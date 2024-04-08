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Beşiktaş'ta Sokak Arası 2+1 Evin Fiyatı Akıllara Manhattan'ı Getirdi!

Beşiktaş'ta Sokak Arası 2+1 Evin Fiyatı Akıllara Manhattan'ı Getirdi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 14:41

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, 'İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?' demişti. Biz de hala sormaya devam ediyoruz.

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Ev fiyatları son yıllarda adeta ekonomiden bağımsızlığını ilan ederken, Türkiye'de kurlardaki yükselişi de aşan yükseliş yurt dışıyla da bağını kopardı.

Ev fiyatları son yıllarda adeta ekonomiden bağımsızlığını ilan ederken, Türkiye'de kurlardaki yükselişi de aşan yükseliş yurt dışıyla da bağını kopardı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da İstanbul'da ev fiyatlarının Manhattan'dan pahalı olmasına yaptığı vurguyla Ahmet Hakan'a verdiği röportajda ilgi çekmişti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da İstanbul'da ev fiyatlarının Manhattan'dan pahalı olmasına yaptığı vurguyla Ahmet Hakan'a verdiği röportajda ilgi çekmişti.

Bakınız detayları burada.

Sosyal medyada gündem olan bu videoda ev fiyatları sorununda değişen bir şey olmadığı gerçeğiyle yeniden yüzleşmemizi sağladı.

Gelen yorumlarda uzmanlar başlıca yurt dışı karşılaştırmasına ve kurlara değinirken,

Gelen yorumlarda uzmanlar başlıca yurt dışı karşılaştırmasına ve kurlara değinirken,
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Hafize Gaye Erkan'ın karşılaştırmasına da atıfta bulunulması dışında,

Hafize Gaye Erkan'ın karşılaştırmasına da atıfta bulunulması dışında,
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Lokasyondan,

Lokasyondan,
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Evin özelliklerine,

Evin özelliklerine,
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Kiralardan,

Kiralardan,
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Arz-talep temeline çok konuda değişik açıdan bakıldığı da dikkat çekti.

Arz-talep temeline çok konuda değişik açıdan bakıldığı da dikkat çekti.
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Ev fiyatlarının alım gücünün çok üstünde olması temel sorun oldu.

Ev fiyatlarının alım gücünün çok üstünde olması temel sorun oldu.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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İstanbul'da ev fiyatlarının bu seviyede olması normal mi?

İstanbul'da ev fiyatlarının bu seviyede olması normal mi?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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