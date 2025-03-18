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"Bir Dilek Hakkınız Var" Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Dileklerin Gerçek Olacağı Tarih ve Saati Açıkladı

"Bir Dilek Hakkınız Var" Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Dileklerin Gerçek Olacağı Tarih ve Saati Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 16:24

Dileklerinin gerçek olmasını kim istemez? Kimileri bunun için dua eder, kimileri dileklerini manifestlemeye başlar. Peki size bütün dileklerinizin gerçek olacağı bir tarih ve hatta saat olduğunu söylesek neler hissederdiniz? Evet, böyle bir tarih ve saat var, biz uydurmuyoruz efendim!

Bugüne kadar tahminlerinin doğru çıktığını gördüğümüz ünlü astrolog Can Aydoğmuş söylüyor. Aydoğmuş, tarih ve hatta saat vererek herkesin bir dilek hakkı olduğunu söyledi.

Bakalım ne zamanmış bu tarih?

Kaynak: Can Aydoğmuş

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21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre baharı karşılayacak.

21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre baharı karşılayacak.

Baharın gelişi birçok kültürde önemli bir yere sahip. Bu yüzden baharın gelişini müjdeleyen birçok farklı olgu var, baharın gelişinin kutlandığı birçok farklı etkinlik var. Marteniçkalar mesela. Mart ayının gelişiyle bileklere bağlanır ve bir dilek tutulur. Baharın gelişini müjdeleyen bir leylek görüldüğünde bileklik çıkartılır ve o dileğin gerçek olacağına inanılır.

21 Mart tarihinde gerçekleşen ekinoksun ardından Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de bahar başlar. Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de bulunan ülkelerde gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Tüm bu astronomik olayların bir de 'doğa' tarafı var tabii.

Baharın gelişini ifade eden 21 Mart'tan sonra havalar artık eskisi kadar soğumaz. 'Mart kapıdan baktırır' sözleri, bu tarihten itibaren geçersiz olacaktır. Cemreler suya düşmüş, Mart dokuzu soğukları geride kalmıştır. Artık doğa yavaş yavaş uyanmaya, güneş eskisi gibi parlamaya başlar. Çiçekler açar, hayvanlar uyanır, bereketli günler kapıdadır. 

Peki bütün bunları neden anlattık? Bu sene 21 Mart'ın çok daha farklı bir anlamı var da o yüzden!

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş "Bir dilek hakkınız var" diyerek 21 Mart'a işaret etti.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş "Bir dilek hakkınız var" diyerek 21 Mart'a işaret etti.

'Astroljik dilek zamanı. Bir dilek hakkınız var.' diyen Aydoğmuş, bu dilek zamanının 21 Mart 2025 saat 20.20'de olduğunu söyledi. 

'Dilek dilemek için çok iyi bir zaman. Bunu ne için kullanacaksınız?' diyerek paylaşım yapan Aydoğmuş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlgili paylaşımı da buraya bırakalım;

İlgili paylaşımı da buraya bırakalım;
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Peki insanlar hangi dileklerde bulunacak?

Peki insanlar hangi dileklerde bulunacak?
twitter.com

"Bir dilek hakkın olsa...sözleri gerçek oldu!"

"Bir dilek hakkın olsa...sözleri gerçek oldu!"
twitter.com
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Duy sesimizi minik serçe.

Duy sesimizi minik serçe.
twitter.com

Herkesin isteği farklıysa ne yapacağız?

Herkesin isteği farklıysa ne yapacağız?
twitter.com

Emin misiniz? :(

Emin misiniz? :(
twitter.com

Spesifik olmaya dikkat edin, dileklerinizdeki arabalar gelip size çarpmasın sonra!

Spesifik olmaya dikkat edin, dileklerinizdeki arabalar gelip size çarpmasın sonra!
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Peki siz ne dileyeceksiniz? 👀

Peki siz ne dileyeceksiniz? 👀
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Bütün dilekleriniz gerçek olsun!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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