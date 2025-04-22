Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 22 Nisan 2025 Bir Gece Masalı Neden Yok?
Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Ancak popüler dizi bu akşam Atv'nin yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise arama motorlarında Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu?' sorularının cevabını aramaya başladı.
Peki 22 Nisan Salı Bir Gece Masalı dizisi neden yok? İşte detaylar...
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Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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Bir Gece Masalı Neden Yok?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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