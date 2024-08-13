Bir Para Çıkarsan Adı Ne Olurdu?
Bir Para Çıkarsan Adı Ne Olurdu?
Tedavülde pek çok para birimi ve farklı isimleri varken sen para çıkarsaydın adı ne olurdu? Cevabı burada!
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1. Öncelikle şunu soralım: Para birimin dijital mi olacak yoksa fiziksel mi?
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2. Para biriminin üzerinde nasıl bir sembol kullanabilirsin?
3. Peki bu paranın rengi ne olacak?
4. Para biriminin ön yüzünde bir fotoğraf olacak mı?
5. Pekala! Arka yüzü nasıl olacak diye sorsak?
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