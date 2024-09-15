Beyin Kanamasından Hallice Tatlı Fotoğrafına Goygoyculardan Türlü Türlü Benzetmeler

Sosyal medyanın ucu bucağı yok. Sonsuzluğa doğru gönderileri bir bir kaydırırken ansızın 'beyin kanamasına' benzeyen bir tatlıya denk gelebilirsiniz. Tabii goygoycuların diline düşen tatlıya gelen türlü türlü benzetmelere de!

Gelin, şu yaratıcı tatlıya da yapılan yorumlara da bir göz atalım.