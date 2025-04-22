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Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 22 Nisan 2025 Bir Gece Masalı Neden Yok?

Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 22 Nisan 2025 Bir Gece Masalı Neden Yok?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 14:44

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Ancak popüler dizi bu akşam Atv'nin yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise arama motorlarında Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu?' sorularının cevabını aramaya başladı. 

Peki 22 Nisan Salı Bir Gece Masalı dizisi neden yok? İşte detaylar...

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Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı Atv'nin iddialı dizileri arasına girdi. NGM imzalı Bir Gece Masalı dizisi kısa sürede büyük bir kitle tarafından çok sevilen yapımlardan bir tanesi oldu. Her bölüm apayrı ilgi çeken Bir Gece Masalı, 22 Nisan Salı güü Atv yayın akışında yer almadı.

Bir Gece Masalı Neden Yok?

Bir Gece Masalı Neden Yok?

3 Eylül Salı 2024 tarihinde yayın hayatına başlayan Bir Gece Masalı'nın bu akşam neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Seyirciler 'Bir Gece Masalı bu akşam neden yok?' gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. 

Bu akşam (22 Nisan) Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu kapsamında ATV ekranlarında Konyaspor -Galatasaray maçı yayınlanacak. Bu yüzünden Bir Gece Masalı dizisi bu hafta tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

Bir Gece Masalı 30. yeni bölüm 29 Nisan 2025 Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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