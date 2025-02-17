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Bensu Soral'ın Bornozundan Zeynep Bastık'ın Kediler Günü Pozuna 17 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Bensu Soral'ın Bornozundan Zeynep Bastık'ın Kediler Günü Pozuna 17 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 00:59

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Birce Akalay

1. Birce Akalay

2. Zeynep Bastık

2. Zeynep Bastık

3. Buçe Buse Kahraman

3. Buçe Buse Kahraman

4. Fahriye Evcen

4. Fahriye Evcen

5. Sıla Türkoğlu

5. Sıla Türkoğlu
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6. Melisa Ural

6. Melisa Ural

7. Bensu Soral

7. Bensu Soral

8. Sibil Çetinkaya

8. Sibil Çetinkaya

9. İdil Fırat

9. İdil Fırat

10. Ebru Şahin

10. Ebru Şahin
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11. Gülsim Ali

11. Gülsim Ali
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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