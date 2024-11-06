Bir İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alma Hakkına Sahip?

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile çalışanların tazminat alabileceği durumların kapsamı genişletildi. Peki bir işçi kendi isteği ile işten ayrıldığı hangi durumlarda kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor?

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