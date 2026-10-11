12-18 Ekim Haftasında Burçların En Şanslı Günleri: Fırsatlar Ayağınıza Gelecek
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Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli. 15 Ekim'de Güneş ile Jüpiter arasında uyumlu bir açı oluşuyor, 18 Ekim'de ise Ay, Oğlak burcunda İlk Dördün evresine giriyor. Bu hareketler bazı burçlar için fırsat kapılarını aralayabilir. Peki 12-18 Ekim haftasında burcunuzun en şanslı günü hangisi? Gelin birlikte görelim…
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Koç Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar
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Boğa Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı
İkizler Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe
Yengeç Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe
Aslan Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı
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Başak Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar
Terazi Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe
Akrep Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar
Yay Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı
Oğlak Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe
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Kova Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe
Balık Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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