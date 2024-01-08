Devlet Desteği Verilen Cep Telefonuna Gelen Yorumlar Yine Herkesi Güldürdü
Devlet Desteği Verilen Cep Telefonuna Gelen Yorumlar Yine Herkesi Güldürdü
Öğrencilere cep telefonu alımlarında verilen devlet desteği kapsamındaki telefonların görüntüsü sosyal medyanın diline düştü.
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Seçim dönemi AK Parti’nin vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz telefon satışı bir süredir devam ediyor.
Sosyal medyaya düşen 'deslet destekli telefon' modellerinden biri kullanıların esprilerine maruz kaldı.
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