Bir Sporcudan Daha Fazlası: Aysel Damar ile Türk Sporuna Çok Yönlü Bir Bakış
Türk basketbolunun sahadaki mücadele ruhunu yönetsel vizyonla birleştiren, genç sporculara ilham olan bir isim: Aysel Damar. Spora oyuncu olarak adım atan, ardından antrenörlük, yöneticilik ve akademik alanlarda önemli roller üstlenen Damar, Türk sporuna çok yönlü katkılar sunmaya devam ediyor. Basketboldaki profesyonel geçmişi, yurt dışı deneyimleri, 3x3 branşındaki öncü rolü ve kurucusu olduğu Bratses Basketbol Akademisi ile dikkat çeken Damar, aynı zamanda üniversite-sporcu ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla da örnek teşkil ediyor.
Bu röportajda Aysel Damar’ın kariyer yolculuğunu, spora bakış açısını ve Türk sporunun gelişimi için hayata geçirdiği projelere tanıklık edeceğiz. Gelin şimdi birlikte, sahadan yönetime uzanan ilham verici bu hikâyeye yakından bakalım…
+ Sizi sporseverler basketbolla tanıdı. Hikâyeniz nerede başladı?
+ Şu an yürüttüğünüz projeler neler?
+ Yöneticilik alanında da aktif rolleriniz var. Bunları bizimle paylaşır mısınız?
+ Sporcu olarak hangi akademik bölümler tercih edilmeli?
+ Son olarak, sizi tanımayanlara Aysel Damar’ı nasıl tanımlarsınız?
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