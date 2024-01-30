Bebeği Küvette Boğulurken 20 dakika Boyunca Telefonla Konuşan Anne Tutuklandı
Bebeği Küvette Boğulurken 20 dakika Boyunca Telefonla Konuşan Anne Tutuklandı
Kaynak: https://www.newsweek.com/baby-drowns-...
Amerika'da bir anne, telefonla konuşurken bebeğini küvette unuttu. 20 dakika yalnız kalan bebek boğularak hayatını kaybetti. Detaylar...👇
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Amerika'da hayatını kaybeden bebekle ilgili ayrıntılar hepimizin kanını dondurdu.
Oğlu küvette yalnızken 20 dakikadan fazla telefonla konuşan anne, oğlunun boğularak ölümüne sebep olma gerekçesiyle tutuklandı.
23 yaşındaki Olivia Miller, Kasım 2023'te 8 aylık oğlu Asher Johnson'ın ölümüyle ilgili olarak kasıtsız adam öldürme ve ikinci derece çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandı.
Online kayıtlara göre Miller şu anda Kent County hapishanesinde 300 bin dolar kefaletle tutuluyor. Yerel WZZM kanalına göre Miller Cuma günü mahkemeye çıkarıldı ve tüm suçlamaları reddetti.
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