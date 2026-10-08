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Belediye Binasını Isıtmak İçin Sondaj Yaptılar: Sonrası Felakete Dönüştü

Belediye Binasını Isıtmak İçin Sondaj Yaptılar: Sonrası Felakete Dönüştü

Almanya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:00
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Almanya'nın güneybatısındaki küçük kasaba Staufen im Breisgau, tarihi belediye binasını yer altının ısısıyla ısıtmak istedi. 2007'de yapılan jeotermal sondajlardan yalnızca iki hafta sonra binaların duvarlarında çatlaklar belirdi. Ardından kasabanın tarihi merkezi yavaş yavaş yerden yükselmeye başladı. Staufen bu sorunla neredeyse 20 yıldır uğraşıyor ve zemin hâlâ tamamen durmuş değil.

İşte yaşananlar...

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Sondajlar, 16. yüzyıldan kalma belediye binasını jeotermal enerjiyle ısıtıp soğutmak için yapıldı.

Sondajlar, 16. yüzyıldan kalma belediye binasını jeotermal enerjiyle ısıtıp soğutmak için yapıldı.

Eylül 2007'de belediye binasının hemen yanında, 140 metre derinliğe kadar inen yedi kuyu açıldı. Kuyular tamamlandıktan yalnızca iki hafta sonra, Ekim 2007 başında, yeni restore edilen belediye binasında ve komşu binalarda ilk çatlaklar görüldü.

Hasar kısa sürede tarihi merkeze yayıldı. Mart 2010'a gelindiğinde zemin yaklaşık 26 santimetre yükselmiş, yaklaşık 250 bina bu hareketten etkilenmişti.

Sorunun kaynağı, suyla temas edince alçıtaşına dönüşüp şişen anhidrit kayaçları oldu.

Sorunun kaynağı, suyla temas edince alçıtaşına dönüşüp şişen anhidrit kayaçları oldu.

Anhidrit, suyla temas edince alçıtaşına dönüşen ve bu sırada hacmi büyüyen bir kayaç. Staufen'de bu kayaç yaklaşık 61 ile 126 metre derinlikler arasında bulunuyor.

Eyalet jeoloji dairesinin incelemesine göre yedi kuyudan en az birinin çevresi düzgün yalıtılamadı. Daha derindeki basınçlı yer altı suyu bu boşluktan yükselerek anhidrit tabakasına ulaştı.

Yükselme yıllar içinde yavaşladı ama tamamen durmadı.

Yükselme yıllar içinde yavaşladı ama tamamen durmadı.

Mart 2026 ölçümlerine göre kasaba merkezindeki yükselme toplamda 65 santimetreye kadar ulaştı. Zemin yana doğru da kaydı; bazı noktalarda bu kayma yaklaşık 52 santimetreyi buldu. Yükselme hızı ise başlangıçta ayda yaklaşık 11 milimetreyken bugün ayda 1 milimetrenin altına indi.

Hareketi durdurmak için kuyuların çevresi sonradan yeniden yalıtıldı. Kasabada üç kuyudan sürekli yer altı suyu pompalanıyor. Böylece basınçlı suyun yeniden anhidrit tabakasına çıkması engellenmeye çalışılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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