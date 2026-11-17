Bırakın Yemeyi, Bakması Bile Sağlam Mide Gerektiren Çin Yemekleri
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Her mutfağın 'bu da mı yenir?' dedirten tabakları var, bizim kokoreçimiz, işkembemiz, kelle paçamız gibi. Çin mutfağı bu konuda epey zengin. Bize tuhaf gelen pek çok yemek orada yüzyıllık bir geleneğin parçası, kimi günlük atıştırmalık, kimi lüks bir lezzet. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Pidan, namıdiğer 'yüzyıllık yumurta'
2. Kuş yuvası çorbası
3. Kızarmış ipek böceği pupası
4. Kokmuş tofu (chou doufu)
5. Tavuk ayağı, namıdiğer 'anka pençesi'
6. Kaplumbağa jölesi (guilinggao)
7. Horoz testisi
8. Dongyang'ın 'erkek çocuk yumurtası'
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