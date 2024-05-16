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Bir Kadının Burnundan Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo Edp Erkek Parfümü

etiket Bir Kadının Burnundan Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo Edp Erkek Parfümü

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 17:02

Erkeklerin sıkmaya, kadınların koklamaya doyamadığı efsanevi Acqua di Gio serisinin en yeni üyesi Acqua di Giò Profondo'yu anlatıyoruz. Siz de kadınlar için çekici olan, teninizde kalıcılığını koruyan imza bir koku arıyorsanız, hemen böyle gelin.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 16 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

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Giorgio Armani, efsanevi Acqua di Gio serisinin en yeni üyesi olan hafif ama kalıcı ve büyüleyici bir kokuya sahip olan Acqua di Giò Profondo'yu piyasaya sürdü.

Giorgio Armani, efsanevi Acqua di Gio serisinin en yeni üyesi olan hafif ama kalıcı ve büyüleyici bir kokuya sahip olan Acqua di Giò Profondo'yu piyasaya sürdü.

Erkeklerin sıkmaya, kadınların koklamaya doyamadığı bu koku, piyasaya çıktığından beri benim favorilerimden oldu.

Size söylemeliyim ki eğer Acqua di Gio'nun orijinalini seviyorsanız Profondo'ya bayılacaksınız.

İlkbahar ve yaz ayları için nokta atış bir koku!

Profondo, Acqua di Gio'nun daha kalıcı, daha çekici ve etkileyici bir versiyonu...

Profondo, Acqua di Gio'nun daha kalıcı, daha çekici ve etkileyici bir versiyonu...

Orijinali de çok güzel ama Profondo bir başka...

Bu koku üzerinizdeyken kız arkadaşınızın başka bir şeye odaklanması imkansız diyebilirim.

Kendimden biliyorum...

Parfümün reklam yüzü de parfümün çekiciliğinin çok güzel ifade eden bir isim: Aleksandar Rusić

Parfümün reklam yüzü de parfümün çekiciliğinin çok güzel ifade eden bir isim: Aleksandar Rusić

Aqua di Giò Profondo, modern erkeğin imza kokusu olacak kadar iddialı ve derin bir parfüm.

Adeta derin mavi okyanusa dalarmış gibi... Önce duyularınız yeşil mandalina ve bergamot tarafından uyandırılır. Soğuk ama tatmin edici hisler Acqua di Giò'nin ikonik deniz notaları tarafından harekete geçirilir.

Oksijen kabarcıkları zirveye yükseldikçe, biberiye, lavanta ve selvinin karşı konulmaz yoğunluğu kokunun kalbini oluşturur.

Erkeksi bir derinlik ve yoğunluk karakteri sergileyen odunsu paçuli notları ve misk, kokunun dip notalarını oluşturan mineral kehribar ve tuzlu notalarla bütünleşir. 

Ve ortaya bu muhteşem koku çıkar...

Hayal edebildiniz mi?

Hayal edebildiniz mi?

Sıktığınız anda size sıradan gibi gelecek ama zaten olayı burada. Biraz vakit geçtikten sonra ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Gün boyu üzerinizden kokusu gitmiyor. Kalıcılık konusunda gerçekten başarılı.

Aramızda kalsın, o uzaktayken erkek arkadaşımın ceketini yanımdan ayıramıyorum. Buram buram 'o' kokuyor, sanki yanımdaymış gibi...

Yaz aylarında ister gündüz ister gece kullanabileceğiniz bir parfüm...

Yaz aylarında ister gündüz ister gece kullanabileceğiniz bir parfüm...

Gündüz ağır olmaması için az sıkmanızı öneririm.

En güzeli ise, denizden dönüp duş aldıktan sonra akşam teninizdeki kokusu... Temmuz ayını bu sene iple çekiyorum diyebilirim.

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Bu kadar bahsettik, kokunun sahtelerinden uzak durmanız ve orijinaline en iyi fiyatlarla ulaşabilmenizi de sağlayacağız elbette.

Bu kadar bahsettik, kokunun sahtelerinden uzak durmanız ve orijinaline en iyi fiyatlarla ulaşabilmenizi de sağlayacağız elbette.

İster kendinize, ister erkek arkadaşınıza hediye olarak...

Amazon güvencesiyle bu muhteşem parfümü almak isteyenler buraya tıklayabilir.

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Bu kokunun ne kadar vazgeçilmez olduğunu kullanınca daha iyi anlayacaksınız...

Bu kokunun ne kadar vazgeçilmez olduğunu kullanınca daha iyi anlayacaksınız...

Profondo'yu, Hepsiburada güvencesiyle almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Mis kokulu bir yaz olsun...

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