Bir Kadının Paylaştığı Yemek Fotoğrafı Kedi Mamasına Benzetilince Olanlar Oldu
Bir Kadının Paylaştığı Yemek Fotoğrafı Kedi Mamasına Benzetilince Olanlar Oldu
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Herkesin damak tadı farklı elbet. Fakat eminiz ki birçok kişi yemeklerinin öncelikle gözlerine hitap etmesini ister. Haliyle kedi mamasını andıran bir yemek, ne kadar lezzetli olursa olsun pek de hoş görünmeyecektir. 'Rate My Plate' (Tabağımı Oylayın) adlı bir sosyal medya grubunda tabağını paylaşan kadının tabağı kedi mamasına benzetildi!
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