Bir Skinfluencer Olsaydın Kim Olurdun?
Bir Skinfluencer Olsaydın Kim Olurdun?
Skin (Cilt) + Influencers kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkan 'Skinfluencers' tanımlaması, cilt bakımı ile ilgilenen influencer'ları temsil diyor. Testimizde hangi skinfluencer olabileceğini söyleyeceğiz!
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1. İlk sorumuz: Cilt bakım rutinini günün hangi diliminde yapıyorsun?
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2. Cilt bakım ürünü almadan önce kimden veya nereden bilgi alıyorsun, öğrenebilir miyiz?
3. Bir cilt bakım ürününün sahip olduğu özelliklerden hangisi senin için öncelik oluyor?
4. Cilt bakımını uygulamak istediğin bir banyo seçer misin?
5. Çoook yorgun olduğun bir günün akşamında hemen uyumak istiyorsun ama cilt bakım rutinini de aksatmaman gerektiği sürekli kulaklarında çınlanıyor. Ne yaparsın?
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