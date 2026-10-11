Bir İlişkiyi Bitirse Bile Eski Fotoğrafları Silemeyen 4 Burç

Balık için her fotoğraf iç dünyasındaki bir duyguya karşılık geliyor, bu yüzden galerisi tamamen duygularına göre şekilleniyor. Eski sevgiliyle çekilmiş karelerden birini silmeye kalktığında bir şiirin, bir şarkının ya da bir hatıranın silinecek gibi hissettiğini fark ediyor. Çoğu zaman da o fotoğraflar olduğu yerde kalıyor.