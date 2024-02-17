Beslenme Kontrolüne Giden Yol: Bilinçaltı

Bilinçaltı, doğası gereği değişime direnç göstermekle yükümlüdür; ana rahminden günümüze, ona verdiğiniz ya da verdirdiğiniz “olumlu” ve “olumsuz” mesajların kombinasyonundan oluşur, kendinize ve dünyaya baktığınız bir mercek işlevi görür.

Bilinçaltı kontrol edilebilir dev bir kütüphanedir, bilinçaltını kontrol edemeyen, onun kölesi olmaya mahkumdur. Hemen hemen hepimiz bilinçaltımızın kölesi durumundayız. Onun inançları doğrultusunda karar verir, hareket ederiz. Bu gerçeğin farkında olan insan sayısı ne yazık ki çok azdır, çünkü bilinçaltının emirlerini kendi özgür iradeleri sanma yanılgısına kapılma eğilimi, tercih edilmesi daha kolay bir yaşam yöntemidir. Oysa daha fazla mutluluk ve başarı getiren bir yöntem değildir.

Tüm yaşadığımız olayların ve geçmiş yaşamlarımızın bizde bıraktığı düşünceler, inançlar, hisler, duygular ve bunların bizdeki kodlamaları bilinçaltımızı oluşturur. Aslında bilinçli zihnimizdeki yaşamı değil, bilinçaltımıza attıklarımızla ve inandıklarımızla biçimlenen yaşamı yaratıyoruz. Bu da demektir ki yaşamımızı bilinçli zihnimizden çok bilinçaltı zihnimiz yönlendiriyor.

Hayatımızı yüzde 10 bilinç, yüzde 90 bilinçaltı yönetiyor. Bunu bir buzdağına benzetmek mümkün.

Bilinçaltı, bedenin tüm yaşamsal fonksiyonlarını yönetir. Vücut fonksiyonlarını otomatik olarak düzenler. Örneğin; yürüme, koşma, nefes alıp verme, konuşma, yüzme, araba kullanma gibi davranışlarımız bilinçaltımızın kontrolü altındadır.

Bilinçaltı daima uyanıktır. Onun en yüksek performansla çalıştığı saatler de bilincin uykuda olduğu saatlerdir. Yani bilincin kullanılmadığı saatler, bilinçaltı iş başındadır.

Uykuda bilincimiz devre dışı kaldığında bilinçaltımız, bedenimizin yaşamsal fonksiyonlarını yürütmeye devam eder. Örneğin; uyurken kalbiniz belli bir ritimle çalışır, akciğerleriniz soluk alıp vermeyi sürdürür. Bilinçaltı olağanüstü bilgilere sahiptir. Evrenin bilgileri adeta insanın bilinçaltına bir “çip” gibi yerleştirilmiştir. Aslında bilincimizle yeni bir şey öğrendiğimizde zaten bilinçaltımızın bildiği bir şeyi keşfetmiş oluruz.