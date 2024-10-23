Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Bir Skinfluencer Olsaydın Kim Olurdun?

etiket Bir Skinfluencer Olsaydın Kim Olurdun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 17:31

Skin (Cilt) + Influencers kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkan 'Skinfluencers' tanımlaması, cilt bakımı ile ilgilenen influencer'ları temsil diyor. Testimizde hangi skinfluencer olabileceğini söyleyeceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk sorumuz: Cilt bakım rutinini günün hangi diliminde yapıyorsun?

2. Cilt bakım ürünü almadan önce kimden veya nereden bilgi alıyorsun, öğrenebilir miyiz?

3. Bir cilt bakım ürününün sahip olduğu özelliklerden hangisi senin için öncelik oluyor?

4. Cilt bakımını uygulamak istediğin bir banyo seçer misin?

5. Çoook yorgun olduğun bir günün akşamında hemen uyumak istiyorsun ama cilt bakım rutinini de aksatmaman gerektiği sürekli kulaklarında çınlanıyor. Ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Net bir soru: Daha önce yüzünde makyaj ile uyuyakaldığın oldu mu?

7. "Asla vazgeçemem!" dediğin bir ürün seçer misin?

8. Son sorudayız! Sosyal medyada günde kaç saat geçirdiğini öğrenebilir miyiz?

Michelle Wong!

Michelle Wong!

Eğer sen bir Skinfluencer olsaydın muhtemelen Michelle Wong olurdun! Bilimi seven birisin ve güzellik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmadan alışveriş yapmayı sevmiyorsun. Ürün içeriklerini okumayı ve arkasındaki bilimi anlamayı tercih ediyorsun. Senin için önemli olan, sadece cildine iyi gelen ürünler kullanmak değil, aynı zamanda bu ürünlerin neden işe yaradığını da anlamaktır. Bilime dayalı yaklaşımlarınla çevrendeki insanlara cilt bakımı konusunda rehberlik ediyorsun ve yanlış bilgilerin önüne geçmeye çalışıyorsun.

Awa Lee!

Awa Lee!

Eğer sen bir skinfluencer olsaydın, muhtemelen Ava Lee gibi olurdun! Sağlıklı ve parlak bir cilt elde etmenin sırrını detaylı ürün incelemeleri ve pratik cilt bakımı ipuçlarıyla paylaşıyorsun. Hem lüks hem de bütçe dostu ürünleri kullanmayı seviyorsun ve takipçilerin için dengeyi koruyarak hem cilt bakımını hem de yaşam tarzını bir bütün olarak ele alıyorsun. Cilt bakımını sadece ürünlerle değil, aynı zamanda günlük alışkanlıklarla da desteklemek senin için önemli.

Susan Yara!

Susan Yara!

Eğer sen bir skinfluencer olsaydın, muhtemelen Susan Yara gibi olurdun. Senin için cilt bakımı, bilimsel bir temel üzerine kurulu. Hem yeni başlayanlar hem de cilt bakımı tutkunları için karmaşık cilt bakım konularını anlaşılır bir şekilde açıklıyorsun. Ayrıca, doğru ürünleri önererek izleyicilerinin en iyi sonuçları elde etmesine yardımcı oluyorsun. Profesyonel bakış açısı ve sektördeki deneyiminle, bilgini paylaşmak ve başkalarına cilt bakımı konusunda rehberlik etmek senin tarzın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın