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Binlerce Oyunun İndirime Girdiği Steam Yaz İndirimleri Başladı!

Binlerce Oyunun İndirime Girdiği Steam Yaz İndirimleri Başladı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 21:35

Steam'in gelenek haline getirdiği yaz indirim dönemi sonunda başladı.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da beklenen dönem geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da beklenen dönem geldi.

Steam'in en sevilen indirim dönemi olan yaz indirimleri, 27 Haziran itibariyle başladı. Bu indirim döneminde binlerce oyunu daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

İndirimde dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.

İndirimde dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.

Yaz indirimleri kataloğunda, yakın zamanda çıkmış büyük oyunlar da yer alıyor. Yakın tarihte PC için çıkmış olan Horizon Forbidden West, %20'lik bir indirim ile satılıyor. Bunun yanında Elden Ring, Marvel's Spider-Man gibi oyunlar da bu indirimde fiyatı düşen oyunlar arasında.

İndirim dönemleri her ne kadar güzel olsa da eski heyecanımız artık yok.

İndirim dönemleri her ne kadar güzel olsa da eski heyecanımız artık yok.

Steam'in TL kurundan dolar kuruna geçişi ile birlikte biz Türk oyuncular olarak büyük bir darbe yedik. Bu nedenle de indirim dönemleri eskisi gibi keyifli geçmiyor. Yine de kötünün iyisi mantığı ile indirimlere göz atıp birkaç oyun alma fırsatı yakalayabiliyoruz.

İndirimden yararlanmak için kısıtlı süreniz var.

İndirimden yararlanmak için kısıtlı süreniz var.

Steam yaz indiriminden yararlanmak istiyorsanız süreniz kısıtlı. 27 Haziran tarihinde başlayan bu indirim dönemi, 11 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

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