Bir Evi Temiz Gösteren 11 Detay

Gereksiz gördüğünüz her şeyi tezgahın üzerinden kaldırın ve sadece ihtiyacınız olan malzemeleri koyarak ferah bir alan açın. Tezgahın üstünde fazla eşya olması, evinizi olduğundan daha kalabalık gösterir. Birkaç malzeme, kesme tahtası ve bıçak gibi basit ama etkili öğelerle mutfağınız daha ferah görünür.