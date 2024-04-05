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Beslenme İllüzyonları ve Taktikleri

etiket Beslenme İllüzyonları ve Taktikleri

Gönül Ateşsaçan
Gönül Ateşsaçan - yazio
05.04.2024 - 09:31

Bu içerikte iki tane egzersiz yaptıktan sonra bilinçaltındaki illüzyon objemizi öğrenebilir miyiz ve bilinçaltı kodumuzu değiştirebilir miyiz sorularına cevap arayacağız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birinci egzersiz:

Birinci egzersiz:

Olmak istediğiniz kiloyu yazın.

65, 72, 56, kaç kilo ise hedefiniz, duvara asın.

3 metre kadar uzağına gidin, ona doğru yürüyün.

Gidin, odaklanın, o kiloda hayâl edin kendinizi, o halinize doğru yürüyün. Gidebildiniz mi?

Genelde ne oluyor bunu yaptığımızda; kişiler yazılan rakama doğru yürüyemiyor, duruyor ve çeşitli nedenler söylüyorlar. Genelde sonuç 'yapamam' oluyor. Ancak bunu görmeniz bile çok önem li, bilinçaltı farkına vardığı anda temizlik başlıyor.

İkinci egzersiz:

Bu bir kinesiyoloji testidir. Bir enerji testi olan Kol Testi, bilin- çaltıyla iletişim kurmak için yapılır. Kol Testi, bilinçaltında stresin varlığını ya da yokluğunu (içsel çelişkiyi) tespit etmek için kolay ve etkili bir yoldur. Bilinçaltındaki bedenden sinyali alır ve kas gücüne yansıtır. Bedenimiz, bize bilmek istediklerimizin DOĞRU yanıtını Kol Testi ile (güçlü tepkisi vererek) söyleyecektir.

Arkadaşınızla bu testi uygulayabilirsiniz. Önüne ya da arkasına geçerek sağ ya da sol kolunu yere paralel uzatmasını söyleyin.

Uzatılan kolun üzerine (bilekle dirsek arasına) hafifçe elinizi koyun. Diğer elinizi denge için omzuna koyun. Bu arada siz diğer elinize bir yeşil elma alın.

Kolunu itmeye çalışın, kolu buna direnç gösterecektir. Sonra aynı hareketi elinize bir çikolata alarak yapın. Bu kez kolunuz aynı direnci gösteremez ve kasınız zayıflar. Beden sinyali alır.

Yediğimiz içtiğimiz tüm gıdalar bedenimizi etkiler.

Yediğimiz içtiğimiz tüm gıdalar bedenimizi etkiler.

Ne ilginç ki bu aşırı stres bizi hasta da eder, ancak ilk başlarda bizi canlı tutar. Hayatımızda insan varsa stres vardır, stres varsa gerginlik vardır. Önemli olan bu stresi formülüze edip, kendinize zararlı olacak formattan çıkarıp, yaşam motivasyonu haline getirerek bedeni güçlü kılabilmektir.

Burada en önemli konu, bedenin hafiflerken zihnin de rahatlaması ve alışkanlıkların düzenlenmesidir. Siz de bu okuduklarınızla iyileştirmeye başladınız kendinizi, değişimini- ze ayak uyduruyorsunuz. Hızlı kilo verme tüyolarını da okuduktan sonra tamamen değişmeye başlayacaksınız. Frekansınız değişiyor, okurken rahat bir koltukta olmanız güvende olduğunuzu size hatırlatıyor. Güvendeyken vücudumuz iki hormon salgılar: oksitosin ve serotonin… Şu andan itibaren zayıflıyorsunuz, inceliyorsunuz.

Bilinçaltındaki illüzyon objeniz ne? Bilinçaltı kodumuzu değiştirebilir miyiz?

Öncelikle yiyecekler sizde bir illüzyon yaratıyor, çok zararlı olduğu halde sigara, alkol şeker tüketmemizin nedeni onun bizde yaratacağı etkiyi farklı hayâl ediyor olmamız. “Kola iç, rahatla ve serinle” diyor reklam. Serinlemek için içiyoruz, 5 dakika sonra iyice hararetlenip bir daha içiyoruz. Güzellik, estetik, güzel kokular, güzel müzikler anestezik etki meydana getirir, uyuşturur ve illüzyon yaratır.

Yaşamda pek çok gıda ve obje böyledir. Gerçek etkisi dışında kullanırız bu yüzden. Sanıyoruz ki alkolle eğleniyoruz, peynir ekmek yersek rahatlarız, dondurma sinirimize iyi gelir, üzüntümüz geçer, bol soslu makarna acımızı dindirir. Tam tersi; durumumuzu şiddetlendirir, sadece bir mola verip düşünmeyi keseriz ancak ar- tan molalar bedeni yaşlandırır ve kilo aldırır.

Öncelikle yaşamda sizi baştan çıkaran, yani illüzyon objenizi seçmenizi istiyorum.

Öncelikle yaşamda sizi baştan çıkaran, yani illüzyon objenizi seçmenizi istiyorum.

Cips

■ Çikolata kreması

■ Alkol almak

■ Börek

■ Makarna

■ ……

■ ……

■ ……

Hastalarımla yaptığım grup hipnozlarında çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Kilolu olmanın bir avantaj sağladığını sanan bilinçaltı, kişiye direnir.

Örnek:

Kilolu olmak size bir avantaj getiriyor mu?

■Mazeret üretmek

■Tembellik yapmak

■Sürekli bir sorun yaratmak

■Güzelliğini baskılayarak ön plana çıkmama isteği…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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