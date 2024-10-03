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Benfica'da Huzur Bulan Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansına Gelen Tepkiler

Benfica'da Huzur Bulan Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansına Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 15:03

Galatasaray'da dört yıl geçirdikten sonra Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni kulübünde sahneye güçlü bir giriş yaptı. Portekiz'deki kariyerinin henüz başında sergilediği etkileyici performansla, şimdiden taraftarların ve futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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Portekiz Ligi'nde çıktığı ilk maçta, 14 Eylül’de Santa Clara’ya karşı golle tanışan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de etkili oldu.

Portekiz Ligi'nde çıktığı ilk maçta, 14 Eylül’de Santa Clara’ya karşı golle tanışan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de etkili oldu.

Kızılyıldız ve Atletico Madrid maçlarında birer gol atan Kerem, Boavista karşısında iki asist yaptı, Gil Vicente’ye karşı ise yine bir gol kaydetti.

Kızılyıldız ve Atletico Madrid maçlarında birer gol atan Kerem, Boavista karşısında iki asist yaptı, Gil Vicente’ye karşı ise yine bir gol kaydetti.

25 yaşındaki oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı 👇

25 yaşındaki oyuncuya sosyal medyadan övgüler yağdı 👇
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