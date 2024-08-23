Beşiktaş Yakaladığı Avantajı Kaçırdı!

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Bu maçta Rafa Silva’nın sol açıkta oynaması ve Rashica’nın etkisiz futbolu da savunmada zaaflara yol açtı. Bu iki mevkiye de transfer şart. Rafa Silva orta sahada, serbest oynadığında çok daha başarılı oluyor.

Beşiktaş’ın takım olarak düşük performans göstermesinde suni çim sahanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu tip sahalar, alışkın olmayan futbolcuları aşırı yorar ve alıştıkları pas kalitesini düşürür. Nitekim Beşiktaş, alıştığımız etkili paslaşmaları da yapamadı.

Beşiktaş transfer konusundaki açmazını anlayışla karşılıyorum; bir önceki yönetimin çok yüksek ücretler vererek aldığı etkisiz futbolcuları yollamak kolay değil. Piyasa değerinin çok üzerinde ücret alan bu oyunculara kulüp bulmak çok zor. Yine de başkan ve yönetimin şapkadan tavşan çıkartmalarını bekliyoruz.

Beşiktaş, İstanbul’da bu takımı rahat geçer. Bunu sadece kendi sahasında oynayacak olmasından dolayı söylemiyorum. Zaten Avrupalı Beşiktaşlılar Arena Thun stadyumunu İnönü’ye çevirmişlerdi. Van Bronckhorst ve ekibinin yapacağı analizler ve alacakları tedbirlerle İstanbul’daki maçın kazanılacağını iddia ediyorum. İyi bir çim sahada oynanacak olmasının getireceği avantajları da katınca bu iddiamda haklı çıkacağıma inanıyorum.

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