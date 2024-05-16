Bir Kadının Burnundan Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo Edp Erkek Parfümü
Bir Kadının Burnundan Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo Edp Erkek Parfümü
Erkeklerin sıkmaya, kadınların koklamaya doyamadığı efsanevi Acqua di Gio serisinin en yeni üyesi Acqua di Giò Profondo'yu anlatıyoruz. Siz de kadınlar için çekici olan, teninizde kalıcılığını koruyan imza bir koku arıyorsanız, hemen böyle gelin.
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Giorgio Armani, efsanevi Acqua di Gio serisinin en yeni üyesi olan hafif ama kalıcı ve büyüleyici bir kokuya sahip olan Acqua di Giò Profondo'yu piyasaya sürdü.
Profondo, Acqua di Gio'nun daha kalıcı, daha çekici ve etkileyici bir versiyonu...
Parfümün reklam yüzü de parfümün çekiciliğinin çok güzel ifade eden bir isim: Aleksandar Rusić
Hayal edebildiniz mi?
Yaz aylarında ister gündüz ister gece kullanabileceğiniz bir parfüm...
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Bu kadar bahsettik, kokunun sahtelerinden uzak durmanız ve orijinaline en iyi fiyatlarla ulaşabilmenizi de sağlayacağız elbette.
Bu kokunun ne kadar vazgeçilmez olduğunu kullanınca daha iyi anlayacaksınız...
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