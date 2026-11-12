Bilim İnsanları Pasifik'te Gizli İki 'Vahşi ve Dokunulmamış' Dünya Keşfetti: Bikar ve Bokak Atolleri

Çalışmanın ilk yazarı Hawai'i Üniversitesi'nden deniz ekologu Alan Friedlander, 2023'teki keşif seferinin baş bilim insanıydı. Sefer, Marshall Adaları Deniz Kaynakları Kurumu ile National Geographic'in Pristine Seas programının ortak işiydi. Ekip karada, denizde ve havada ölçüm yaptı; dalış ekipmanı, su altı kameraları, derin deniz kameraları ve bir denizaltı kullandı.

Atolleri onlarca yıldır komşu Utirik Atolü halkı koruyor. Seferden iki yıl sonra, 2025'te, çevrelerindeki yaklaşık 48 bin kilometrekarelik alan Marshall Adaları'nın ilk ulusal deniz koruma alanı ilan edildi. Friedlander'a göre mesele yalnızca ülkeyle sınırlı değil: 'Bikar ve Bokak yalnızca Marshall Adaları için değil, bütün gezegen için birer hazine.'