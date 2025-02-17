Bensu Soral'ın Bornozundan Zeynep Bastık'ın Kediler Günü Pozuna 17 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Bensu Soral'ın Bornozundan Zeynep Bastık'ın Kediler Günü Pozuna 17 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Birce Akalay
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2. Zeynep Bastık
3. Buçe Buse Kahraman
4. Fahriye Evcen
5. Sıla Türkoğlu
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6. Melisa Ural
7. Bensu Soral
8. Sibil Çetinkaya
9. İdil Fırat
10. Ebru Şahin
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11. Gülsim Ali
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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