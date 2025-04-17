Beyler Toplanın: Yeni Flörtünüzü Korkutup Kaçırmamanız İçin Uzak Durmanız Gereken 10 Soru
Yeni flört dönemi, taze bir çiçek gibi nazikçe ele alınmayı hak eder. Aranızdaki ateşi körüklemek isterken üzerine bir kova buz dökmek, pek de akıl karı değil ya...
Flörtünü korkutmamak için sormaman gereken sorular neler peki?
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1. "Önceki ilişkin neden bitti?"
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2. "Ailen ne iş yapıyor?"
3. "Partnerinle aynı eve çıkmayı düşünüyor musun?"
4. "Ne kadar maaş alıyorsun?"
5. "Çevrende neden bu kadar az insan var?"
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6. "Daha önce hiç birini aldattın mı?"
7. "Benimle ciddi bir ilişki düşünüyor musun?"
8. "Sence kaç kilo daha verince daha iyi görünürüm?"
9. "Beni arkadaşlarına anlattın mı?"
10. "Dini/Siyasi görüşün nedir?"
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