Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ev Baklavasına Yaptıklarıyla Sert Eleştirilerin Hedefi Oldu

@ozifalan adlı Twitter kullanıcısı, bir tepsi ev baklavasını neden belirtemeden yalnızca ev baklavası böyle yenir diyerek birbirine kattı. Ancak o görüntüler izleyicileri öylesine sinirlendirdi ki herkes öfkesini yorumlarda kustu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Baklavanın nasıl yeneceğine dair tartışmalar var. Çorba gibi olacak baklava çorbası tarzında.” dedi ve karıştırmaya başladı.
Ve sözlerine “İçi dışı birbirine geçecek baklava böyle yenir.” cümlesini de ekledi.
Her ne sebeple yapmış olursa olsun izleyiciler anlam veremedi ve her şeyin bir usulü olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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