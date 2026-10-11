12-18 Ekim Haftasında Burçların En Şanslı Günleri: Fırsatlar Ayağınıza Gelecek

Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu etkileşim, İkizler için yeni bir ortaklığı ya da iş birliği fırsatını gündeme getirebilir. Bu gelişme yalnızca iş hayatında kalmayabilir, özel hayatta yeni bir ilişki ya da mevcut bir ilişkide yeni bir aşama da söz konusu olabilir. Bu hafta her şeyi tek başınıza yapmak yerine güçlerinizi birleştirmek avantaj sağlıyor.