Bir İlişkiyi Bitirse Bile Eski Fotoğrafları Silemeyen 4 Burç
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Ayrılık kararı verilmiş, mesajlar susmuş, ilişki resmen bitmiş olabilir. Ama telefonun galerisine bakıldığında bazı fotoğraflar hâlâ yerinde duruyor. Kimi burçlar için o kareleri silmek, yaşanan her şeyi silmek gibi hissettiriyor. Peki bir ilişkiyi bitirse bile eski fotoğrafları silemeyen o 4 burç hangileri? Gelin detaylara geçelim…
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Yengeç Burcu İçin Her Fotoğraf Yaşanmış Bir Anının Kendisi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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