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Bir İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alma Hakkına Sahip?

Bir İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alma Hakkına Sahip?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
06.11.2024 - 15:10

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile çalışanların tazminat alabileceği durumların kapsamı genişletildi. Peki bir işçi kendi isteği ile işten ayrıldığı hangi durumlarda kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor? 

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Toplumda genel görüş, işverenin iş akdine son vermesi, mücbir sebepler ya da emeklilik gibi durumlarda işçinin kıdem tazminatını alabileceği yönünde.

Toplumda genel görüş, işverenin iş akdine son vermesi, mücbir sebepler ya da emeklilik gibi durumlarda işçinin kıdem tazminatını alabileceği yönünde.

Ancak İş Kanunu'nda son yıllarda yapılan bazı değişiklikler, çalışanların farklı senaryolarda da kıdem tazminatı alabileceğini belirtiyor.

Ancak İş Kanunu'nda son yıllarda yapılan bazı değişiklikler, çalışanların farklı senaryolarda da kıdem tazminatı alabileceğini belirtiyor.

Peki hangi durumlarda bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor? İşte o şartlar 👇

Peki hangi durumlarda bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor? İşte o şartlar 👇

  • İşverenin maaşı zamanında yatırmaması. 

  • Fazla mesai ücretlerinin eksik veya hiç yatırılmaması. 

  • İşyerinde bir üst kademedeki kişi tarafından baskıya / mobbinge maruz kalmak.

  • Maaşın bir kısmı hesabına, bir kısmı ise (prim adıyla) elden verilmesi.

  • Yıllık izin ya da resmi tatiller olmak üzere izin hakların kullandırılmaması. 

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