Beyler Toplanın: Yeni Flörtünüzü Korkutup Kaçırmamanız İçin Uzak Durmanız Gereken 10 Soru

Bu soru da sorulmamalı ya... Ne kadar para kazandığı, eğer evlenmeyecekseniz ilgi alanına girmemeli. Tabii onunla beraber bir iş kurmak istiyorsan orası ayrı. Bunun yerine 'İşinden memnun musun?' gibi bir soru daha güvenli olabilir. Eğer aynı şirketteyseniz zaten kimin ne kadar maaş aldığı hiiiiiç sorulmamalı. 😅