Beslenme İllüzyonları ve Taktikleri

Olmak istediğiniz kiloyu yazın.

65, 72, 56, kaç kilo ise hedefiniz, duvara asın.

3 metre kadar uzağına gidin, ona doğru yürüyün.

Gidin, odaklanın, o kiloda hayâl edin kendinizi, o halinize doğru yürüyün. Gidebildiniz mi?

Genelde ne oluyor bunu yaptığımızda; kişiler yazılan rakama doğru yürüyemiyor, duruyor ve çeşitli nedenler söylüyorlar. Genelde sonuç 'yapamam' oluyor. Ancak bunu görmeniz bile çok önem li, bilinçaltı farkına vardığı anda temizlik başlıyor.

İkinci egzersiz:

Bu bir kinesiyoloji testidir. Bir enerji testi olan Kol Testi, bilin- çaltıyla iletişim kurmak için yapılır. Kol Testi, bilinçaltında stresin varlığını ya da yokluğunu (içsel çelişkiyi) tespit etmek için kolay ve etkili bir yoldur. Bilinçaltındaki bedenden sinyali alır ve kas gücüne yansıtır. Bedenimiz, bize bilmek istediklerimizin DOĞRU yanıtını Kol Testi ile (güçlü tepkisi vererek) söyleyecektir.

Arkadaşınızla bu testi uygulayabilirsiniz. Önüne ya da arkasına geçerek sağ ya da sol kolunu yere paralel uzatmasını söyleyin.

Uzatılan kolun üzerine (bilekle dirsek arasına) hafifçe elinizi koyun. Diğer elinizi denge için omzuna koyun. Bu arada siz diğer elinize bir yeşil elma alın.

Kolunu itmeye çalışın, kolu buna direnç gösterecektir. Sonra aynı hareketi elinize bir çikolata alarak yapın. Bu kez kolunuz aynı direnci gösteremez ve kasınız zayıflar. Beden sinyali alır.