Bir İlişkide Seni Çekici Kılan Şey Ne?

Sen az konuşup çok düşünenlerdensin... Belki herkes gibi kendini hemen açmıyorsun, ama tam da bu yüzden insanlar seni çözmekte zorlanıyor. İç dünyanı hemen sergilemeyişin, seni gizemli ve bir o kadar da merak uyandıran biri yapıyor. Sessizliğin bile bir şeyler anlatıyor; ama kimse tam olarak ne olduğunu kestiremiyor. İşte seni çekici kılan şey tam olarak bu gizem... Biraz mesafeli, biraz ulaşılmaz ve bir o kadar da derin görünüyorsun. İnsanlar seni tanımaya çalıştıkça daha çok ilgileniyor, çünkü içinde keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir dünya olduğunu hissediyorlar. Sen sıradan biri değilsin; seninle iletişim kurmak, yüzeysel bir sohbetten fazlasını gerektiriyor. Zekân, gözlemlerin ve ince detaylara verdiğin önem seni fark edilir kılıyor. Sessizliğin, bağırmayan ama derin anlamlar taşıyan bir çekim gücüne sahip. Ve bu yüzden seni tanımak isteyen biri, her geçen gün daha da bağlanıyor; çünkü sen kolay çözülemeyen, ama bir kez anlaşıldığında hayranlık uyandıran birisin.