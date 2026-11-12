Below Deck Yıldızı Joao Franco Bodrum'da Tutuklandı: Kavgada Başını Çarpan 17 Yaşındaki Muhammet Öldü

Adliyeye sevk edilen J.G.F. (36) ve C.F. (34) tutuklandı. Haberlere göre J.G.F., Below Deck serisinde senior deckhand, bosun ve ikinci kaptan olarak görev yapan Joao Grant Franco; C.F. ise kardeşi Carlos Campbell Franco. İkili olay yerinden ayrılırken yakalandı. Portekiz vatandaşı olan kardeşlerin olay sırasında alkollü olduğu öne sürüldü.

İfadelerinde suçlamaları reddeden iki isimden Joao Franco, kendilerinin saldırıya uğradığını söyledi. Carlos Franco ise kendini korumak için hareket ettiğini belirtti. Muhammet K.'nın dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini de ifade etti.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan Y.A. ve F.A. adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.