Bebek ve Yavru Kedi Gibi Sevimli Şeyleri Neden Mıncıklayıp Isırmak İsteriz?
Bebek ve Yavru Kedi Gibi Sevimli Şeyleri Neden Mıncıklayıp Isırmak İsteriz?
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Bir araştırmada, kadınlar farkında olmadan yeni doğmuş bebeklerin kokularını kokladılar ve bu sırada beyinleri işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile tarandı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı: Bebeklerin kokuları, beynin ödül ile ilgili bölgelerini aktive etti.
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Bu durum, beynimizin sevimli şeyler gördüğümüzde ve yiyecek arzuladığımızda benzer bir şekilde tepki verdiğini gösteriyor.
İlginç bir şekilde, bebeklerle ilgili “sosyal ısırma” davranışının evrimsel bir kökeni de olabilir. Eski Dünya maymunları gibi birçok primat türü, kendi türlerinin bebeklerine büyük ilgi duyar ve onlara burnunu ve ağzını sürtme gibi sevgi gösterilerinde bulunur.
Özellikle memeliler arasında, oyun sırasında hafif ısırma gibi davranışlar yaygındır. Örneğin evde bir kediniz varsa oyun esnasında sizi hafifçe ısırdığını fark etmişsinizdir.
Bu da demek oluyor ki ısırma sadece saldırganlık ya da beslenme amacıyla yapılmıyor. Hafif ısırmalar, birçok memeli türünde dostça sosyal etkileşimlerin bir parçası.
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Memeliler, doğduklarında annelerinin sütünü emerken aslında bir tür sosyal ısırma davranışı sergilerler. Dişsiz çeneleriyle annelerinin memelerini sıkıştırarak sütü alırlar.
Bu biyolojik geçmiş düşünüldüğünde, sevimli bir bebeği ya da yavru hayvanı "yemek" istemek o kadar da tuhaf gelmiyor.
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