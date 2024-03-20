Bir Türlü Doğru Bakım Ürününü Bulamayanlara: Limonian Deneme Ürünlerine Bayılacaksınız!

Doğru ürünü bulana kadar siz de çok ürün çöpe attıysanız Limonian'ın mini boyları tam size göre! Uygun fiyata alabileceğiniz bu ürünleri deneyerek cildiniz için en iyisini bulabilirsiniz. 💅

10 ml'lik şişelerde veya 10 gr'lık tüplerde gelen bu ürünlerin kendileri küçük olsa da etkileri büyük! Liminiday Projesinin mini boy ürünlerinden bazıları şunlar: 👇