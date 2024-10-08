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Bebek ve Yavru Kedi Gibi Sevimli Şeyleri Neden Mıncıklayıp Isırmak İsteriz?

Bebek ve Yavru Kedi Gibi Sevimli Şeyleri Neden Mıncıklayıp Isırmak İsteriz?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
08.10.2024 - 22:44

Küçük bir bebek ya da sevimli bir hayvan gördüğümüzde, bazen ona zarar vermek istemiyor olmamıza rağmen onu mıncıklamak ya da hafifçe ısırmak gibi bir dürtü hissederiz. 

Peki bu durumun neden kaynaklandığını hiç merak ettiniz mi? Sebepleri bilimsel!

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Bir araştırmada, kadınlar farkında olmadan yeni doğmuş bebeklerin kokularını kokladılar ve bu sırada beyinleri işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile tarandı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı: Bebeklerin kokuları, beynin ödül ile ilgili bölgelerini aktive etti.

Bir araştırmada, kadınlar farkında olmadan yeni doğmuş bebeklerin kokularını kokladılar ve bu sırada beyinleri işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile tarandı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı: Bebeklerin kokuları, beynin ödül ile ilgili bölgelerini aktive etti.

Aynı bölgeler, arzulanan bir yiyeceğe ulaştığımızda salgılanan dopaminin tetiklediği haz ile de bağlantılı.

Bu durum, beynimizin sevimli şeyler gördüğümüzde ve yiyecek arzuladığımızda benzer bir şekilde tepki verdiğini gösteriyor.

Bu durum, beynimizin sevimli şeyler gördüğümüzde ve yiyecek arzuladığımızda benzer bir şekilde tepki verdiğini gösteriyor.

Belki de sevimli bir yavru kedi gördüğümüzde onu mıncıklamak istememizin sebebi, beynimizin bu iki deneyimi birbirine karıştırmasından kaynaklanıyor olabilir.

İlginç bir şekilde, bebeklerle ilgili “sosyal ısırma” davranışının evrimsel bir kökeni de olabilir. Eski Dünya maymunları gibi birçok primat türü, kendi türlerinin bebeklerine büyük ilgi duyar ve onlara burnunu ve ağzını sürtme gibi sevgi gösterilerinde bulunur.

İlginç bir şekilde, bebeklerle ilgili “sosyal ısırma” davranışının evrimsel bir kökeni de olabilir. Eski Dünya maymunları gibi birçok primat türü, kendi türlerinin bebeklerine büyük ilgi duyar ve onlara burnunu ve ağzını sürtme gibi sevgi gösterilerinde bulunur.

Ancak gerçek bir ısırma değildir, daha çok dostça bir sevgi gösterisidir.

Özellikle memeliler arasında, oyun sırasında hafif ısırma gibi davranışlar yaygındır. Örneğin evde bir kediniz varsa oyun esnasında sizi hafifçe ısırdığını fark etmişsinizdir.

Özellikle memeliler arasında, oyun sırasında hafif ısırma gibi davranışlar yaygındır. Örneğin evde bir kediniz varsa oyun esnasında sizi hafifçe ısırdığını fark etmişsinizdir.

Bu da demek oluyor ki ısırma sadece saldırganlık ya da beslenme amacıyla yapılmıyor. Hafif ısırmalar, birçok memeli türünde dostça sosyal etkileşimlerin bir parçası.

Bu da demek oluyor ki ısırma sadece saldırganlık ya da beslenme amacıyla yapılmıyor. Hafif ısırmalar, birçok memeli türünde dostça sosyal etkileşimlerin bir parçası.
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Memeliler, doğduklarında annelerinin sütünü emerken aslında bir tür sosyal ısırma davranışı sergilerler. Dişsiz çeneleriyle annelerinin memelerini sıkıştırarak sütü alırlar.

Memeliler, doğduklarında annelerinin sütünü emerken aslında bir tür sosyal ısırma davranışı sergilerler. Dişsiz çeneleriyle annelerinin memelerini sıkıştırarak sütü alırlar.

Bu biyolojik geçmiş düşünüldüğünde, sevimli bir bebeği ya da yavru hayvanı "yemek" istemek o kadar da tuhaf gelmiyor.

Bu biyolojik geçmiş düşünüldüğünde, sevimli bir bebeği ya da yavru hayvanı "yemek" istemek o kadar da tuhaf gelmiyor.

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