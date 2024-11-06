Bir İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alma Hakkına Sahip?
Bir İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alma Hakkına Sahip?
Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile çalışanların tazminat alabileceği durumların kapsamı genişletildi. Peki bir işçi kendi isteği ile işten ayrıldığı hangi durumlarda kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor?
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Toplumda genel görüş, işverenin iş akdine son vermesi, mücbir sebepler ya da emeklilik gibi durumlarda işçinin kıdem tazminatını alabileceği yönünde.
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Ancak İş Kanunu'nda son yıllarda yapılan bazı değişiklikler, çalışanların farklı senaryolarda da kıdem tazminatı alabileceğini belirtiyor.
Peki hangi durumlarda bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor? İşte o şartlar 👇
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