BBC Three ve BBC Scotland Kapanıyor: 500 Milyon Sterlinlik Tasarruf Planında Radio 4 Extra da Listede

2019'da yayına başlayan BBC Scotland; haber, spor, belgesel ve eğlence programlarından oluşan İskoçya odaklı bir yayın sunuyordu. Kanal iPlayer'da varlığını sürdürecek, bazı içerikler ise İskoçya'da BBC One ve BBC Two'da yayınlanacak.

Kurumun açıklamasına göre her akşam yayınlanan Reporting Scotland: News at Seven iPlayer'a taşınmayacak ve linear kanal kapandığında sona erecek. BBC, Reporting Scotland, The Sunday Show, Radio Scotland Breakfast, Debate Night ve Scotcast gibi diğer haber yayınlarıyla izleyiciye ulaşmayı sürdüreceğini söyledi.

Her iki kanal da yalnızca akşamları televizyon programı yayınlıyordu. BBC Scotland, günün geri kalanında BBC Radio Scotland yayınını eş zamanlı veriyordu.