Beraber Film İzlerken "Of" Dedirtmeyen Partnerin 12 Özelliği
Beraber Film İzlerken "Of" Dedirtmeyen Partnerin 12 Özelliği
Çiftlerin yapmaktan hoşlandığı ve bizce yapmaları gereken bir aktivite olan film izlemek, seçtiğiniz filme ve modunuza göre epey bir keyifli geçebilir. Film izlerken küçük bir aksilik olursa, aniden herkesin tadı kaçabilir. İşte bu durumları iyi yönetebilen partnerlerin özelliklerini burada sıralamak istedik!
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1. Film seçerken muhakkak ortak karar almaya çalışır.
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2. Daha önce gördüğü replikleri söylemez. Çünkü bu spoiler vermeye girer!
3. Filmi izlerken film hakkında devamlı yorum yapmaz.
4. Film seçimi konusunda duyarlı olurlar, bunu belirtmeden geçmeyelim.
5. En duygusal sahnelerde bile dikkatinizi dağıtmaz.
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6. Sadece kendi rahatlığını ön planda tutmaz. Sizi de düşünür.
7. Film izlerken bir şeyler atıştırıyorsanız ses çıkarmamaya özen gösterir.
8. Film üzerine saygı çerçevesinde kritik yapar.
9. Daha film başlamadan "Sonra ne yapalım?" diye darlamaz.
10. Tüm elektronik cihazları sessize alır ki kimsenin dikkati dağılmasın.
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11. Evde film izliyorsanız filmi ileri sarmaz. Her sahnenin tadı çıkmalı.
12. Eğer kanepede uzanırken film izliyorsanız ve uyuduysanız, sizi asla rahatsız etmez.
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