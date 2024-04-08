Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ev Baklavasına Yaptıklarıyla Sert Eleştirilerin Hedefi Oldu

@ozifalan adlı Twitter kullanıcısı, bir tepsi ev baklavasını neden belirtemeden yalnızca ev baklavası böyle yenir diyerek birbirine kattı. Ancak o görüntüler izleyicileri öylesine sinirlendirdi ki herkes öfkesini yorumlarda kustu. Gelin detaylara birlikte bakalım.