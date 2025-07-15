Bir Sporcudan Daha Fazlası: Aysel Damar ile Türk Sporuna Çok Yönlü Bir Bakış

- Basketbola 13 yaşında başladım. Botaş Spor altyapısına seçildim ve Adana Ceyhan’da yatılı olarak gelişimime devam ettim. Altyapılarda Türkiye dereceleri ve şampiyonluklar elde ettim. 21 yaşına kadar farklı kulüplerde profesyonel olarak oynadım; ancak ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle oyunculuk kariyerime erken veda ettim.

+ Aktif basketbol kariyeriniz sona erdikten sonra yolculuğunuz nasıl devam etti?

- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde spor uzmanı olarak göreve başladım. Sahada antrenörlük, saha dışında ise yönetimsel birçok görev üstlendim. Aynı zamanda kadın basketbol milli takımlarında, U16 ve U20 kategorilerinde takım menajeri olarak Avrupa Şampiyonaları’na katılan ekiplerle birlikte görev yaptım.

+ Yurt dışı deneyiminiz de var. Bundan bahseder misiniz?

- Elbette. Litvanya’nın Vilnius şehrinde, Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Sarunas Sakalauskas ile birlikte altyapı sistemleri üzerine özel eğitimler aldım. Bu süreç, altyapıya olan bakış açımı uluslararası bir vizyonla geliştirmeme büyük katkı sağladı.

+ 3x3 basketbolun yükselişinde önemli bir rolünüz olduğunu biliyoruz. Neler yaptınız bu alanda?

- 3x3 basketbol Türkiye’de gelişirken, ben de bu sürecin hem teknik hem organizasyonel tarafında aktif oldum. U21 3x3 Milli Takımı’nda antrenör olarak görev yapmaktayım. Ayrıca, TÜSF ile birlikte hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonalarına takımlar götürdüm ve organizasyon süreçlerinde üst düzey görevler aldım.

2022 yılında, Kadir Has Üniversitesi’nin kadın ve erkek 3x3 takımlarıyla birlikte Polonya’nın Lodz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katıldık. Bu, üniversite düzeyinde uluslararası başarı açısından çok önemli bir adımdı.