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Bir X Kullanıcısı 2024'te Çektiği Kent Lokantası Kuyruğuyla 2025 Kuyruğunu Kıyasladı

Bir X Kullanıcısı 2024'te Çektiği Kent Lokantası Kuyruğuyla 2025 Kuyruğunu Kıyasladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.01.2025 - 17:09

İBB'nin açtığı Kent Lokantaları gıdaya erişimin sınırlı olduğu ve dışarıda yemek için ufak servetlerin döküldüğü günümüzde önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş olacak ki büyük talep gördü. Hatta başta CHP'li belediyeler olmak üzere diğer partilerin yönettiği belediyeler de ülkenin dört bir yanına bu uygun fiyatlı lokantalardan açtı. Selim Karlıtekin isimli bir Twitter kullanıcısı da 8 ay önce Üsküdar Kent Lokantası'nda çektiği fotoğrafla günümüzü kıyasladı.

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Türkiye dünyada gıda enflasyonunda liderliğe oynayan ülkelerden. Gıdadaki büyük artış özellikle sabit gelirli ve emekliyi daha çok etkiliyor.

Türkiye dünyada gıda enflasyonunda liderliğe oynayan ülkelerden. Gıdadaki büyük artış özellikle sabit gelirli ve emekliyi daha çok etkiliyor.

Kaynak

2022 yılında İBB tarafından açılan Kent Lokantası isimli işletmelere de en yoğun talep gıda enflasyonunu en şiddetli şekilde hisseden emeklilerden geliyor.

2022 yılında İBB tarafından açılan Kent Lokantası isimli işletmelere de en yoğun talep gıda enflasyonunu en şiddetli şekilde hisseden emeklilerden geliyor.

Bir Twitter kullanıcısı Emekli Yılı ilan edilen 2024'ün Nisan ayından Üsküdar'daki kuyruğu böyle görüntülemişti.

Bir Twitter kullanıcısı Emekli Yılı ilan edilen 2024'ün Nisan ayından Üsküdar'daki kuyruğu böyle görüntülemişti.
twitter.com

kaynak

Ardından sıranın her saat olduğunu vurguladı.

Ardından sıranın her saat olduğunu vurguladı.
twitter.com

Son görüntü ise 2025 yılından. X kullanıcısının belirttiğine göre sıra eskisinden daha uzun. Üstelik bekleme sürelerinden dolayı işçiler eskisi kadar tercih etmiyor. Buna rağmen emeklilerden oluşan kuyruk için çok daha geniş açılar gerekiyor.

Son görüntü ise 2025 yılından. X kullanıcısının belirttiğine göre sıra eskisinden daha uzun. Üstelik bekleme sürelerinden dolayı işçiler eskisi kadar tercih etmiyor. Buna rağmen emeklilerden oluşan kuyruk için çok daha geniş açılar gerekiyor.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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