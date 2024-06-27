Binlerce Oyunun İndirime Girdiği Steam Yaz İndirimleri Başladı!
Binlerce Oyunun İndirime Girdiği Steam Yaz İndirimleri Başladı!
Steam'in gelenek haline getirdiği yaz indirim dönemi sonunda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yıl olduğu gibi bu yıl da beklenen dönem geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İndirimde dikkat çeken oyunlar da bulunuyor.
İndirim dönemleri her ne kadar güzel olsa da eski heyecanımız artık yok.
İndirimden yararlanmak için kısıtlı süreniz var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın