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Bir Para Çıkarsan Adı Ne Olurdu?

etiket Bir Para Çıkarsan Adı Ne Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 17:01

Tedavülde pek çok para birimi ve farklı isimleri varken sen para çıkarsaydın adı ne olurdu? Cevabı burada!

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1. Öncelikle şunu soralım: Para birimin dijital mi olacak yoksa fiziksel mi?

1. Öncelikle şunu soralım: Para birimin dijital mi olacak yoksa fiziksel mi?

2. Para biriminin üzerinde nasıl bir sembol kullanabilirsin?

2. Para biriminin üzerinde nasıl bir sembol kullanabilirsin?

3. Peki bu paranın rengi ne olacak?

3. Peki bu paranın rengi ne olacak?

4. Para biriminin ön yüzünde bir fotoğraf olacak mı?

4. Para biriminin ön yüzünde bir fotoğraf olacak mı?

5. Pekala! Arka yüzü nasıl olacak diye sorsak?

5. Pekala! Arka yüzü nasıl olacak diye sorsak?
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6. Paranın materyali ne olacak?

7. Bu parayı tedavüle koyacağın gün bir tören düzenleyecek misin?

8. Son soru! Bu parayı tedavüle aldın ve ilk kez sen kullanacaksın diyelim. Nerede kullanırdın?

Zenit!

Senin para birimin köklü ve sağlam bir geçmişe dayanıyor. Zenit, tarihi figürler ve anıtlarla süslenmiş, güvenli ve güvenilir bir para birimi. Bu para, senin gibi tarihine bağlı ve değerlerine önem veren birinin yarattığı, uzun ömürlü ve güçlü bir ekonomik sembol olacak. Zenit ile geçmişin izlerini geleceğe taşı!

Tekn!

Tekn!

Senin para birimin teknolojiye dayalı ve dijital dünyada geleceğin parası olmaya aday. Modern tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile Tekn, kripto para dünyasında hızla değer kazanacak. Senin gibi yenilikçi ve teknoloji meraklısı birinin yarattığı bu para, dijital ekonominin olmazsa olmazı olacak. Tekn ile geleceğe adım atmaya hazır ol!

LiraNova!

Senin para birimin sanatı ve yaratıcılığı simgeliyor. LiraNova, renkli ve estetik tasarımı ile göz alıcı, her birimi adeta bir sanat eseri gibi. Bu para, senin gibi sanata ve estetiğe değer veren birinin eseri, ekonomi dünyasında yaratıcılığı simgeleyecek. LiraNova ile finans dünyasına renk katmaya hazır ol!

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