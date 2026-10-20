BBC Three ve BBC Scotland Kapanıyor: 500 Milyon Sterlinlik Tasarruf Planında Radio 4 Extra da Listede
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BBC, iki yılda 500 milyon sterlin tasarruf etme planı kapsamında BBC Three ve BBC Scotland televizyon kanallarını baharda kapatıyor. İki kanal artık karasal yayın akışı doldurmak zorunda kalmadan yalnızca iPlayer üzerinden içerik üretecek ve yayınlayacak. Kurum ayrıca arşiv ağırlıklı konuşma programlarıyla bilinen Radio 4 Extra'nın da kapatılacağını duyurdu.
Kaynak: BBC News
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BBC Three, 2016'da çevrim içine taşınmıştı; 2022'de televizyona dönen kanal şimdi yeniden iPlayer'a gidiyor.
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BBC Scotland iPlayer'da kalacak, ancak akşam haberi Reporting Scotland: News at Seven kanalla birlikte bitiyor.
"Zor tercihler": Radio 4 Extra kapanıyor, kurum 1.800 ile 2.000 kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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