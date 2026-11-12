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Bilim İnsanları Pasifik'te Gizli İki 'Vahşi ve Dokunulmamış' Dünya Keşfetti: Bikar ve Bokak Atolleri

Bilim İnsanları Pasifik'te Gizli İki 'Vahşi ve Dokunulmamış' Dünya Keşfetti: Bikar ve Bokak Atolleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 08:26 Son Güncelleme: 12.11.2026 - 08:55
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Marshall Adaları'nın en kuzeyindeki Bikar ve Bokak atolleri (mercan adası), dünya okyanuslarında geriye kalan en bozulmamış ekosistemlerden ikisi olarak öne çıkıyor. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 2023'teki keşif seferinde buralarda yüzlerce balık grubu, onlarca kuş kolonisi ve yoğun deniz kaplumbağası yuvalanması kaydedildi. Araştırmacılar, iki atolün resif restorasyonu için de nadir bir referans noktası olabileceğini söylüyor.

Kaynak: ScienceAlert, Frontiers

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Bikar en yakın yerleşim yerine 116 kilometre, Bokak ise 385 kilometre uzakta duruyor.

Bikar en yakın yerleşim yerine 116 kilometre, Bokak ise 385 kilometre uzakta duruyor.

Çalışmanın ilk yazarı Hawai'i Üniversitesi'nden deniz ekologu Alan Friedlander, 2023'teki keşif seferinin baş bilim insanıydı. Sefer, Marshall Adaları Deniz Kaynakları Kurumu ile National Geographic'in Pristine Seas programının ortak işiydi. Ekip karada, denizde ve havada ölçüm yaptı; dalış ekipmanı, su altı kameraları, derin deniz kameraları ve bir denizaltı kullandı.

Atolleri onlarca yıldır komşu Utirik Atolü halkı koruyor. Seferden iki yıl sonra, 2025'te, çevrelerindeki yaklaşık 48 bin kilometrekarelik alan Marshall Adaları'nın ilk ulusal deniz koruma alanı ilan edildi. Friedlander'a göre mesele yalnızca ülkeyle sınırlı değil: 'Bikar ve Bokak yalnızca Marshall Adaları için değil, bütün gezegen için birer hazine.'

Bokak'ta köpekbalıkları ön resif biyokütlesinin yüzde 33,9'unu, Bikar'da yüzde 26,8'ini oluşturuyor.

Bokak'ta köpekbalıkları ön resif biyokütlesinin yüzde 33,9'unu, Bikar'da yüzde 26,8'ini oluşturuyor.

Ekip resiflerde 38 aileden en az 266 balık grubu gözlemledi; toplam balık biyokütlesi Bokak'ta daha yüksekti. Açık su avcıları da bol: köpekbalıkları, trevally ve wahoo gibi türleri kapsayan 15 grup kaydedildi.

Denizaltıyla 275 metreye kadar inen araştırmacılar 138 balık grubu belgeledi. Bunların 14'ü daha önce Marshall Adaları'nda hiç kayıt altına alınmamıştı ve ikisinin bilim için yeni bir tür olabileceği düşünülüyor. Derin deniz kameraları daha da aşağıda 79 grup daha yakaladı. Friedlander bu atolleri 'elimizdeki en iyi ekolojik referans sistemlerinden biri' olarak tanımlıyor.

Atollerin üzerinde 17 deniz kuşu türü ve 15 yuvalama kolonisi kaydedildi.

Atollerin üzerinde 17 deniz kuşu türü ve 15 yuvalama kolonisi kaydedildi.

Kuşlar için de tablo benzer. Araştırmacılar 15 deniz kuşu kolonisinin yuvalandığını ya da büyük olasılıkla yuvalandığını belirledi. Gökyüzünde en çok dikkat çekenlerden biri Bikar üzerinde fotoğraflanan kahverengi sümsük kuşları oldu.

Friedlander, atolleri 'geniş deniz kuşu kolonileri, olgunlaşmış doğal bitki örtüsü ve aktif kaplumbağa yuvalanması' olan yerler olarak anlatıyor. Kıyıdan açık denize uzanan bu bütünlük, adalar insan faaliyetinden uzak kaldığı için korunabildi.

Bikar'da 132 yeşil deniz kaplumbağası yuva çukuru sayıldı.

Bikar'da 132 yeşil deniz kaplumbağası yuva çukuru sayıldı.

Sahillerde 71 kaplumbağa izi ve 132 yuva çukuru sayıldı; yuvaların çoğu Bikar'daydı. Yine de sistem tamamen dokunulmamış değil. İki atolde de Polinezya faresi (Rattus exulans) bulunuyor, ısınan sular, mercan beyazlaşması ve okyanus asitlenmesi ise ikisini de tehdit ediyor. Araştırmacılar makalede 'nispeten bozulmamış' ifadesini bir karşılaştırma olarak seçtiklerini, uzak resiflerin tarih boyunca el değmemiş olduğunu varsaymadıklarını yazdı.

Friedlander ise atolleri korumanın nedenini şöyle özetliyor: 'İnsan faaliyetleri biyoçeşitliliği giderek daha fazla tehdit ederken, yoğun insan etkisinden uzak alanlar hayati birer sığınak görevi görüyor.' Ekibin sefer görüntülerinden biri ise aşağıda:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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