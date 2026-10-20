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BBC Three ve BBC Scotland Kapanıyor: 500 Milyon Sterlinlik Tasarruf Planında Radio 4 Extra da Listede

BBC Three ve BBC Scotland Kapanıyor: 500 Milyon Sterlinlik Tasarruf Planında Radio 4 Extra da Listede

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 20:39
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BBC, iki yılda 500 milyon sterlin tasarruf etme planı kapsamında BBC Three ve BBC Scotland televizyon kanallarını baharda kapatıyor. İki kanal artık karasal yayın akışı doldurmak zorunda kalmadan yalnızca iPlayer üzerinden içerik üretecek ve yayınlayacak. Kurum ayrıca arşiv ağırlıklı konuşma programlarıyla bilinen Radio 4 Extra'nın da kapatılacağını duyurdu.

Kaynak: BBC News

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BBC Three, 2016'da çevrim içine taşınmıştı; 2022'de televizyona dönen kanal şimdi yeniden iPlayer'a gidiyor.

BBC Three, 2016'da çevrim içine taşınmıştı; 2022'de televizyona dönen kanal şimdi yeniden iPlayer'a gidiyor.

Gençlere yönelik yayın yapan BBC Three, Fleabag ve Gavin & Stacey gibi yapımların çıkış noktası olmuştu. Kanal 2016'da internete taşınmış, 2022'de yeniden televizyon kanalı olarak açılmıştı. Gavin & Stacey ise 2024'te Noel özel bölümüyle final yapmıştı.

Yeni düzende BBC Three yapımları iPlayer'ın yanı sıra YouTube gibi diğer platformlarda yayınlanacak. BBC, gençlere yönelik içeriğe yapılan yatırımın artırılacağını belirtti.

Kanallarda yayınlanan bazı programların, örneğin BBC Three'deki Sort Your Life Out'un, daha önce ana BBC kanallarında yayınlanmış tekrarlar olduğu da dikkat çekiyor.

BBC Scotland iPlayer'da kalacak, ancak akşam haberi Reporting Scotland: News at Seven kanalla birlikte bitiyor.

BBC Scotland iPlayer'da kalacak, ancak akşam haberi Reporting Scotland: News at Seven kanalla birlikte bitiyor.

2019'da yayına başlayan BBC Scotland; haber, spor, belgesel ve eğlence programlarından oluşan İskoçya odaklı bir yayın sunuyordu. Kanal iPlayer'da varlığını sürdürecek, bazı içerikler ise İskoçya'da BBC One ve BBC Two'da yayınlanacak.

Kurumun açıklamasına göre her akşam yayınlanan Reporting Scotland: News at Seven iPlayer'a taşınmayacak ve linear kanal kapandığında sona erecek. BBC, Reporting Scotland, The Sunday Show, Radio Scotland Breakfast, Debate Night ve Scotcast gibi diğer haber yayınlarıyla izleyiciye ulaşmayı sürdüreceğini söyledi.

Her iki kanal da yalnızca akşamları televizyon programı yayınlıyordu. BBC Scotland, günün geri kalanında BBC Radio Scotland yayınını eş zamanlı veriyordu.

"Zor tercihler": Radio 4 Extra kapanıyor, kurum 1.800 ile 2.000 kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.

"Zor tercihler": Radio 4 Extra kapanıyor, kurum 1.800 ile 2.000 kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.

Genel Müdür Matt Brittin, 'Her pound'un izleyici için daha fazla iş yapmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun zor tercihler anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz' dedi. Brittin, kapanan hizmetlerin içeriğinin çoğunun iPlayer ve Sounds'ta izleyiciyi bulmaya devam edeceğini de ekledi: 'Konunun medyaya yansımasının ardından olsa da bu haberin kesinleşmesinin izleyiciler ve çalışanlar için zor olacağını biliyorum.'

Programlarının büyük bölümü arşiv içeriğinden oluşan Radio 4 Extra'nın yayınları BBC Sounds'a taşınacak. Dini program The Daily Service ise Sounds ve yerel radyolarda yayınlanacak.

BBC, 500 milyon sterlinlik tasarruf için yaklaşık her 10 çalışandan birine denk gelen 1.800-2.000 kişilik işten çıkarma hedefliyor. Haber bölümünde yaklaşık 550, BBC Sport'ta 30'dan fazla pozisyonun kapatılacağı daha önce duyurulmuştu. BBC News'in yeni direktörü Rachel Jupp ise 5,5 milyon sterlinlik ek tasarruf ve yaklaşık 100 rolün kapatılmasını önerdi.

Sendika Equity, kararın 'gelişen bir BBC'ye işaret etmediğini' belirtti. Yakın zamanda RuPaul's Drag Race UK, Blankety Blank, Celebrity Mastermind, Live at the Apollo, Football Focus ve Ski Sunday de iptal edilen yapımlar arasında yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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