Below Deck Yıldızı Joao Franco Bodrum'da Tutuklandı: Kavgada Başını Çarpan 17 Yaşındaki Muhammet Öldü
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Tutuklananlardan Joao Grant Franco, Below Deck'in dört sezonunda ekranda görülen bir isim.
Portekizli iki müşteriyle işletmeciler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Başını sert zemine çarpan Muhammet K., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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