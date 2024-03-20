Bir Türlü Doğru Bakım Ürününü Bulamayanlara: Limonian Deneme Ürünlerine Bayılacaksınız!
Bir Türlü Doğru Bakım Ürününü Bulamayanlara: Limonian Deneme Ürünlerine Bayılacaksınız!
Limonian'nın gerçekleştirdiği Liminiday Projesi, bir türlü doğru cilt bakımı ürününü bulamayan herkesin kurtarıcısı olacak! Liminiday Projesi neymiş ve ürünler nelermiş gelin birlikte bakalım...
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cilt bakımı yaparken en zoru bakımı yapmaktan çok doğru ürünü bulmak.
Tabii bir de kocaman ürünler alınmak zorunda kalınıyor. Bu süreçte belki de birçok ürün kullanılmadan çöpe atılıyor.
Bibimcos Peeling Etkisi Sunan Arındırıcı Tonik
Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ
Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bibimcos Mini Fiddy Method Tanışma Seti
Bibimcos Avantajlı Cilt Bakım Rutini Seti
Bibimcos İkili Avantajlı Tanışma Seti
Chamos Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem
Chamos Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seohwabi İkili Avantajlı Tanışma Seti
Chamos Onarıcı Mini Cilt Bakım Rutini Seti
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda