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"Birazdan Aşağılanacağım" Paylaşımına Gelen Gülmelere Doyamadığımız Cevaplar

"Birazdan Aşağılanacağım" Paylaşımına Gelen Gülmelere Doyamadığımız Cevaplar

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
09.01.2024 - 17:59

Yaptıkları olaylardan sonra aşağılanacakları konularda paylaşım yapan kişilerden birbirinden komik yorumlar geldi. Bizler de 'Birazdan aşağılanacağım' tweetine gelen en güzel cevapları sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/astrobebik/status...
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Geçtiğimiz aylarda paylaşılan "Birazdan aşağılanacağım" tweeti tekrar gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda paylaşılan "Birazdan aşağılanacağım" tweeti tekrar gündem oldu.
twitter.com

1. Yaptıkları hareketlerden ve yaşadıkları olaylardan sonra aşağılanacağını düşünen kişilerden birbirinden komik cevaplar geldi.

1. Yaptıkları hareketlerden ve yaşadıkları olaylardan sonra aşağılanacağını düşünen kişilerden birbirinden komik cevaplar geldi.
twitter.com

2. Gelin cevaplara hep birlikte bakalım...

2. Gelin cevaplara hep birlikte bakalım...
twitter.com

3. Doktorlar Fikret aklıma geldi.🥲

3. Doktorlar Fikret aklıma geldi.🥲
twitter.com

4. O anki gerginlik gözümde canlandı.😂

4. O anki gerginlik gözümde canlandı.😂
twitter.com
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5. Ayrı eve çıkma muhabbeti neden böyle sonuçlanıyor anlamıyorum.

5. Ayrı eve çıkma muhabbeti neden böyle sonuçlanıyor anlamıyorum.
twitter.com

6. Babamı en gergin gördüğüm nadir anlardan.

6. Babamı en gergin gördüğüm nadir anlardan.
twitter.com

7. Bu olay sabır taşına dönüştürüyor ama...

7. Bu olay sabır taşına dönüştürüyor ama...
twitter.com

8. 😂😂😂

8. 😂😂😂
twitter.com

9. Tüm sınıf aynı kaderi yaşıyor o anda.

9. Tüm sınıf aynı kaderi yaşıyor o anda.
twitter.com
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10. Ayrı eve taşınmak için ayrı bir sebep.😂

10. Ayrı eve taşınmak için ayrı bir sebep.😂
twitter.com

11. Okul başladığında yaşanan o kabus.

11. Okul başladığında yaşanan o kabus.
twitter.com

12. Sizin "Birazdan aşağılanacağım" dediğiniz bir an var mı?

12. Sizin "Birazdan aşağılanacağım" dediğiniz bir an var mı?
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13. Yorumlarda buluşalım...

13. Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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