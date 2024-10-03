Benfica'da Huzur Bulan Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansına Gelen Tepkiler

Galatasaray'da dört yıl geçirdikten sonra Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni kulübünde sahneye güçlü bir giriş yaptı. Portekiz'deki kariyerinin henüz başında sergilediği etkileyici performansla, şimdiden taraftarların ve futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı.