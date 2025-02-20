Bir Evi Temiz Gösteren 11 Detay
Bir Evi Temiz Gösteren 11 Detay
Temiz bir ev istiyorsanız, her detay sandığınızdan çok daha önemli! Tezgahlar, dolaplar, fayanslar ve daha bir sürü alan... Aşağıda listelediğimiz kısımlara dikkat ettiğinizde evinizin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz! ⚡
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1. Tezgahınızı mutlaka düzenli tutun.
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2. Evinizde kirli bulaşık bırakmayın!
3. Lavabonuzu hep temiz tutun!
4. Evde dolapların içini belirli bir düzende tutun.
5. Evde dolaplarınızın kapağını düzenli olarak silin.
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6. Evin hiçbir yerinde asla çöp bırakmayın...
7. Temizlik ürünlerinizi ayrı bir bölümde tutun.
8. Fayansların temiz olması da evinizi pırıl pırıl gösterir.
9. Mutfak tezgahında sadece ihtiyacınız olan malzemeler bulunsun.
10. Elektrikli aletleri de temizlemeyi unutmayın!
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11. Evde perdelerinizi de düzenli yıkayın.
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