Bebeği Küvette Boğulurken 20 dakika Boyunca Telefonla Konuşan Anne Tutuklandı

Miller'ın avukatı, kasıtlı hiçbir durum olmadığını belirtirken yaşanan olayın ne kadar trajik olduğunu vurguladı. Ardından da 'Miller, çocuğunun ölümünden dolayı duygusal olarak çok acı çekti. Evinin her yerinde ailesiyle fotoğrafı var. İyi bir anne' sözlerini söyledi. Kayıtlara göre Miller, 7 Şubat'ta tekrar mahkemeye çıkacak.

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