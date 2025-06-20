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Benzetmeler Bitmedi: Atiye'nin Pelerini Andıran Elbisesi Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Benzetmeler Bitmedi: Atiye'nin Pelerini Andıran Elbisesi Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2025 - 20:21

Pop müziğin enerjik yıldızı Atiye, sadece ses performansıyla değil, sahne stiliyle de adından bahsettiriyor. Katıldığı davette tercih ettiği parlak kumaşlı, pelerinli kıyafetiyle dillere düşen isme gelen tepkilere birlikte bakalım!

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Türk pop müziğinin enerjik, farklı ve her daim genç kalmayı başaran isimlerinden biri olan Atiye her şarkısıyla olay olmayı sürdüren şarkıcılardan!

Türk pop müziğinin enerjik, farklı ve her daim genç kalmayı başaran isimlerinden biri olan Atiye her şarkısıyla olay olmayı sürdüren şarkıcılardan!

Sahnedeki kıpır kıpır dansları, güçlü sesi ve özgün tarzıyla yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen, hem şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Atiye, zaman zaman sahneden uzak kalsa da her geri dönüşünde ben buradayım diyor!

2018 yılında yapımcı Erol Sebebci ile evlenen Atiye, özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşasa da, mutluluğu ve dengeli yaşam tarzıyla hayranlarının gönlünde taht kurmuş durumda.

2018 yılında yapımcı Erol Sebebci ile evlenen Atiye, özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşasa da, mutluluğu ve dengeli yaşam tarzıyla hayranlarının gönlünde taht kurmuş durumda.

Atiye sadece sesiyle değil, sahne kıyafetleri ve günlük stiliyle de sık sık magazin sayfalarında kendine yer buluyor. Zaman zaman cesur sahne kostümleriyle gündeme gelirken, bazen de doğal halleriyle sosyal medyada dikkat çeken Atiye son olarak üçüncü kızını kucağına almıştı.

İlk göz ağrısı Ferah Feza, 2019 yılında doğdu. İkinci kızı Neva, 2023’te aileye katıldı. Neva’nın doğumuyla birlikte Atiye sahnelere bir süre ara verse de, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda adından bahsettirmeye başlamıştı. 2024'ün başında gelen minik sürpriz ise Rumi oldu.

Katıldığı davette giydiği parlak kumaşlı, pelerinimsi kıyafetiyle gündem olan Atiye sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Katıldığı davette giydiği parlak kumaşlı, pelerinimsi kıyafetiyle gündem olan Atiye sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Abartılı tacıyla kıyafetini kombinleyen Atiye'nin parlak kumaşlı elbisesine sosyal medya kullanıcılarının benzetmeleri bitmek bilmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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