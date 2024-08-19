Beşiktaş Tam Yol İleri

Başarı= (adanmışlık x denge)yetenek

Şimdi bu formülün elemanlarına bir göz atalım:

Yetenek: Bireysel tekniklerde ustalaşma, oyunun gerektirdiği fiziksel güç ve dirence sahip olma, oyun esnasında doğru zamanda doğru yerde bulunma ve doğru hamleleri yapabilme, oyuna takım arkadaşları ile uyum içerisinde takıma katkı verme hem takım arkadaşlarının hem de rakiplerinin oyun içerisinde ne yapacaklarını tahmin edebilme ve buna göre davranabilme becerisidir.

Adanmışlık: Bu formüldeki kavramlardan adanmışlık; “başarıya ulaşmak için hiç gevşemeden ve ödün vermeden ortaya konan özgün ve bireysel irade” olarak tanımlanıyor. Yani bu irade ya da içgüdü, başarı primi ya da disiplin cezası gibi dış etkenlere bağlı bir davranış değildir. Adanmışlığın temelinde galibiyete inanç ve özgüven vardır.

Ayrıca adanmışlık duygusu bulaşıcıdır. Adanmış futbolcuların çoğunlukta olduğu takımlarda oynayan en karamsar futbolcu bile o havaya uyar ve bir süre sonra o da başarıya odaklanıp, mücadele etmeye başlar.

Denge: Bir diğer kavram olan ‘denge’ ise; “takımın iyiliği için her oyuncunun üzerine düşen görevi anlaması ve benimsemesidir. (…) Dengenin dayanağı, her bireyin takımdaki rolünü anlaması ve kabullenmesidir.”

Her bir oyuncuya, takımdaki rollerini açıkça izah ettikten sonra bu konuda alınacak kararlar adil olmalı ve oyuncular bu kararların adil olduğuna inanmalıdır. Takımın dengesi; planlama, iletişim; adil ve ödünsüz kararlarla sağlanır.

Özetle denge kavramı; takımın her bireyin, üstüne düşen görevi iyice anlaması ve uygulamasıdır.

Van Bronckhorst’un başarısı

Geçen seneki takıma, üst düzey yetenekli üç yabancı oyuncu katıldı. Bu oyuncular takımın tüm kimyasını değiştirdiler. Ancak bu değişimin sadece yetenekleri ile meydana gelmediği ortada. Bakın Fenerbahçe ve Galatasaray’a; onlarda daha fazla üst düzey oyuncu var. Ancak bu oyuncular takımı sırtlayıp, götüremiyorlar.

Beşiktaş’ın üst düzey yetenekli oyuncuları ise sahaya ‘adanmışlık’ duygusunu getiriyor. İster istemez tüm takım arkadaşları da bu duyguyu paylaşıyor.

Van Bronckhorst ise kısa zamanda, takıma ‘denge’ unsurunu öğretmiş. Yukarıda saydığım üç özellik bir araya gelince başarı da kendiliğinden geliyor.

Van Bronckhorst’un başarısı bu formülü çok iyi uyguluyor olmasından geliyor.

Şampiyonluğun en büyük adayı

Beşiktaş’ın mevcut kadrosun güçlendirilirse hem lig hem kupa hem de UEFA kupasının en önde gelen şampiyonluk adayı haline gelir. Antalyaspor maçında yenilen goller Beşiktaş’ın eksik yanlarının görülmesi açısından önemliydi:

Eksiklerin ne olduğunu herkes konuşuyor, ben tekrarlamayacağım. Ama bu eksikler giderilirse Beşiktaş’ı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kimse tutamaz.