Bilim İnsanları Pasifik'te Gizli İki 'Vahşi ve Dokunulmamış' Dünya Keşfetti: Bikar ve Bokak Atolleri
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Marshall Adaları'nın en kuzeyindeki Bikar ve Bokak atolleri (mercan adası), dünya okyanuslarında geriye kalan en bozulmamış ekosistemlerden ikisi olarak öne çıkıyor. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 2023'teki keşif seferinde buralarda yüzlerce balık grubu, onlarca kuş kolonisi ve yoğun deniz kaplumbağası yuvalanması kaydedildi. Araştırmacılar, iki atolün resif restorasyonu için de nadir bir referans noktası olabileceğini söylüyor.
Kaynak: ScienceAlert, Frontiers
Bikar en yakın yerleşim yerine 116 kilometre, Bokak ise 385 kilometre uzakta duruyor.
Bokak'ta köpekbalıkları ön resif biyokütlesinin yüzde 33,9'unu, Bikar'da yüzde 26,8'ini oluşturuyor.
Atollerin üzerinde 17 deniz kuşu türü ve 15 yuvalama kolonisi kaydedildi.
Bikar'da 132 yeşil deniz kaplumbağası yuva çukuru sayıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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