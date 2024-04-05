Beslenme İllüzyonları ve Taktikleri
Bu içerikte iki tane egzersiz yaptıktan sonra bilinçaltındaki illüzyon objemizi öğrenebilir miyiz ve bilinçaltı kodumuzu değiştirebilir miyiz sorularına cevap arayacağız.
Birinci egzersiz:
Yediğimiz içtiğimiz tüm gıdalar bedenimizi etkiler.
Bilinçaltındaki illüzyon objeniz ne? Bilinçaltı kodumuzu değiştirebilir miyiz?
Öncelikle yiyecekler sizde bir illüzyon yaratıyor, çok zararlı olduğu halde sigara, alkol şeker tüketmemizin nedeni onun bizde yaratacağı etkiyi farklı hayâl ediyor olmamız. “Kola iç, rahatla ve serinle” diyor reklam. Serinlemek için içiyoruz, 5 dakika sonra iyice hararetlenip bir daha içiyoruz. Güzellik, estetik, güzel kokular, güzel müzikler anestezik etki meydana getirir, uyuşturur ve illüzyon yaratır.
Yaşamda pek çok gıda ve obje böyledir. Gerçek etkisi dışında kullanırız bu yüzden. Sanıyoruz ki alkolle eğleniyoruz, peynir ekmek yersek rahatlarız, dondurma sinirimize iyi gelir, üzüntümüz geçer, bol soslu makarna acımızı dindirir. Tam tersi; durumumuzu şiddetlendirir, sadece bir mola verip düşünmeyi keseriz ancak ar- tan molalar bedeni yaşlandırır ve kilo aldırır.