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Beyin Kanamasından Hallice Tatlı Fotoğrafına Goygoyculardan Türlü Türlü Benzetmeler

Beyin Kanamasından Hallice Tatlı Fotoğrafına Goygoyculardan Türlü Türlü Benzetmeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.09.2024 - 19:27

Sosyal medyanın ucu bucağı yok. Sonsuzluğa doğru gönderileri bir bir kaydırırken ansızın 'beyin kanamasına' benzeyen bir tatlıya denk gelebilirsiniz. Tabii goygoycuların diline düşen tatlıya gelen türlü türlü benzetmelere de!

Gelin, şu yaratıcı tatlıya da yapılan yorumlara da bir göz atalım.

Sosyal medya öyle bir yer ki hiç tahmin edemeyeceğiniz bir paylaşımla karşılaşmanız an meselesi. Mesela, beyin kanamasına benzeyen bir tatlıyla.

Sosyal medya öyle bir yer ki hiç tahmin edemeyeceğiniz bir paylaşımla karşılaşmanız an meselesi. Mesela, beyin kanamasına benzeyen bir tatlıyla.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı karamelli tatlının fotoğrafını paylaştı. Fakat değecek nazarlardan habersizdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı karamelli tatlının fotoğrafını paylaştı. Fakat değecek nazarlardan habersizdi.
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Soğuyan tatlı git gide ilginç bir hal aldı. Resmen tatlılıktan çıktı.

Soğuyan tatlı git gide ilginç bir hal aldı. Resmen tatlılıktan çıktı.
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Haliyle türlü türlü benzetmeler de eksik olmadı! 😂

Haliyle türlü türlü benzetmeler de eksik olmadı! 😂
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Aynen öyle...

Aynen öyle...
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