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Beraber Film İzlerken "Of" Dedirtmeyen Partnerin 12 Özelliği

etiket Beraber Film İzlerken "Of" Dedirtmeyen Partnerin 12 Özelliği

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 23:01

Çiftlerin yapmaktan hoşlandığı ve bizce yapmaları gereken bir aktivite olan film izlemek, seçtiğiniz filme ve modunuza göre epey bir keyifli geçebilir. Film izlerken küçük bir aksilik olursa, aniden herkesin tadı kaçabilir. İşte bu durumları iyi yönetebilen partnerlerin özelliklerini burada sıralamak istedik!

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1. Film seçerken muhakkak ortak karar almaya çalışır.

Film izleme maratonunun en zorlu süreçlerinden biri, kuşkusuz film seçmektir. Buna hepimiz katılıyoruz muhtemelen. 😅 Ortak bir kararla film seçmek, bu maratonu daha kolay bir hale getirir.

2. Daha önce gördüğü replikleri söylemez. Çünkü bu spoiler vermeye girer!

Eğer filmin fragmanını izlediyse ya da bir kesitine denk geldiyse, bunu film izlerken belli etmez. Filmin hiç heyecanı kalmaz.

3. Filmi izlerken film hakkında devamlı yorum yapmaz.

Filmi ilk kez izlerken olayı anlatmak yerine filmdeki olaylara beraber şahit olmak daha heyecanlıdır. Film başladıktan sonra partneriniz sık sık yorum yapmaz veya ipuçları vermez, böylece sürprizleri ve olayları beraber keşfedersiniz.

4. Film seçimi konusunda duyarlı olurlar, bunu belirtmeden geçmeyelim.

Partneriniz sizin film tercihlerinizin farkındadır ve her zaman sadece kendi favorilerine yönelmek yerine sizin de keyif alabileceğiniz seçenekler sunar. Böylece film geceniz gerçekten iki kişilik bir etkinlik olur.

5. En duygusal sahnelerde bile dikkatinizi dağıtmaz.

Eğer bir filmde duygusal bir sahne varsa partneriniz gülerek veya başka bir şekilde ortamı bozmadan sahnenin keyfini çıkarır. Filmin bütünlüğünü bozmadan birlikte vakit geçirmenin en güzel yollarından biridir diyebiliriz.

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6. Sadece kendi rahatlığını ön planda tutmaz. Sizi de düşünür.

Film izlerken partneriniz, sadece kendi konforunu düşünmez. Eğer birlikte bir film izliyorsanız, rahat bir ortam yaratmak için koltuğu ya da alanı sizinle paylaşır.

7. Film izlerken bir şeyler atıştırıyorsanız ses çıkarmamaya özen gösterir.

Patlamış mısır, mısır cipsi veya başka bir şeyler tüketiyorsanız, şapırdatma sesi dahil olmak üzere hiçbir sesi çıkarmamaya özen gösterir. Sonuç olarak film izliyorsunuz, birbirinizin lokmalarını değil!

8. Film üzerine saygı çerçevesinde kritik yapar.

Filmin sonunda hepimizin farklı yorumları olabilir. Partneriniz, farklı bakış açılarına saygı gösterir ve filmi tartışmak yerine birbirinin görüşlerine değer verir.

9. Daha film başlamadan "Sonra ne yapalım?" diye darlamaz.

Film izlemenin tadı, filme odaklanmak ve sonrasını düşünmemekten geçer. Partneriniz, filmden sonra ne yapılacağı hakkında soru sormaz. Bir şey yapılacaksa ya bir planı vardır ya da akışta kalmayı tercih eder.

10. Tüm elektronik cihazları sessize alır ki kimsenin dikkati dağılmasın.

Filmi izlerken telefonun sürekli çalması veya mesaj seslerinin duyulması, rahatsız edici olabilir. Partneriniz telefonunu sessize alır ve yalnızca filme odaklanmanıza olanak tanır.

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11. Evde film izliyorsanız filmi ileri sarmaz. Her sahnenin tadı çıkmalı.

Bazılarımız filmin bazı sahnelerinden sıkılır ve ileri sarmak ister. Ama bizce doğru olanı, filmin tüm sahnelerini izlemek ve beraber bitirmektir. E tadı da öyle çıkar, değil mi?

12. Eğer kanepede uzanırken film izliyorsanız ve uyuduysanız, sizi asla rahatsız etmez.

Dünyanın belki de en güzel görüntülerinden biri de sevdiğin insanla beraber film izlerken onun kucağında uyuyakalmasıdır. İnsan o görüntüyü hiç bozmak istemez, kolu ağrımaya başlasa bile! 😅

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Ma Belle
Ma Belle
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