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Bir İlişkiyi Bitirse Bile Eski Fotoğrafları Silemeyen 4 Burç

Bir İlişkiyi Bitirse Bile Eski Fotoğrafları Silemeyen 4 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:01
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Ayrılık kararı verilmiş, mesajlar susmuş, ilişki resmen bitmiş olabilir. Ama telefonun galerisine bakıldığında bazı fotoğraflar hâlâ yerinde duruyor. Kimi burçlar için o kareleri silmek, yaşanan her şeyi silmek gibi hissettiriyor. Peki bir ilişkiyi bitirse bile eski fotoğrafları silemeyen o 4 burç hangileri? Gelin detaylara geçelim…

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Yengeç Burcu İçin Her Fotoğraf Yaşanmış Bir Anının Kendisi

Yengeç Burcu İçin Her Fotoğraf Yaşanmış Bir Anının Kendisi

Yengeç için bir fotoğraf yalnızca bir kare değil, o günün sesini, kokusunu ve hissini taşıyan bir anı. İlişki bittiğinde bile birlikte çekilen fotoğrafları silmek, yaşadığı güzel zamanları hayatından söküp atmak gibi geliyor. Bu yüzden galerisinin bir köşesinde duran o kareler, aradan yıllar geçse de yerini koruyor.

Boğa Burcu Sahip Olduğu Hiçbir Şeyi Kolay Kolay Silmiyor

Boğa Burcu Sahip Olduğu Hiçbir Şeyi Kolay Kolay Silmiyor

Boğa sahip olduğu şeyleri korumayı ve biriktirmeyi sever, bu durum dijital hayatı için de geçerli. Alıştığı düzenin parçası olan fotoğrafları kolay kolay silmez. Silmesi için gerçekten güçlü bir neden bulamadığı sürece o kareler galerisinde kalır. Bir gün dönüp bakmak ya da hatırlamak isteyebileceğini düşünür.

Akrep Burcu Fotoğraflara Gece Gizlice Dönüp Bakıyor

Akrep Burcu Fotoğraflara Gece Gizlice Dönüp Bakıyor

Akrep ilişkilere bütün yoğunluğuyla bağlanır, bu yüzden bitişi içine sindirmesi de uzun sürer. Eski fotoğraflara kimseye belli etmeden, çoğu zaman gece yarısı tek başına dönüp bakabilir. Silmeyi düşündüğü anda ise yaşadıkları yeniden aklına gelir ve vazgeçer.

Balık Burcu Her Fotoğrafı Bir Duyguyla Eşleştiriyor

Balık Burcu Her Fotoğrafı Bir Duyguyla Eşleştiriyor

Balık için her fotoğraf iç dünyasındaki bir duyguya karşılık geliyor, bu yüzden galerisi tamamen duygularına göre şekilleniyor. Eski sevgiliyle çekilmiş karelerden birini silmeye kalktığında bir şiirin, bir şarkının ya da bir hatıranın silinecek gibi hissettiğini fark ediyor. Çoğu zaman da o fotoğraflar olduğu yerde kalıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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