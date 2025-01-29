Bir X Kullanıcısı 2024'te Çektiği Kent Lokantası Kuyruğuyla 2025 Kuyruğunu Kıyasladı

İBB'nin açtığı Kent Lokantaları gıdaya erişimin sınırlı olduğu ve dışarıda yemek için ufak servetlerin döküldüğü günümüzde önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş olacak ki büyük talep gördü. Hatta başta CHP'li belediyeler olmak üzere diğer partilerin yönettiği belediyeler de ülkenin dört bir yanına bu uygun fiyatlı lokantalardan açtı. Selim Karlıtekin isimli bir Twitter kullanıcısı da 8 ay önce Üsküdar Kent Lokantası'nda çektiği fotoğrafla günümüzü kıyasladı.