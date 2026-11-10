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Bebeğin Adını Herkese Farklı Söylemişler: Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Basına Sızdıran Muhbirin Peşine Düştü!

Bebeğin Adını Herkese Farklı Söylemişler: Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Basına Sızdıran Muhbirin Peşine Düştü!

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 08:16
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, aralık ayında dünyaya gelecek ikinci kızlarının adının basına sızmasının ardından Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini güldürdü. Bebeğin adını çevrelerindeki herkese farklı söyleyen çift, dergide çıkan ismin kimden geldiğini bulmak için notlarına bakacaklarını anlatırken Caner Yıldırım da bebeğin adının hangi harfle başlayacağını paylaştı.

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Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, evlendikleri 2019 yılında ilk kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı.

Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, evlendikleri 2019 yılında ilk kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı.

Hande Erçel'in ablası olarak tanınan Gamze Erçel, Caner Yıldırım'la Nisan 2019'da evlenmiş, çiftin ilk kızı Aylin Mavi de aynı yılın aralık ayında dünyaya gelmişti. Mavi'nin adındaki Aylin, Gamze ve Hande Erçel'in 2019'da kaybettiği anneleri Aylin Erçel'den geliyor.

Çift ikinci bebek haberini verdikten sonra ağustosta evde küçük bir cinsiyet partisi düzenlemiş, Caner Yıldırım erkek bebek beklerken Gamze Erçel'le Mavi'nin kız tahmini pastadan çıkan pembe renkle doğru çıkmıştı. Ekim sonunda ünlü arkadaşlarının katıldığı bir baby shower'la kutlanan bebeğin adı ise son günlerde magazin sayfalarında konuşulmaya başlandı.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, bebeğin adını herkese farklı söylediklerini Elisa haberinin ardından açıkladı.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, bebeğin adını herkese farklı söylediklerini Elisa haberinin ardından açıkladı.

Bir dergi 'Bebeğin adı belli oldu' başlığıyla Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın ikinci kızlarına Elisa adını vereceklerini yazınca çift bu habere Instagram'dan yanıt verdi. Caner Yıldırım'ın paylaşıp Gamze Erçel'in de kendi hesabında yeniden yayınladığı story'de, bebeğin adının Elisa olmadığını, etraflarındaki herkese farklı isimler söylediklerini ve şimdi notlarına bakıp kime hangi ismi verdiklerini teyit ederek muhbiri bulacaklarını yazdılar.

Caner Yıldırım'ın kahkahalarla güldüğü bir başka story'de herkesin Gamze Erçel'i arayıp 'Bize söylediğin isim doğru değil miydi?' diye sorduğunu anlatması ve bir arkadaşlarına bebeğin adını 'Turuncu' diye söylediklerini itiraf etmesi de takipçilerini epey eğlendirdi.

Caner Yıldırım, Elisa iddiasının ardından doğacak kızlarının adının M harfiyle başlayacağını açıkladı.

Caner Yıldırım, Elisa iddiasının ardından doğacak kızlarının adının M harfiyle başlayacağını açıkladı.

Muhbir arayışı sürerken Caner Yıldırım bebeğin adına dair küçük bir ipucu da verdi ve kızlarının adının M harfiyle başlayacağını açıkladı. Ablası Mavi'yle aynı harfle başlayacak olan ismin tamamını çift henüz paylaşmadı.

Story'ler kısa sürede X'te de gündem olurken, bebeğin adını herkese farklı söyleyip sızıntının kaynağını bu yolla bulmaya çalışan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın yöntemi kullanıcıların en çok konuştuğu detay oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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