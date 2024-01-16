Bazıları Ücretsiz: Sevgilinizle İstanbul'da Yapabileceğiniz 10 Aktivite
Bazıları Ücretsiz: Sevgilinizle İstanbul'da Yapabileceğiniz 10 Aktivite
Sevgilinizle dünyanın en romantik ve güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da yapabileceklerinizle dolu bir listeye hazır mısınız? Üstelik bazıları da tamamen ücretsiz. Gelin birlikte bu romantik ve keyifli aktiviteleri keşfedelim!
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1. Birlikte İstanbul'un merkezinde boza için.
2. Balat sokaklarını keşfedin.
3. İstanbul Boğazı'nda kano yapın.
4. Kuzguncuk sokaklarını ve lezzetlerini keşfedin.
5. Eminönü'nde balık ekmek yiyin.
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6. Birbirinizi görmeden zifiri karanlıkta vakit geçirin.
7. Yelken yapın.
8. Yetişkin eğlence parklarında doyasıya eğlenin.
9. Klasik eserlerin modernize edildiği oyunlara gidin.
10. Yeni medya ve dijital sanat müzesine giderek teknoloji ve sanatla dolu bir gösterime katılın.
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