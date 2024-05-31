Belediyelere Yaptırım Uygulanacak! Başıboş Sokak Köpekleri İçin Çıkması Beklenen Yasa Hakkında Yeni Detay
Belediyelere Yaptırım Uygulanacak! Başıboş Sokak Köpekleri İçin Çıkması Beklenen Yasa Hakkında Yeni Detay
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/tedbir-alma...
Türkiye Büyük millet Meclisi’nin yakın zamanda gündemine gelmesi beklenen sokakta yaşayan başıboş köpekler ile ilgili yasa teklifine göre tedbir almayan belediyelere de yaptırım uygulanacak.
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AK Parti kaynakları, Meclis gündemine gelmesi beklenen sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifiyle tedbir almayan belediyelere yaptırım geleceğini söyledi.
Kaynaklar, yaptırımların arasında belediyenin ödeneğinin kesilmesinin yanı sıra belediye başkanlarına da soruşturma açılma seçeneğinin bulunacağını belirtti.
EKOL TV’de yer alan habere göre; Söz konusu taslakta il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması ve sahiplendirilinceye kadar yaşamaları amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.
Bakımevleri maliyetinin karşılanması için belediyeler, üç yıl süreyle bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayırmak zorunda olacak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacak.
Bunu yapmayan belediyelere de bazı yaptırımlar uygulanacak. Belediyelerin etkinsiz olması durumunda valilikler hizmet alımı yöntemi de uygulayarak, bakımevi kurabilecek. Masraflar belediyelerden veya il özel idarelerinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil imkânı yoksa, belediyelerin İller Bankası paylarından kesinti yapılacak.
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AK Parti kaynakları “Görevini yapmayan bedelini ödeyecek. Gerekirse başkanlara görevi ihmalden soruşturma da açılır. Başıboş köpeklerden mağdur olanlar da ilgili belediyeye karşı tazminat davası açabilir” dedi.
Türkiye gazetesine konuşan AK Partili kaynaklar, “Bir ay içinde sahiplenilmeyen köpeklere ötanazi uygulanmasından geri adım atılmayacağını” söyledi.
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