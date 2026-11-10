Bebeğin Adını Herkese Farklı Söylemişler: Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Basına Sızdıran Muhbirin Peşine Düştü!
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, aralık ayında dünyaya gelecek ikinci kızlarının adının basına sızmasının ardından Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini güldürdü. Bebeğin adını çevrelerindeki herkese farklı söyleyen çift, dergide çıkan ismin kimden geldiğini bulmak için notlarına bakacaklarını anlatırken Caner Yıldırım da bebeğin adının hangi harfle başlayacağını paylaştı.
Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, evlendikleri 2019 yılında ilk kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, bebeğin adını herkese farklı söylediklerini Elisa haberinin ardından açıkladı.
Caner Yıldırım, Elisa iddiasının ardından doğacak kızlarının adının M harfiyle başlayacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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