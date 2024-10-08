Bebek ve Yavru Kedi Gibi Sevimli Şeyleri Neden Mıncıklayıp Isırmak İsteriz?

Küçük bir bebek ya da sevimli bir hayvan gördüğümüzde, bazen ona zarar vermek istemiyor olmamıza rağmen onu mıncıklamak ya da hafifçe ısırmak gibi bir dürtü hissederiz.

Peki bu durumun neden kaynaklandığını hiç merak ettiniz mi? Sebepleri bilimsel!