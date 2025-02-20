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Bir Evi Temiz Gösteren 11 Detay

etiket Bir Evi Temiz Gösteren 11 Detay

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 12:01

Temiz bir ev istiyorsanız, her detay sandığınızdan çok daha önemli! Tezgahlar, dolaplar, fayanslar ve daha bir sürü alan... Aşağıda listelediğimiz kısımlara dikkat ettiğinizde evinizin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz! ⚡

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1. Tezgahınızı mutlaka düzenli tutun.

Evde en çok kullanılan alanlardan biri tezgahtır. Dolayısı ile tezgah kirli olduğunda, tüm ev de aynı şekilde görünür. Gereksiz eşyalarınızı tezgahın üzerinden kaldırın ve ne iş yaparsanız yapın ardından tezgahı temizlemeyi unutmayın!

2. Evinizde kirli bulaşık bırakmayın!

Bulaşıkları biriktirmek, mutfağı hem dağınık gösterir hem de evinizin olduğundan daha dağınık görünmesine neden olur. Yemek yedikten sonra tüm gücünüzü toplayın ve hemen bulaşıkları toparlayın. Eğer hemen yıkama şansınız yoksa da tabakların kirini alıp lavabonun içine koyabilirsiniz.

3. Lavabonuzu hep temiz tutun!

Lavabo, evin bütün yükünü sırtlanan kısımdır. Lavaboyu temizlemek sadece 2 dakikanızı alır. Bolca çamaşır suyunu sıkın, köpürtün ve süngerle silin. İşte bu kadar! Parıl parıl parlayan bir lavabo ile eviniz çok daha temiz görünür.

4. Evde dolapların içini belirli bir düzende tutun.

Evde dolaplarınızı düzenli bir şekilde tutuğunuzda, her şeyi rahatça içine yerleştirebilirsiniz. Fakat dağınıksa sonsuz bir eşya girdabının içinde kaybolursunuz. Dolabınızın belirli bir düzeni olması aradığınız şeyi şipşak bulmanızı sağlar...

5. Evde dolaplarınızın kapağını düzenli olarak silin.

Dolaplar evde en çok göz önünde olan yerlerden biridir. Çoğu zaman çok dikkat edilmese de dolapları düzenli olarak silmek, evin havasını epey değiştirir! Dolaplarınızı sildikten sonra parıl parıl parlayan görüntü karşısında şok olacaksınız.

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6. Evin hiçbir yerinde asla çöp bırakmayın...

Evde biriken çöp görüntüsü, eviniz ne kadar temiz olursa olsun kirli bir görünüme neden olur. Hele ki yemek kalıntılarıyla dolu bir çöp, sadece görüntü kirliliği değil koku anlamında da oldukça rahatsız edicidir. Çöp atma alışkanlığı edinin.

7. Temizlik ürünlerinizi ayrı bir bölümde tutun.

Evin kahramanı temizlik malzemeleri olsa da onları evin her yerine dağınık bir şekilde koymamalısınız. Bütün temizlik malzemelerini bir araya getirip, özel bir köşede tutun. Ayrıca temizlik yaparken de daha hızlı hareket etmenizi sağlar.

8. Fayansların temiz olması da evinizi pırıl pırıl gösterir.

Evde sürekli ayak bastığımız ve oldukça göz önünde olan fayansların temizliği de oldukça önemlidir. Özellikle mutfak fayanslarında yemek kalıntıları, gerek ayak izi gerekse de yağ izi olsun kirden nasibini alırlar! Sadece görünümü güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda hijyen açısından da faydalıdır. Parlak ve temiz fayanslar, evinizin tüm havasını değiştirir.

9. Mutfak tezgahında sadece ihtiyacınız olan malzemeler bulunsun.

Gereksiz gördüğünüz her şeyi tezgahın üzerinden kaldırın ve sadece ihtiyacınız olan malzemeleri koyarak ferah bir alan açın. Tezgahın üstünde fazla eşya olması, evinizi olduğundan daha kalabalık gösterir. Birkaç malzeme, kesme tahtası ve bıçak gibi basit ama etkili öğelerle mutfağınız daha ferah görünür.

10. Elektrikli aletleri de temizlemeyi unutmayın!

Evde en sık kullandığımız elektronik cihazları, temizlik sırasında hep unutuyoruz ama onların da temizliği çok önemli! Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi aletler zamanla tozlanır ve kirlenir. Elektrikli aletlerinizin tozunu düzenli olarak aldığınızda eviniz bakımlı görünür.

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11. Evde perdelerinizi de düzenli yıkayın.

Evin perdeleri, evin tüm kirini hapseder ve hatta açık renkli bir perdeniz varsa zamanla sararır. Bu nedenle evin perdelerini düzenli olarak yıkamak, evinizin temiz görünmesini sağlar. Aynı şekilde stor perdeler veya panjurları da periyodik olarak temiz tutmalısınız.

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