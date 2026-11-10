Bebeğin Adını Herkese Farklı Söylemişler: Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Basına Sızdıran Muhbirin Peşine Düştü!

Bir dergi 'Bebeğin adı belli oldu' başlığıyla Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın ikinci kızlarına Elisa adını vereceklerini yazınca çift bu habere Instagram'dan yanıt verdi. Caner Yıldırım'ın paylaşıp Gamze Erçel'in de kendi hesabında yeniden yayınladığı story'de, bebeğin adının Elisa olmadığını, etraflarındaki herkese farklı isimler söylediklerini ve şimdi notlarına bakıp kime hangi ismi verdiklerini teyit ederek muhbiri bulacaklarını yazdılar.

Caner Yıldırım'ın kahkahalarla güldüğü bir başka story'de herkesin Gamze Erçel'i arayıp 'Bize söylediğin isim doğru değil miydi?' diye sorduğunu anlatması ve bir arkadaşlarına bebeğin adını 'Turuncu' diye söylediklerini itiraf etmesi de takipçilerini epey eğlendirdi.