"Bir Dilek Hakkınız Var" Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Dileklerin Gerçek Olacağı Tarih ve Saati Açıkladı
"Bir Dilek Hakkınız Var" Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Dileklerin Gerçek Olacağı Tarih ve Saati Açıkladı
Dileklerinin gerçek olmasını kim istemez? Kimileri bunun için dua eder, kimileri dileklerini manifestlemeye başlar. Peki size bütün dileklerinizin gerçek olacağı bir tarih ve hatta saat olduğunu söylesek neler hissederdiniz? Evet, böyle bir tarih ve saat var, biz uydurmuyoruz efendim!
Bugüne kadar tahminlerinin doğru çıktığını gördüğümüz ünlü astrolog Can Aydoğmuş söylüyor. Aydoğmuş, tarih ve hatta saat vererek herkesin bir dilek hakkı olduğunu söyledi.
Bakalım ne zamanmış bu tarih?
Kaynak: Can Aydoğmuş
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21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre baharı karşılayacak.
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Ünlü astrolog Can Aydoğmuş "Bir dilek hakkınız var" diyerek 21 Mart'a işaret etti.
İlgili paylaşımı da buraya bırakalım;
Peki insanlar hangi dileklerde bulunacak?
"Bir dilek hakkın olsa...sözleri gerçek oldu!"
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Duy sesimizi minik serçe.
Herkesin isteği farklıysa ne yapacağız?
Emin misiniz? :(
Spesifik olmaya dikkat edin, dileklerinizdeki arabalar gelip size çarpmasın sonra!
Peki siz ne dileyeceksiniz? 👀
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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