Benzetmeler Bitmedi: Atiye'nin Pelerini Andıran Elbisesi Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Atiye sadece sesiyle değil, sahne kıyafetleri ve günlük stiliyle de sık sık magazin sayfalarında kendine yer buluyor. Zaman zaman cesur sahne kostümleriyle gündeme gelirken, bazen de doğal halleriyle sosyal medyada dikkat çeken Atiye son olarak üçüncü kızını kucağına almıştı.

İlk göz ağrısı Ferah Feza, 2019 yılında doğdu. İkinci kızı Neva, 2023’te aileye katıldı. Neva’nın doğumuyla birlikte Atiye sahnelere bir süre ara verse de, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda adından bahsettirmeye başlamıştı. 2024'ün başında gelen minik sürpriz ise Rumi oldu.