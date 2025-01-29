Bir X Kullanıcısı 2024'te Çektiği Kent Lokantası Kuyruğuyla 2025 Kuyruğunu Kıyasladı
Bir X Kullanıcısı 2024'te Çektiği Kent Lokantası Kuyruğuyla 2025 Kuyruğunu Kıyasladı
İBB'nin açtığı Kent Lokantaları gıdaya erişimin sınırlı olduğu ve dışarıda yemek için ufak servetlerin döküldüğü günümüzde önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş olacak ki büyük talep gördü. Hatta başta CHP'li belediyeler olmak üzere diğer partilerin yönettiği belediyeler de ülkenin dört bir yanına bu uygun fiyatlı lokantalardan açtı. Selim Karlıtekin isimli bir Twitter kullanıcısı da 8 ay önce Üsküdar Kent Lokantası'nda çektiği fotoğrafla günümüzü kıyasladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye dünyada gıda enflasyonunda liderliğe oynayan ülkelerden. Gıdadaki büyük artış özellikle sabit gelirli ve emekliyi daha çok etkiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılında İBB tarafından açılan Kent Lokantası isimli işletmelere de en yoğun talep gıda enflasyonunu en şiddetli şekilde hisseden emeklilerden geliyor.
Bir Twitter kullanıcısı Emekli Yılı ilan edilen 2024'ün Nisan ayından Üsküdar'daki kuyruğu böyle görüntülemişti.
Ardından sıranın her saat olduğunu vurguladı.
Son görüntü ise 2025 yılından. X kullanıcısının belirttiğine göre sıra eskisinden daha uzun. Üstelik bekleme sürelerinden dolayı işçiler eskisi kadar tercih etmiyor. Buna rağmen emeklilerden oluşan kuyruk için çok daha geniş açılar gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Türkiye Yüzyılı'da ibretlik bir kare daha.