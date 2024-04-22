Bir Erkeğin Düşündüğünden Çok Daha Çekici Olduğunun 15 Basit Göstergesi
Bir Erkeğin Düşündüğünden Çok Daha Çekici Olduğunun 15 Basit Göstergesi
Çekici bir kişiliğe ve tipe sahip olmak günümüzde çok önemli. Peki, yakışıklı olup olmadığını anlamak için erkeklerin kullanabileceği yöntemler var mı? Gelin beraber bakalım.
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1. "İnsanlar sana karşı her zamankinden çok daha nazik davranır."
2. "Sadece odaya adımını atarak bile bütün gözleri üstüne çekiyor ve çevrendekilerin saygısını topluyorsundur."
3. "Sadece TikTok'ta dans ederek bile üne kavuşabilirsin."
4. "Birisine fısıldadığında ilk tepkileri geri kaçmak olmaz..."
5. "Yoldan geçen insanlar saçma bir şapka giysen bile sana garip garip bakmaz çünkü yakışıklısındır."
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6. "Yanlışlıkla birisiyle göz göze geldiğinde sana gülümsemeyi tercih ediyorlarsa büyük ihtimalle bayağı çekicisin demek."
7. "Çevrendeki eşcinsel bireyler seni seçiyorsa kesinlikle yakışıklısın demektir."
8. "İnternete fotoğrafını koyup, 'çok çirkinim' yaz."
9. "Arkadaşların ailesi sana bakarken hep bir kıskanma ve negatif enerji ile bakacak."
10. "Küçük çocuklar dışarıda gezerken sana uzun uzun bakıyorsa kesinlikle yakışıklısın demektir."
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11. "İnsanlar sırf sana yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaparlar."
12. "Tanımadığın insanlar bile her fırsatta seninle konuşmaya ve arkadaşlık kurmaya çalışır."
13. "İnsanlar seninle konuşurken sana dokunmaya çalışır ve sen güldüğünde onlar da güler."
14. "Dışarıda gezerken herkesin gözleri senin üstündedir. Kafalar sana doğru döner."
15. "Diğer erkekler senden nefret edecek ama çevrendeki bütün kızlar ilgin için savaşıyor olacak."
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