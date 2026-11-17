Güney Çin'in Guangxi bölgesinden çıkan bu koyu kahverengi jöle hem tatlı hem geleneksel ilaç olarak tüketiliyor. Geleneksel tarifte kaplumbağanın karın kabuğundan elde edilen toz ve şifalı otlar var, bugün satılanların bir kısmında ise kabuk tozu çok az ya da hiç yok. Hafif acı tadı bal veya yoğunlaştırılmış sütle yumuşatılıyor. Cilde iyi geldiğine dair yaygın inanç ise bilimsel olarak kanıtlanmış değil.