Belediye Binasını Isıtmak İçin Sondaj Yaptılar: Sonrası Felakete Dönüştü

Mart 2026 ölçümlerine göre kasaba merkezindeki yükselme toplamda 65 santimetreye kadar ulaştı. Zemin yana doğru da kaydı; bazı noktalarda bu kayma yaklaşık 52 santimetreyi buldu. Yükselme hızı ise başlangıçta ayda yaklaşık 11 milimetreyken bugün ayda 1 milimetrenin altına indi.

Hareketi durdurmak için kuyuların çevresi sonradan yeniden yalıtıldı. Kasabada üç kuyudan sürekli yer altı suyu pompalanıyor. Böylece basınçlı suyun yeniden anhidrit tabakasına çıkması engellenmeye çalışılıyor.