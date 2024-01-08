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Devlet Desteği Verilen Cep Telefonuna Gelen Yorumlar Yine Herkesi Güldürdü

Devlet Desteği Verilen Cep Telefonuna Gelen Yorumlar Yine Herkesi Güldürdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.01.2024 - 00:46 Son Güncelleme: 09.01.2024 - 00:48

Öğrencilere cep telefonu alımlarında verilen devlet desteği kapsamındaki telefonların görüntüsü sosyal medyanın diline düştü.

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Seçim dönemi AK Parti’nin vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz telefon satışı bir süredir devam ediyor.

Seçim dönemi AK Parti’nin vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz telefon satışı bir süredir devam ediyor.

Sosyal medyaya düşen 'deslet destekli telefon' modellerinden biri kullanıların esprilerine maruz kaldı.

Sosyal medyaya düşen 'deslet destekli telefon' modellerinden biri kullanıların esprilerine maruz kaldı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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