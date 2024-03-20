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Bir Türlü Doğru Bakım Ürününü Bulamayanlara: Limonian Deneme Ürünlerine Bayılacaksınız!

etiket Bir Türlü Doğru Bakım Ürününü Bulamayanlara: Limonian Deneme Ürünlerine Bayılacaksınız!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 16:31

Limonian'nın gerçekleştirdiği Liminiday Projesi, bir türlü doğru cilt bakımı ürününü bulamayan herkesin kurtarıcısı olacak! Liminiday Projesi neymiş ve ürünler nelermiş gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Cilt bakımı yaparken en zoru bakımı yapmaktan çok doğru ürünü bulmak.

Doğru ürünü bulmak için herkes sürekli yeni bakım ürünleri deniyor. Ama bazen bu süreç çok zaman alıyor!

Tabii bir de kocaman ürünler alınmak zorunda kalınıyor. Bu süreçte belki de birçok ürün kullanılmadan çöpe atılıyor.

Doğru ürünü bulana kadar siz de çok ürün çöpe attıysanız Limonian'ın mini boyları tam size göre! Uygun fiyata alabileceğiniz bu ürünleri deneyerek cildiniz için en iyisini bulabilirsiniz. 💅

10 ml'lik şişelerde veya 10 gr'lık tüplerde gelen bu ürünlerin kendileri küçük olsa da etkileri büyük! Liminiday Projesinin mini boy ürünlerinden bazıları şunlar: 👇

Bibimcos Peeling Etkisi Sunan Arındırıcı Tonik

Bibimcos Peeling Etkisi Sunan Arındırıcı Tonik

Kendi minik etkisi büyük ürünlerden biri olan tonik, peeling etkili. Ciltteki ölü derileri ve kalıntıları temizlemek için bu tonik kullanılabilir. Daha parlak ve temiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Pürüzsüz bir cilt istiyorsanız hemen tıklayın.

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Gözeneklerinizin hiç olmadığı kadar temiz olmasını istiyorsanız bu yağı mini deneme boyuyla hemen alabilirsiniz. İçeriğinde cildinize yararlı olacak etken maddeleri olan yağ, cildi temizlemenin yanında ferahlık hissi de veriyor. 

Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği ürünü satın almak için tıklayın.

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Gözenek temizlerken en büyük yardımcılarınızdan biri olacak kil maskesinin cildinize iyi gelip gelmeyeceğini anlamak için bu 10 ml'lik deneme boyunu kullanabilirsiniz. Kremsi formülüyle cildi çok kurutmadan etki eden maske yağ-nem dengesini sağlıyor.

Cildinize iyi bir bakım yapmak istiyorsanız tıklayın.

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Bibimcos Mini Fiddy Method Tanışma Seti

Bibimcos Mini Fiddy Method Tanışma Seti

Fiddy Methodla tanışmak istiyorsunuz ama büyük paketler gözünüzü korkutuyorsa bu 10 ml'lik tanışma seti sizin için ideal. İçinde bu bakımı uygularken ihtiyacınız olan her şey var.

Yeni bir bakım rutini denemek için hemen tıklayın.

Bibimcos Avantajlı Cilt Bakım Rutini Seti

Bibimcos Avantajlı Cilt Bakım Rutini Seti

Cilt bakımınız için gerekli her şeyi içeren bu sette yok yok! Cilt temizliği, yatıştıma ve nemlendirme için ne gerekiyorsa bu sette var. Cildiniz için bir bakım rutini oluştururken bu set çok işinize yarayacak. Mini boy olmaları sayesinde önce deneyip sonra büyük boylarla bakım rutininize devam edebilirsiniz.

Tanışma seti olarak alabileceğiniz bu seti denemek için tıklayın.

Bibimcos İkili Avantajlı Tanışma Seti

Bibimcos İkili Avantajlı Tanışma Seti

Büyük setlere ihtiyacım yok, bana cildimi temizleyecek ürünler lazım diyorsanız çift aşamalı temizlik yapan bu set size göre. İçinde yağ temizleyici ve temizleyici köpük olan set ile cildinizi derinlemesine temizlemeniz mümkün. 

Ciltte biriken kir, makyaj ve güneş kremi kalıntılarını gideren tanışma setini merak ettiyseniz buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Chamos Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

Chamos Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem

10 gramlık boyuyla her yere sığan krem, cildi onarıp sakinleştiriyor. Cildi sakinleştirmenin yanında cilt bariyerini de güçlendiriyor. Hassas ve problemli ciltlilerin mutlaka denemesi gereken krem, cildi tahrişten de korumaya yardımcı oluyor.

Cildinize iyi gelecek ürünü denemek için tıklayın.

Chamos Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum

Chamos Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum

Serum alırken bir türlü tam karar veremiyorsanız bu 10 ml'lik deneme boyu tam size göre! İçeriği sayesinde cildinizi dış etkenlerden koruyan serum, hassaslaşan ciltleri yatıştırmaya da yardımcı oluyor. 

Yaşlanma karşıtı etki de sunan serumu sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Seohwabi İkili Avantajlı Tanışma Seti

Seohwabi İkili Avantajlı Tanışma Seti

Cildinizdeki eşitsizlikleri düzenlemek için bu seti kullanabilirsiniz. Cildi hem nemlendiren hem aydınlık görünüm veren setteki ürünler denemek için ideal. İçinde cilt tonundaki eşitsizlikleri düzenleyen ampul ve gece kremi bulunuyor.

Besleyici de olan set ürünleri için tıklayın.

Chamos Onarıcı Mini Cilt Bakım Rutini Seti

Chamos Onarıcı Mini Cilt Bakım Rutini Seti

Cildinizi onarıcı bir sete ihtiyacınız varsa bu mini cilt bakım rutini seti size göre olabilir. Temizleme, onarma ve nemlendirme etkisi olan set mini boylarıyla denemeniz için sizi bekliyor!

Size yeni bir cilt rutini oluşturacak seti almak için tıklayın.

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