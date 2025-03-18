"Bir Dilek Hakkınız Var" Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Dileklerin Gerçek Olacağı Tarih ve Saati Açıkladı

Baharın gelişi birçok kültürde önemli bir yere sahip. Bu yüzden baharın gelişini müjdeleyen birçok farklı olgu var, baharın gelişinin kutlandığı birçok farklı etkinlik var. Marteniçkalar mesela. Mart ayının gelişiyle bileklere bağlanır ve bir dilek tutulur. Baharın gelişini müjdeleyen bir leylek görüldüğünde bileklik çıkartılır ve o dileğin gerçek olacağına inanılır.

21 Mart tarihinde gerçekleşen ekinoksun ardından Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de bahar başlar. Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de bulunan ülkelerde gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Tüm bu astronomik olayların bir de 'doğa' tarafı var tabii.

Baharın gelişini ifade eden 21 Mart'tan sonra havalar artık eskisi kadar soğumaz. 'Mart kapıdan baktırır' sözleri, bu tarihten itibaren geçersiz olacaktır. Cemreler suya düşmüş, Mart dokuzu soğukları geride kalmıştır. Artık doğa yavaş yavaş uyanmaya, güneş eskisi gibi parlamaya başlar. Çiçekler açar, hayvanlar uyanır, bereketli günler kapıdadır.

Peki bütün bunları neden anlattık? Bu sene 21 Mart'ın çok daha farklı bir anlamı var da o yüzden!