Bir İnsanın Duygusallıktan ve Empatiden Yoksun Olduğunu Anlamanın Yolları
Bir İnsanın Duygusallıktan ve Empatiden Yoksun Olduğunu Anlamanın Yolları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen bazı insanlar son derece umursamaz ve duygusuz gelebilir. Bu tür insanlarla karşılaştığımızda kafamızda soru işaretleri ile karşı karşıya kalabiliriz. Gelin bu tür insanların nasıl olduğuna bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ''Onların yaptığı bir şey yüzünden üzgün olsanız bile sebebini sorgulamazlar.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. ''Onları sinir ya da rahatsız eden şeylerin farkında olamadıkları için öfkelendiklerinde ve üzüldüklerinde ne yapacaklarını bilemiyorlar.''
3. ''Karşılarındaki kişilerin hobileriyle bile dalga geçerler. Bunun kırıcı olabileceğini asla düşünmezler.''
4. ''Birinin onlara hayır dediğini veya ne yapmaları gerektiğini söylemeye çalıştığını fark ederlese hemen sinirlenirler.''
5. ''Çok önyargılı ve meraksız oluyorlar. Orası kesin.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. ''Karşılarındaki dinleyip düşünmeden hemen cevap veriyorlar.''
7. ''Kendi hislerini anlamakta bile zorlanırlar. Böylece düzgün ifade edemedikleri için ilişkileri de zedelenir.''
8. ''Bir ilişkiden yenisine atlayan versiyonları da var. Bu tipler hiç bir süre ilişkilere mola verip eksik yanlarını kapatmaya bile çalışmıyorlar.''
9. ''Ben mantıklı bir insanım ve duygularımın beni kontrol etmesine izin vermem.' moduna giriyorlar. ''
10. ''Diğer insanların ne düşündüklerini önemsemezler ve haklı olanlar daima kendileridir.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. ''Konu duygusal meselelere geldiğinde lafı hemen başka konuya çevirirler.''
12. ''Genelde bir anlaşmazlık durumunda sessiz kalıp karşıdaki kişiyi takmayabilirler.''
13. ''Empatiden tamamen yoksun olurlar. Hiç kendi perspektiflerinin ötesine çıkmaya çalışmazlar.''
14. ''Başkalarının değerlerine ve geleneklerine saygı duymayan versiyonlarıyla çok karşılaştım.''
15. ''Yüzeysel arkadaşlıkları oluyor. Asla özür dilemiyorlar sözde hep kendileri haklı oluyor. Bunlar sadece birkaçı.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın