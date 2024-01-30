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Bebeği Küvette Boğulurken 20 dakika Boyunca Telefonla Konuşan Anne Tutuklandı

Bebeği Küvette Boğulurken 20 dakika Boyunca Telefonla Konuşan Anne Tutuklandı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.01.2024 - 20:35

Amerika'da bir anne, telefonla konuşurken bebeğini küvette unuttu. 20 dakika yalnız kalan bebek boğularak hayatını kaybetti. Detaylar...👇

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Kaynak: https://www.newsweek.com/baby-drowns-...
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Amerika'da hayatını kaybeden bebekle ilgili ayrıntılar hepimizin kanını dondurdu.

Amerika'da hayatını kaybeden bebekle ilgili ayrıntılar hepimizin kanını dondurdu.

NewsWeek'e göre bir anne, geçtiğimiz Perşembe günü 8 aylık oğlunu küvette yalnız bıraktı.

Oğlu küvette yalnızken 20 dakikadan fazla telefonla konuşan anne, oğlunun boğularak ölümüne sebep olma gerekçesiyle tutuklandı.

Oğlu küvette yalnızken 20 dakikadan fazla telefonla konuşan anne, oğlunun boğularak ölümüne sebep olma gerekçesiyle tutuklandı.

23 yaşındaki Olivia Miller, Kasım 2023'te 8 aylık oğlu Asher Johnson'ın ölümüyle ilgili olarak kasıtsız adam öldürme ve ikinci derece çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandı.

23 yaşındaki Olivia Miller, Kasım 2023'te 8 aylık oğlu Asher Johnson'ın ölümüyle ilgili olarak kasıtsız adam öldürme ve ikinci derece çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandı.

Kent County Şerif Ofisi (KCSO) tarafından yapılan açıklamada, Miller'ın olay esnasında evde bebeğiyle yalnız olduğu ve olaydan sonra annenin çelişkili açıklamalarda bulunduğu söylendi.

Online kayıtlara göre Miller şu anda Kent County hapishanesinde 300 bin dolar kefaletle tutuluyor. Yerel WZZM kanalına göre Miller Cuma günü mahkemeye çıkarıldı ve tüm suçlamaları reddetti.

Online kayıtlara göre Miller şu anda Kent County hapishanesinde 300 bin dolar kefaletle tutuluyor. Yerel WZZM kanalına göre Miller Cuma günü mahkemeye çıkarıldı ve tüm suçlamaları reddetti.

Miller'ın avukatı, kasıtlı hiçbir durum olmadığını belirtirken yaşanan olayın ne kadar trajik olduğunu vurguladı. Ardından da 'Miller, çocuğunun ölümünden dolayı duygusal olarak çok acı çekti. Evinin her yerinde ailesiyle fotoğrafı var. İyi bir anne' sözlerini söyledi. Kayıtlara göre Miller, 7 Şubat'ta tekrar mahkemeye çıkacak.

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