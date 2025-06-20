Benzetmeler Bitmedi: Atiye'nin Pelerini Andıran Elbisesi Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!
Pop müziğin enerjik yıldızı Atiye, sadece ses performansıyla değil, sahne stiliyle de adından bahsettiriyor. Katıldığı davette tercih ettiği parlak kumaşlı, pelerinli kıyafetiyle dillere düşen isme gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Türk pop müziğinin enerjik, farklı ve her daim genç kalmayı başaran isimlerinden biri olan Atiye her şarkısıyla olay olmayı sürdüren şarkıcılardan!
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2018 yılında yapımcı Erol Sebebci ile evlenen Atiye, özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşasa da, mutluluğu ve dengeli yaşam tarzıyla hayranlarının gönlünde taht kurmuş durumda.
Katıldığı davette giydiği parlak kumaşlı, pelerinimsi kıyafetiyle gündem olan Atiye sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Armudun iyisini ayılar yer...