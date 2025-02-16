Beşiktaş Kazanmayı Hak Etti!

Ancak Beşiktaş’ın net gol pozisyonları Trabzonspor’unkinden daha fazlaydı. Daha 3. dakikada Beşiktaş, Rafa ile öne geçebilirdi.

Böyle denk güçteki takımların oynadığı maçlarda sonucu yapılan hatalar belirler. Nitekim, Trabzonspor’u öne geçiren gol böyle bir hata sonucunda geldi. Rafa Silva aynı yirmi saniye içinde aynı hatayı ikinci kez yapınca, bu hata bir gole mal oldu. Bu hata için Rafa’yı suçlamadım; her oyuncu benzer hatalar yapabilir. Önemli olan o hatayı telafi etmesidir. Rafa da attığı golle yaptığı hatayı telafi etmiş oldu.

Yalnız Rafa’nın oyununda bir keyifsizlik gözlüyorum. Son haftalarda sahada heyecansız ve isteksiz bir Rafa Silva var. Bir sorunu varmış izlenimi veriyor. Şayet bir sorunu varsa, yönetimin ve teknik ekibin hızla çözmesi gerektiğine inanıyorum. Rafa kalitesinde oyuncular bu ülkeye çok sık gelmiyor.

Rafa deyince Immobile’yi de anmamak olmaz. İtalya’da gol krallığı yaşamış bir oyuncuya kötü oyuncu demek mümkün değil ancak Beşiktaş’ın mevcut kadro yapısına uygun bir oyuncu değil. Çok uzun bir aradan sonra, ilk kez bu maçta üç kez kaleye şut çekti. Ama yeterli değil. İleride topu ayağında tutup, takımın hücuma çıkmasına yardımcı olamıyor. Çok top kaybına rağmen, Semih ileride ondan daha çok top tutup, takıma nefes aldırıyor.

Hocanın yeni transferlere ilk on birde yer vermemesi doğru bir karardı. Amir dışındaki iki Latin Amerikalı futbolcunun ülkeye ve takıma adaptasyonu zaman alacaktır. Yaşlarının da çok genç olması bu süreci geciktirebilir. Sabırla bu sürecin atlatılmasını beklememiz lazım.

Maçtan bir gün önce Duhuliye.com sitesinde yayınlanan röportajımda bu maçla ilgili tahminim sorulmuştu. Benim cevabım ise; ‘Beşiktaşlı futbolcular sahaya karakterlerini koyduklarında maçı kazanıyorlar. Bu maçta da şayet karakterlerini sahaya yansıtırlarsa mutlaka kazanırlar’ demiştim. Sahadaki tüm oyuncular, kazanmak için savaştılar ve beni yanıltmadılar.

Sonuç olarak Beşiktaş bu maçı kazanmayı hak etti. Trabzonspor’dan alınan bu üç puan hem üst sıraları zorlamak hem de moral motivasyonu açısından çok önemliydi. Devamının geleceğine inanmaktayım.

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