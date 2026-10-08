Belediye Binasını Isıtmak İçin Sondaj Yaptılar: Sonrası Felakete Dönüştü
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Almanya'nın güneybatısındaki küçük kasaba Staufen im Breisgau, tarihi belediye binasını yer altının ısısıyla ısıtmak istedi. 2007'de yapılan jeotermal sondajlardan yalnızca iki hafta sonra binaların duvarlarında çatlaklar belirdi. Ardından kasabanın tarihi merkezi yavaş yavaş yerden yükselmeye başladı. Staufen bu sorunla neredeyse 20 yıldır uğraşıyor ve zemin hâlâ tamamen durmuş değil.
İşte yaşananlar...
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Sondajlar, 16. yüzyıldan kalma belediye binasını jeotermal enerjiyle ısıtıp soğutmak için yapıldı.
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Sorunun kaynağı, suyla temas edince alçıtaşına dönüşüp şişen anhidrit kayaçları oldu.
Yükselme yıllar içinde yavaşladı ama tamamen durmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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