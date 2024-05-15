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Yemek
Bir Kadının Paylaştığı Yemek Fotoğrafı Kedi Mamasına Benzetilince Olanlar Oldu

Bir Kadının Paylaştığı Yemek Fotoğrafı Kedi Mamasına Benzetilince Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.05.2024 - 16:03

Herkesin damak tadı farklı elbet. Fakat eminiz ki birçok kişi yemeklerinin öncelikle gözlerine hitap etmesini ister. Haliyle kedi mamasını andıran bir yemek, ne kadar lezzetli olursa olsun pek de hoş görünmeyecektir. 'Rate My Plate' (Tabağımı Oylayın) adlı bir sosyal medya grubunda tabağını paylaşan kadının tabağı kedi mamasına benzetildi!

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...

Bir yemeği doyasıya yemeniz için olmazsa olmazlarınız nedir?

Bir yemeği doyasıya yemeniz için olmazsa olmazlarınız nedir?

Kimisi yemeklerini sıcak sever, kimisi için bir ekmek olmazsa olmaz. Fakat eminiz ki herkes güzel bir sunuma önem verir. En azından göze hitap etmesi hiç de fena olmaz yani.

Fakat gelin görün ki son zamanlarda sunumlara bir güncelleme geldi. Artık restoranlar genellikle 'farklı' olmanın peşinden koşuyor.

Fakat gelin görün ki son zamanlarda sunumlara bir güncelleme geldi. Artık restoranlar genellikle 'farklı' olmanın peşinden koşuyor.

Yemek sektörü hiç olmadığı kadar popüler bir hale gelince, sayısı artan restoranlar da farklarını ortaya koymak için ellerinden geleni yapmaya başladı. Artık yediği yemeği, gittiği farklı bir restoranı paylaşmayan neredeyse yok.

Facebook'ta ise oldukça popüler bir grup bulunuyor: Rate My Plate, yani 'Tabağımı Oylayın.'

Facebook'ta ise oldukça popüler bir grup bulunuyor: Rate My Plate, yani 'Tabağımı Oylayın.'

Bu grupta insanlar, yaptıkları güzel yemekleri paylaşarak diğer grup üyelerinin tabaklarını oylamasını istiyor. Kimi zaman birbirinden güzel yemekler ortaya çıkarken kimi zaman da pek de güzel görünmeyen tabaklar oluyor.

Bu meşhur sosyal medya grubunda paylaşılan bu tabak da acımasız yorumların hedefi haline geldi.

Bu meşhur sosyal medya grubunda paylaşılan bu tabak da acımasız yorumların hedefi haline geldi.

Kimisi bu tabağın dengeli olduğunu söylerken kimisi de tabağa mizahı yönden yaklaşmayı tercih etti.

Kimisi tabağı bir kedi mamasına benzetirken kimisi de "gördüğüm en üzücü tabak" yorumunda bulunud.

Kimisi tabağı bir kedi mamasına benzetirken kimisi de "gördüğüm en üzücü tabak" yorumunda bulunud.

'Özür dilerim ama az önce kedim bunu halıya kustu', 'Hem kahvaltı yapıp hem de tuvalete gittiğinde', 'iki kez ölmüş yumurta gibi' yorumları ise oldukça acımasızdı doğrusu.

Ne dersiniz, bu yemeği yer miydiniz?

Ne dersiniz, bu yemeği yer miydiniz?
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