlandı.😂
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5. Ayrı eve çıkma muhabbeti neden böyle sonuçlanıyor anlamıyorum.
6. Babamı en gergin gördüğüm nadir anlardan.
7. Bu olay sabır taşına dönüştürüyor ama...
8. 😂😂😂
9. Tüm sınıf aynı kaderi yaşıyor o anda.
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10. Ayrı eve taşınmak için ayrı bir sebep.😂
11. Okul başladığında yaşanan o kabus.
12. Sizin "Birazdan aşağılanacağım" dediğiniz bir an var mı?
13. Yorumlarda buluşalım...
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