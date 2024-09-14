Ben ve Öteki Meselesi

Kendi içimde bir kalabalık vardı. Herkes birbirine çarpıyor, kimse birbirine yer vermiyordu. Çoğu tanışmıyor gibi, ama herkesin de birbirinde çok şeyi var gibiydi. İçimde bir yer vermek istedim hepinize. İstedim doğru konumlandırmayı sizi. Çok uğraştım. Ne içimde bir yere oturdunuz ne de aranızda bir yer buldunuz bana. Sahi aranızda nereye oturulabilir k? Bakıyorum da ne özgün bir renginiz var ne de kendinize has bir sesiniz. Birlikte aynı şeye bağırıyorsunuz. Aynı doğrularımız var. Ama aynı acılarımız yok, aynı şeye üzülmüyorsunuz. Üstünüzdeki gömlekler bir başkasının gibi duruyor. Hiç mi düşünmediniz kendiniz için bir şeyler dikmeyi? Aldım içinizden birini. Baktım gözlerine, anlamaya çalıştım halini. Başkasını kendi hayatına bulaştırmış, kendine ait olmayan renklerle duruyordu. Ne zaman durulsa, zihninde yükselen sesler duyuyor, bu sesler kendi sesinden çok, başka herkesindi. Bu seslerin karnı doymuyor, mennuniyeti asla oluşturulamıyordu. Herkese yetişmeye çalışıyor, sonunda hepsine eksik kalıyordu. Çırpınıyordu, büyük bir hengamenin içinde. Kendinden kaçıyor, kaçtığı şeylerden de kaçıyordu. Kaçmaktan kaçmakta işe yaramıyor, kendi ayağına takılıp düşüyordu.

İnsan nereye kadar kaçabilirdi, nerede durabilirdi ve niçin durabilirdi?

Neden kaçtığını ve nereye varacağını bilmeden kaçmak, kaçmak değildir. Yanlış yapmanın da doğru bir altyapısı olmalı. Tıpkı acı çekmenin de bilgi istediği gibi. Bilmek, anlamak ve tanımak zor iş gibi. Bakmaya devam ettim aranızda, kimse ne kendini tanıyordu ne de ötekileri koyacak doğru biliyordu. Böyle giderse kendisiyle tanışmadan ölecekti herkes. Kaç kişi kendisiyle tanışabiliyordu ki, o eksik kalmıştı? Ne yapmıştınız ona ya da nasıl kendini layık görmüştü buna? O dert etmedikten sonra kim anlatabilirdi ki ona bunu? Herkes gibi o da kendisine bulaştırılmış renklerle tanışıp kendi zannediyordu onu.

Bazen kaldırsa başını, dönüp baksa evrene bütün olup olan bitene ve bitmekte olan kendine. Sonsuz bir evrenin içinde belirsiz onca şeyin gölgesinde kendini kandırmaktan başka çaresi olmadığını düşünüyordu. Hayatı büyük bir park gibi görüyor, her şeyi oyun sanıyordu. Bu sayede bir nebze de olsa belirsizliği unutuyor, zamanın şekilsizliğini dert etmiyordu. Zaten insan kendine oyunlar yaratmıyor mu, kendini kandırmıyor mu? Hatta gerektiğinde birbirini de kandırmıyor mu?