Bir İlişkide Seni Çekici Kılan Şey Ne?
Kimileri zekâsıyla etkiler, kimileri bakışıyla... Bazılarının esprileri akılda kalır, bazılarının güven veren tavırları. Peki senibir ilişkide çekici kılan şey ne? Bu test, senin kişiliğini, yaklaşımını ve enerjini analiz ederek, ilişkilerde en çok parlayan yönünü ortaya çıkaracak. Belki farkında bile olmadığın bir özelliğin, aslında en büyük cazibe kaynağın olabilir!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlk buluşmada seni en iyi yansıtan davranış ne olurdu?
4. İlişkilerde seni tanımlayan kelime hangisi?
5. Bir partide seni nerede buluruz?
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6. Bir ilişki başlarken sen...
7. Sevgilinle aranızda güven nasıl oluşur?
8. Flörtöz biri misin?
9. Bir ayrılık yaşasan ilk yapacağın şey ne olurdu?
10. Son olarak ilişkilerini genellikle sen mi bitirdin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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