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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ev Baklavasına Yaptıklarıyla Sert Eleştirilerin Hedefi Oldu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Ev Baklavasına Yaptıklarıyla Sert Eleştirilerin Hedefi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 19:02

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@ozifalan adlı Twitter kullanıcısı, bir tepsi ev baklavasını neden belirtemeden yalnızca ev baklavası böyle yenir diyerek birbirine kattı. Ancak o görüntüler izleyicileri öylesine sinirlendirdi ki herkes öfkesini yorumlarda kustu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Baklavanın nasıl yeneceğine dair tartışmalar var. Çorba gibi olacak baklava çorbası tarzında.” dedi ve karıştırmaya başladı.

“Baklavanın nasıl yeneceğine dair tartışmalar var. Çorba gibi olacak baklava çorbası tarzında.” dedi ve karıştırmaya başladı.

Ve sözlerine “İçi dışı birbirine geçecek baklava böyle yenir.” cümlesini de ekledi.

Ve sözlerine “İçi dışı birbirine geçecek baklava böyle yenir.” cümlesini de ekledi.

Her ne sebeple yapmış olursa olsun izleyiciler anlam veremedi ve her şeyin bir usulü olduğunu dile getirdi.

Her ne sebeple yapmış olursa olsun izleyiciler anlam veremedi ve her şeyin bir usulü olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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