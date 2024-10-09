Bir Tatlı Seç En Sevilen Özelliğini Ortaya Çıkaralım!
Bir Tatlı Seç En Sevilen Özelliğini Ortaya Çıkaralım!
Bir tatlı seç, en sevilen özelliğini söyleyelim!
Haydi teste!
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Bir tatlı seçer misin?
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Senin en sevilen özelliğin net olman!
Senin en sevilen özelliğin cesaretin!
Senin en sevilen özelliğin kararlılığın!
Senin en sevilen özelliğin empati yeteneğin!
Senin en sevilen özelliğin enerjin!
Senin en sevilen özelliğin vefalı olman!
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