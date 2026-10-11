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12-18 Ekim Haftasında Burçların En Şanslı Günleri: Fırsatlar Ayağınıza Gelecek

12-18 Ekim Haftasında Burçların En Şanslı Günleri: Fırsatlar Ayağınıza Gelecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 09:49
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Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli. 15 Ekim'de Güneş ile Jüpiter arasında uyumlu bir açı oluşuyor, 18 Ekim'de ise Ay, Oğlak burcunda İlk Dördün evresine giriyor. Bu hareketler bazı burçlar için fırsat kapılarını aralayabilir. Peki 12-18 Ekim haftasında burcunuzun en şanslı günü hangisi? Gelin birlikte görelim…

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Koç Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar

Koç Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar

Oğlak burcundaki İlk Dördün Ay, Koç için özellikle kariyer alanında önemli kararları getirebilir. Yeni bir iş teklifi ya da terfi gündeme gelebilir. Yine de ani riskler almak yerine önünüze çıkan seçenekleri gerçekçi biçimde tartmak daha doğru. Uzun vadede hem başarı hem de maddi kazanç sağlayacak olanlar öne çıkabilir.

Boğa Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı

Boğa Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı

13 Ekim, Boğa için alıştığı düzenin dışına çıkma günü olabilir. Lilith ile Neptün arasındaki açı, uzun zamandır beslediğiniz bir hayalde risk alma isteğinizi artırabilir. Normalde temkinli yaklaştığınız bir fırsata bu kez farklı gözle bakabilirsiniz. Günün mesajı, sonuçlarını henüz göremediğiniz hayallerden vazgeçmemek.

İkizler Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

İkizler Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu etkileşim, İkizler için yeni bir ortaklığı ya da iş birliği fırsatını gündeme getirebilir. Bu gelişme yalnızca iş hayatında kalmayabilir, özel hayatta yeni bir ilişki ya da mevcut bir ilişkide yeni bir aşama da söz konusu olabilir. Bu hafta her şeyi tek başınıza yapmak yerine güçlerinizi birleştirmek avantaj sağlıyor.

Yengeç Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Yengeç Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Kova burcundaki Plüton bu hafta ileri harekete geçerken Yengeç için değişimin yönü daha net görünmeye başlıyor. Bir süredir devam eden dönüşümün nedenleri anlaşılır hale gelebilir. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmak yerine önünüzde açılan yolu gözlemlemek ve değişime izin vermek daha doğru bir tutum olacak.

Aslan Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı

Aslan Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı

Aslan için 13 Ekim özellikle kariyer ve günlük yaşamda yeni fırsatlarla ilişkilendiriliyor. Lilith ile Neptün arasındaki etkileşim, hedefleriniz konusunda daha cesur davranmanızı sağlayabilir. Planlamadığınız bir değişiklik ortaya çıkabilir. Fırsat ilk bakışta riskli görünse de alışılmış düzenin dışına çıkmak yeni bir başlangıcın kapısını açabilir.

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Başak Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar

Başak Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar

Başak için 18 Ekim, hayatın yalnızca yapılacaklar listesinden ibaret olmadığını hatırlatan bir gün. Oğlak burcundaki Ay, kariyer ve maddi hedeflerin yanında kişisel mutluluğa da zaman ayırmanız gerektiğini gösteriyor. İş ile özel hayat arasındaki dengeyi yeniden kurmak için önemli kararlar alınabilir.

Terazi Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Terazi Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Terazi için haftanın en dikkat çekici günü 15 Ekim. Burcunuzdaki Güneş'in Jüpiter ile kurduğu uyum, yeni başlangıçları ve önemli bir ortaklık ihtimalini öne çıkarıyor.

Son birkaç ayda tanıştığınız birinden gelecek bir teklif, daha önceki planlarınızı yeniden düşünmenize neden olabilir. Bu ortaklık iş hayatıyla ilgili olabileceği gibi romantik bir ilişkiyi de kapsayabilir.

Akrep Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar

Akrep Burcunun Şanslı Günü 18 Ekim Pazar

Akrep için 18 Ekim yeni bir yolun başlangıcını temsil ediyor. Son dönemde kariyer, ev ve yaşam düzeniyle ilgili yaşadığınız gelişmelerin ardından ne istediğinizi daha net görebilirsiniz. Seyahat, taşınma ya da yeni bir ev gibi konular gündeme gelebilir. Oğlak burcundaki Ay, hayatı istediğiniz gibi kurmak için somut bir adım atmanızı destekliyor.

Yay Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı

Yay Burcunun Şanslı Günü 13 Ekim Salı

Yay burcunun şanslı günü 13 Ekim. Özellikle kariyer alanında yeni seçenekler çıkabilir. Lilith ile Neptün arasındaki açı, daha büyük hedeflerin peşine düşmek için gereken cesareti verebilir. Önünüze çıkan fırsat alıştığınızdan daha riskli görünse de beklentilerinizi küçültmemek bu haftanın en önemli teması.

Oğlak Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Oğlak Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Oğlak için kariyerde şanslı bir başlangıç kapıda olabilir. 15 Ekim'deki Güneş ve Jüpiter uyumu beklenmedik bir iş ya da kariyer fırsatı getirebilir. Bu gelişme daha önce çizdiğiniz kariyer planından farklı bir yöne gitmenizi gerektirebilir. Beklenmedik biçimde ortaya çıkan bu seçenek uzun vadede başarı ve kazanç açısından önemli olabilir.

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Kova Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Kova Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Kova için şanslı gün 15 Ekim. Burcunuzdaki Plüton'un ileri harekete geçmesiyle bir süredir kafanızı karıştıran bazı konular netleşebilir.

Son dönemde dışarıdan her şey yolunda görünse de kendinizi sıkışmış hissetmiş olabilirsiniz. 15 Ekim ile birlikte ne istediğinizi daha net görüp buna uygun adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

Balık Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Balık Burcunun Şanslı Günü 15 Ekim Perşembe

Balık için 15 Ekim yeni hedeflerin öne çıktığı bir gün. Güneş ile Jüpiter arasındaki uyum, geçmişte peşinden koştuğunuz bazı hayallerin yerine daha kalıcı hedefler koymanıza yardımcı olabilir. Bu dönemin şansı tek seferlik bir fırsattan çok, hayatınızın yönünü uzun vadede değiştirebilecek gelişmelerle ilgili. Kendi yeteneklerinize daha fazla güvenmeniz ve değişime açık olmanız öne çıkıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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