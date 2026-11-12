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Below Deck Yıldızı Joao Franco Bodrum'da Tutuklandı: Kavgada Başını Çarpan 17 Yaşındaki Muhammet Öldü

Below Deck Yıldızı Joao Franco Bodrum'da Tutuklandı: Kavgada Başını Çarpan 17 Yaşındaki Muhammet Öldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 14:23
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Bodrum'da Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede çıkan kavgada başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki Muhammet K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan iki Portekizli kardeşten biri, ABD yapımı reality şov Below Deck'in dört sezonunda yer alan Joao Grant Franco çıktı.

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Tutuklananlardan Joao Grant Franco, Below Deck'in dört sezonunda ekranda görülen bir isim.

Tutuklananlardan Joao Grant Franco, Below Deck'in dört sezonunda ekranda görülen bir isim.

Adliyeye sevk edilen J.G.F. (36) ve C.F. (34) tutuklandı. Haberlere göre J.G.F., Below Deck serisinde senior deckhand, bosun ve ikinci kaptan olarak görev yapan Joao Grant Franco; C.F. ise kardeşi Carlos Campbell Franco. İkili olay yerinden ayrılırken yakalandı. Portekiz vatandaşı olan kardeşlerin olay sırasında alkollü olduğu öne sürüldü.

İfadelerinde suçlamaları reddeden iki isimden Joao Franco, kendilerinin saldırıya uğradığını söyledi. Carlos Franco ise kendini korumak için hareket ettiğini belirtti. Muhammet K.'nın dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini de ifade etti.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan Y.A. ve F.A. adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Portekizli iki müşteriyle işletmeciler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Portekizli iki müşteriyle işletmeciler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay akşam saat 20.00 sıralarında yaşandı. Portekizli müşteriler bilinmeyen bir nedenle küfürlü konuşmaya başladı. Bunun üzerine işletmede bulunanlarla iki müşteri arasında tartışma çıktı, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arbedede toplam 4 kişi yaralandı. İşletmeci E.K. (28) hafif yaralanarak özel bir hastanede tedavi edildi. Kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceledi; şüphelilerin yakalanmasında bu kayıtlar belirleyici oldu.

Başını sert zemine çarpan Muhammet K., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Başını sert zemine çarpan Muhammet K., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kavgada başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki Muhammet K. ağır yaralandı. Önce Bodrum'daki özel bir hastaneye, oradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturmayı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yürütüyor. Güvenlik kamerası kayıtları dosyaya eklendi, adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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