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Bir Sporcudan Daha Fazlası: Aysel Damar ile Türk Sporuna Çok Yönlü Bir Bakış

etiket Bir Sporcudan Daha Fazlası: Aysel Damar ile Türk Sporuna Çok Yönlü Bir Bakış

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 20:31

Türk basketbolunun sahadaki mücadele ruhunu yönetsel vizyonla birleştiren, genç sporculara ilham olan bir isim: Aysel Damar. Spora oyuncu olarak adım atan, ardından antrenörlük, yöneticilik ve akademik alanlarda önemli roller üstlenen Damar, Türk sporuna çok yönlü katkılar sunmaya devam ediyor. Basketboldaki profesyonel geçmişi, yurt dışı deneyimleri, 3x3 branşındaki öncü rolü ve kurucusu olduğu Bratses Basketbol Akademisi ile dikkat çeken Damar, aynı zamanda üniversite-sporcu ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla da örnek teşkil ediyor.

Bu röportajda Aysel Damar’ın kariyer yolculuğunu, spora bakış açısını ve Türk sporunun gelişimi için hayata geçirdiği projelere tanıklık edeceğiz. Gelin şimdi birlikte, sahadan yönetime uzanan ilham verici bu hikâyeye yakından bakalım…

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+ Sizi sporseverler basketbolla tanıdı. Hikâyeniz nerede başladı?

+ Sizi sporseverler basketbolla tanıdı. Hikâyeniz nerede başladı?

- Basketbola 13 yaşında başladım. Botaş Spor altyapısına seçildim ve Adana Ceyhan’da yatılı olarak gelişimime devam ettim. Altyapılarda Türkiye dereceleri ve şampiyonluklar elde ettim. 21 yaşına kadar farklı kulüplerde profesyonel olarak oynadım; ancak ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle oyunculuk kariyerime erken veda ettim.

+ Aktif basketbol kariyeriniz sona erdikten sonra yolculuğunuz nasıl devam etti?

- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde spor uzmanı olarak göreve başladım. Sahada antrenörlük, saha dışında ise yönetimsel birçok görev üstlendim. Aynı zamanda kadın basketbol milli takımlarında, U16 ve U20 kategorilerinde takım menajeri olarak Avrupa Şampiyonaları’na katılan ekiplerle birlikte görev yaptım.

+ Yurt dışı deneyiminiz de var. Bundan bahseder misiniz?

- Elbette. Litvanya’nın Vilnius şehrinde, Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Sarunas Sakalauskas ile birlikte altyapı sistemleri üzerine özel eğitimler aldım. Bu süreç, altyapıya olan bakış açımı uluslararası bir vizyonla geliştirmeme büyük katkı sağladı.

+ 3x3 basketbolun yükselişinde önemli bir rolünüz olduğunu biliyoruz. Neler yaptınız bu alanda?

- 3x3 basketbol Türkiye’de gelişirken, ben de bu sürecin hem teknik hem organizasyonel tarafında aktif oldum. U21 3x3 Milli Takımı’nda antrenör olarak görev yapmaktayım. Ayrıca, TÜSF ile birlikte hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonalarına takımlar götürdüm ve organizasyon süreçlerinde üst düzey görevler aldım.

2022 yılında, Kadir Has Üniversitesi’nin kadın ve erkek 3x3 takımlarıyla birlikte Polonya’nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katıldık. Bu, üniversite düzeyinde uluslararası başarı açısından çok önemli bir adımdı.

+ Şu an yürüttüğünüz projeler neler?

+ Şu an yürüttüğünüz projeler neler?

- Bratses Basketbol Akademisi’nin kurucu ortağıyım. Bratses sadece bir akademi değil; Türkiye’de bugüne kadar yapılmamış, kapsamı ve vizyonu ile devrim yaratacak bir proje olması için Kurucu Ortağım Burhan Güler ile beraber çalışıyoruz.

Amacımız, altyapıdan başlayarak genç yetenekleri sadece sportif anlamda değil, aynı zamanda karakter, disiplin, özgüven ve akademik başarı ile de donatmak. Türkiye’de çoğu akademi ve benzer programlar sadece saha içi performansa odaklanırken, Bratses, sporcunun tüm yaşam alanını kapsayan, multidisipliner bir eğitim modeli sunuyor.

Bu akademide, bilimsel antrenman teknikleri, bireysel gelişim planları, psikolojik destek, spor beslenmesi desteği, atletik performans ve akademik danışmanlık bir arada yürütülüyor. 

Bratses, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri ile yönetilen; genç sporculara sadece birer atlet değil, lider, sorumluluk sahibi ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri sağlamayı amaç ediniyoruz. 

Türkiye basketbolunda daha önce denenmemiş bu kapsamlı ve bütünsel yaklaşımla, Bratses Basketbol Akademisi hem sportif başarılarıyla hem de eğitimle örnek gösterilen bir yer olması için çok çalışıyoruz. Bu yolculuk, sadece sporcular için değil, onların aileleri, paydaşları ve tüm katılımcıları ile beraber yürüttüğümüz bir yolculuk.

+ Yöneticilik alanında da aktif rolleriniz var. Bunları bizimle paylaşır mısınız?

+ Yöneticilik alanında da aktif rolleriniz var. Bunları bizimle paylaşır mısınız?

- Tabii. Spor yöneticiliği benim için en az antrenörlük kadar önemli. Geçmiş dönemde,

• TÜSF Başkan Danışmanı,

• SKS Daire Başkanları Yönetim Kurulu Üyesi,

• İstanbul İl Spor Koordinasyon Kurulu Üyesi,

• Basketbol Teknik Kurul Üyesi olarak aktif görevler yürüttüm.

+ Üniversite eğitimi ile profesyonel spor hayatı aynı anda yürütmek mümkün müdür?

- Evet, mümkün. Ancak bu ikisini dengede tutmak çok fazla planlama, disiplin ve özveri gerektirir. Sporun getirdiği antrenman, seyahat ve maç yoğunluğu ile akademik sorumlulukları birlikte yönetmek, zaman yönetiminde çok başarılı olmayı zorunlu kılar. İyi organize olmazsa performansta ve akademik başarıda düşüş yaşanabilir.

+ Sporcu olarak üniversitede eğitim almak neden önemlidir?

Sporcu hayatı genellikle sınırlı bir süreye sahiptir. Üniversite eğitimi, spordan sonra ikinci bir kariyer kapısı açar. Spor dışındaki beceriler ve bilgi birikimi, spor sonrası hayata hazırlık için gereklidir. Ayrıca, akademik ortam kişisel gelişimi destekler, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini artırır. Bu da spora yaklaşımını bile olumlu etkiler.

+ Sporcu olarak hangi akademik bölümler tercih edilmeli?

+ Sporcu olarak hangi akademik bölümler tercih edilmeli?

- Sporla doğrudan ilişkili bölümler (Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Fizyoterapi, Beslenme, Psikoloji) yanı sıra, spor yöneticiliği, sağlık bilimleri veya işletme gibi bölümler de kariyer çeşitliliği sağlar. Sporcu deneyimi, bu alanlarda avantaj yaratır.

+ Türkiye’de üniversite ve profesyonel spor ilişkisi nasıl geliştirilebilir?

• Sporcu öğrencilere yönelik özel programlar yaygınlaştırılmalı.

• Üniversitelerde sporcu destek birimleri kurulmalı.

• Spor federasyonları ve üniversiteler arasında güçlü işbirlikleri geliştirilmeli.

• Spor bilimi ve akademik kariyer teşvik edilmeli.

• Finansal ve psikolojik destek artırılmalı.

+ Son olarak, sizi tanımayanlara Aysel Damar’ı nasıl tanımlarsınız?

+ Son olarak, sizi tanımayanlara Aysel Damar’ı nasıl tanımlarsınız?

- Sporun sahadan ibaret olmadığını bilen, gelişim odaklı, gençlere ilham vermeyi hedefleyen ve sporu hayatın merkezinde tutan biri olarak tanımlayabilirim kendimi. Her alanda Türk sporuna katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.

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Çağın Altuğ
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