Bazıları Ücretsiz: Sevgilinizle İstanbul'da Yapabileceğiniz 10 Aktivite

Eğer klasik tiyatro oyunlarından sıkıldıysanız son dönemlerde Romeo ve Juliet, Cimri gibi pek çok klasik oyun günümüze uygun hale getirilerek yeniden yazılıyor ve oynanıyor. Siz de bir hafta sonu veya akşam tiyatroya giderek keyifli vakit geçirebilirsiniz.