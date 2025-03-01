"Ben İş Adamıyım Sen İşçisin" Diyen Vatandaşa Sosyal Medyada Verilen Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Adapazarı ilçesi Bosna Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran iki motokurye, kısa bir sohbet etti. Yeşil ışık yandığında birkaç saniyelik gecikme yaşanınca, arkalarındaki sürücü sinirlenerek kornaya bastı. Öfkeli sürücü, aracından inip kuryelere çıkıştı ve tartışma giderek büyüdü. Üstelik, adamın direksiyon başında telefonla konuştuğu fark edilince ortam daha da gerildi. Ancak olayın asıl tepki çeken kısmı, sürücünün söylediği sözler oldu!