"Ben İş Adamıyım Sen İşçisin" Diyen Vatandaşa Sosyal Medyada Verilen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
"Ben İş Adamıyım Sen İşçisin" Diyen Vatandaşa Sosyal Medyada Verilen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Adapazarı ilçesi Bosna Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran iki motokurye, kısa bir sohbet etti. Yeşil ışık yandığında birkaç saniyelik gecikme yaşanınca, arkalarındaki sürücü sinirlenerek kornaya bastı. Öfkeli sürücü, aracından inip kuryelere çıkıştı ve tartışma giderek büyüdü. Üstelik, adamın direksiyon başında telefonla konuştuğu fark edilince ortam daha da gerildi. Ancak olayın asıl tepki çeken kısmı, sürücünün söylediği sözler oldu!
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Ancak motokuryeler, "Biz de iş adamıyız, biz neyiz?" diyerek yanıt verdi. Diyalog, kask kamerasına saniye saniye yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.
Sosyal medyada vatandaşa verilen tepkiler çığ gibi büyüdü. Kimler ne dedi gelin bakalım 👇🏻
Haklı maalesef 👇🏻
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Bu dönemde maalesef öyle 👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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