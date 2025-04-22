Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 22 Nisan 2025 Bir Gece Masalı Neden Yok?

3 Eylül Salı 2024 tarihinde yayın hayatına başlayan Bir Gece Masalı'nın bu akşam neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Seyirciler 'Bir Gece Masalı bu akşam neden yok?' gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı.

Bu akşam (22 Nisan) Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu kapsamında ATV ekranlarında Konyaspor -Galatasaray maçı yayınlanacak. Bu yüzünden Bir Gece Masalı dizisi bu hafta tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bir Gece Masalı 30. yeni bölüm 29 Nisan 2025 Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak.