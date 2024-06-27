Binlerce Oyunun İndirime Girdiği Steam Yaz İndirimleri Başladı!

Steam'in TL kurundan dolar kuruna geçişi ile birlikte biz Türk oyuncular olarak büyük bir darbe yedik. Bu nedenle de indirim dönemleri eskisi gibi keyifli geçmiyor. Yine de kötünün iyisi mantığı ile indirimlere göz atıp birkaç oyun alma fırsatı yakalayabiliyoruz.