Beynimizin Güzellik Kavramıyla Derdi Ne?

Sizi bir dertten kurtaran, koruyan ve kollayan birini zamanla daha güzel görmeniz muhtemeldir. Hemen hemen bütün deneyler, insan yüzünü çekici kılan simetri, ortalama ve hormon etkileri gibi 3 ana kavram üzerinde durmaktadırlar.

Bu durum ilk olarak 1883 yılında Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından vejetaryenlerin yüzleri ve et tüketenlerin yüzleri fotoğrafik olarak üst üste konumlandırılıp birleştirildiğinde, çıkan ortalamanın, normal yüz şekline göre etkileyici olup olamayacağı merakı ile ortaya çıkmıştı. Galton bu esnada şunu fark etti, birleştirilmiş yüz görüntüleri herhangi bir tek fotoğraftaki yüzden çok daha çekiciydi. Araştırmacılar sonuçları daha kontrollü deney koşullarında tekrarladıklarında ve bilgisayar ortamında elde edilmiş, matematik olarak ortalaması alınmış bir dizi yüz resminin tek bir resimden daha güzel olduğunu buldular. Simetri için de konu kesinlikle farksızdı.

İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nden bir grup bilim adamı, simetrik yüzlerin hangi şartlarda karşı cinse çekici geldiğini araştırdı. Bunun için kadınlara çeşitli erkek yüzleri, erkeklere de çeşitli kadın yüzleri gösterildi. Araştırma sonuçları, insanların simetrik yüzleri beğenme nedenlerinin evrimle birlikte geliştiğini gösteriyor.

Kadın ya da erkek, karşısında simetrik bir yüz gördüğünde beyni, o kişinin sağlıklı, genlerinin iyi, yani neslin devamı için uygun olduğu sinyalini veriyor. Simetrik olmayan yüzler ise evrimleşmede bir aksama ya da hastalık çağrışımı yaptığından tercih edilmiyor. Simetrik yüzlülerin tercih edilmesi doğal bir seleksiyon yöntemi. Simetrik yüzlü, yani üstün olan seçilen oluyor. Bu nedenle de evrimle birlikte, hem insanların simetriye olan düşkünlüğü hem de yüzlerin simetrisi artmıştır.

Farklı bir açıdan bakacak olursak simetri, aynı zamanda bir sağlık belirtisidir. 1930'larda, Maksymilian Faktorowicz adında bir adam, güzellik mikrometresini tasarladığında, güzellikte simetrinin önemini fark etti. Max bu aygıtla, küçük asimetrik kusurları ölçebiliyor ve sonra bu kusurları giderecek ürünleri şirketinde satıyordu zekice bir kararla da şirkete adını vermişti : Max Factor, bildiğiniz üzere kendisi ''makyaj'' alanında dünyadaki en ünlü markalardan biridir. Hormonlarımız ise, bu ikiliyi çok yakından takip eden üçüncü bir etken olmayı başarıyor.