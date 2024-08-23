Beşiktaş Yakaladığı Avantajı Kaçırdı!
Beşiktaş Yakaladığı Avantajı Kaçırdı!
Beşiktaş çok gol atıp, çok gol yiyor. Bu da Beşiktaş’ın defanstaki zafiyetini ortaya koyuyor:
Emirhan Topçu hakkında yorumda bulunmak için henüz erken ancak bu maçta oldukça etkisizdi. Şayet bu performansını geliştiremeyecekse Beşiktaş’ın mutlaka bir sol stoper ihtiyacı var.
Masuaku’nun halen bir yedeği yok. Masuaku’nun verimsiz oynadığı ya da sakatlandığı durumlarda bu pozisyonu dolduracak iyi bir transfere ihtiyaç var.
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Defansın zorlanması ve açık vermesindeki bir başka etken ise, mevcut kanat oyuncularının defansif özelliklerinin zayıf olması.
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