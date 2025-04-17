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Beyler Toplanın: Yeni Flörtünüzü Korkutup Kaçırmamanız İçin Uzak Durmanız Gereken 10 Soru

etiket Beyler Toplanın: Yeni Flörtünüzü Korkutup Kaçırmamanız İçin Uzak Durmanız Gereken 10 Soru

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 23:46

Yeni flört dönemi, taze bir çiçek gibi nazikçe ele alınmayı hak eder. Aranızdaki ateşi körüklemek isterken üzerine bir kova buz dökmek, pek de akıl karı değil ya...

Flörtünü korkutmamak için sormaman gereken sorular neler peki?

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1. "Önceki ilişkin neden bitti?"

Henüz birbirinizin en sevdiği yemekleri bile bilmiyorken eski aşkların detaylarına dalmak yangını körükler. “Geçmişte kaldı.” deyip şimdiki zamana odaklanmak her zaman daha güvenlidir. Hem hayatında o an sadece o varsa, geçmişini pek de sorgulamamak lazım.

2. "Ailen ne iş yapıyor?"

Bizce yeni flörtünü korkutmamak için bu sorudan olabildiğince uzaklaşmalısın. Ailesini merak ediyorsun ama önce onu tanıman gerekiyor, babasının ne işle uğraştığını bilmene gerek yok. Bir süre sonra zaten kendisini güvende hissederse sana özelini açabilir. Ha, kendisi zaten sen sormadan ailesini anlatıyorsa orası ayrı.

3. "Partnerinle aynı eve çıkmayı düşünüyor musun?"

Flört olduğunuzu birinin hatırlatmasına ihtiyaç duyuyorsan bu soruyu sorabilirsin. Flört evresinin ilk adımlarında bu sorudan mümkün olduğunca kaçınman lazım. Seni çok hızlı biri olarak görüp ürkebilir. Hız yapmak ne seyahatte ne de flört evresinde pek de tavsiye edilen bir şey değil. Aklında bulunsun!

4. "Ne kadar maaş alıyorsun?"

Bu soru da sorulmamalı ya... Ne kadar para kazandığı, eğer evlenmeyecekseniz ilgi alanına girmemeli. Tabii onunla beraber bir iş kurmak istiyorsan orası ayrı. Bunun yerine 'İşinden memnun musun?' gibi bir soru daha güvenli olabilir. Eğer aynı şirketteyseniz zaten kimin ne kadar maaş aldığı hiiiiiç sorulmamalı. 😅

5. "Çevrende neden bu kadar az insan var?"

“Galiba bir kusurun var.” alt metniyle okunabilir bu soru. Onun yerine “İnsanlar seninle nasıl tanışıyor?” gibi daha pozitif bir alternatif deneyebilirsin. Böylelikle ona duyduğun ilgiyi farklı bir şekilde göstermiş olursun. Sosyal çevresi hakkında yorum yapmadan bilgi sahibi olursan, ilerleyen zamanlarda seni onlarla da tanıştırabilir.

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6. "Daha önce hiç birini aldattın mı?"

Güven inşa etmek yerine şüphe tohumları ekmek istemezsin herhalde. Bu tarz sorgulamalar “Acaba bana da yapar mı?” endişesini tetikler. Zaten flört evresinde ilişkiye başlayıp başlamayacağınız belli değilken böyle şüphe uyandırıcı sorular sormak, onun kaçmasına sebep olur.

7. "Benimle ciddi bir ilişki düşünüyor musun?"

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İlişkinin ciddisi mi olurmuş? İlişkilerin genel olarak bir zemine oturtulması gerekiyorsa buna romantik ilişki denir. Bu soru karşı tarafı hızlandırılmış bir ilişki kursuna yazılmış gibi hissettirir. Rahat ol, akışına bırak. Zaten senle beraber olmak isteyen bu soruyu sormana müsaade etmez. 😉

8. "Sence kaç kilo daha verince daha iyi görünürüm?"

Kişisel güvenlik soruları gibi görünen bu tarz imalı sorular, özgüven mesajlarıyla karışabilir. “Spor yapmayı sever misin?” bile daha risksiz... Seni öz güvensiz biri olarak görebilir, bu da hem onun sana olan hem de senin kendine olan bakış açını değiştirebilir.

9. "Beni arkadaşlarına anlattın mı?"

Derin bir nefes al ve bu sorunun pek de gerekli olmadığını kendine hatırlat. Eğer yapamıyorsan bu cümlemizi bir daha oku.

Henüz “beraber” bile değilken sosyal çevreye dahil olma baskısı yaratmak, kaçış biletini hızlandırabilir.

10. "Dini/Siyasi görüşün nedir?"

Derin konular zamana yayılarak konuşulmalı. İlk buluşmada bu sorular bir tartışma başlatmaktan öteye gitmeyebilir. Siyasi görüşü ya da dini inancı seni bağlamamalı en başta, kendisini tanıdıktan sonra inançları ve görüşleri seninkilerle paralellik gösteriyorsa zaten devam edersiniz. Aman dikkat!

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Ma Belle
Ma Belle
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