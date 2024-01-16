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Bazıları Ücretsiz: Sevgilinizle İstanbul'da Yapabileceğiniz 10 Aktivite

etiket Bazıları Ücretsiz: Sevgilinizle İstanbul'da Yapabileceğiniz 10 Aktivite

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 22:01

Sevgilinizle dünyanın en romantik ve güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da yapabileceklerinizle dolu bir listeye hazır mısınız? Üstelik bazıları da tamamen ücretsiz. Gelin birlikte bu romantik ve keyifli aktiviteleri keşfedelim!

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1. Birlikte İstanbul'un merkezinde boza için.

1. Birlikte İstanbul'un merkezinde boza için.

Havaların da soğumasıyla birlikte İstanbul'da yapabileceğiniz en keyifli aktivitelerden biri Tarihi Vefa Bozacısı'nda birlikte boza içmek olabilir. Özellikle akşam saatine gelirseniz boza ve leblebi ikilisi yapabilirsiniz.

2. Balat sokaklarını keşfedin.

2. Balat sokaklarını keşfedin.

Balat'ın rengarenk tarihi sokaklarını keşfedebileceğiniz bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bölgedeki kafelerde yemek yiyip bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz. Hem de bu aktivite tamamen ücretsiz!

3. İstanbul Boğazı'nda kano yapın.

3. İstanbul Boğazı'nda kano yapın.

Son dönemde oldukça popüler aktivitelerden biri olan kano hem alışılmışın dışında hem de çok keyifli bir aktivite sunuyor. İki kişilik kanolar ile boğazın sularında kürek çekebilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

4. Kuzguncuk sokaklarını ve lezzetlerini keşfedin.

4. Kuzguncuk sokaklarını ve lezzetlerini keşfedin.

İstanbul'da mahalle kültürü görmek istiyorsanız gidebileceğiniz bir diğer yer de Kuzguncuk. Üstelik buradaki mekanlar da çok keyifli ve romantik. Sevgilinizle Kuzguncuk sokaklarını gezip İstanbul'un tadını çıkarabilirsiniz.

5. Eminönü'nde balık ekmek yiyin.

5. Eminönü'nde balık ekmek yiyin.

Bir kültür olan balık ekmeği tam yerinde Eminönü'nde yaşayabilirsiniz. Hatta tarihi yarımadayı gezdikten sonra balık ekmekle İstanbul manzarasına karşı günü bitirmekten daha romantiği olamaz sanırım!

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6. Birbirinizi görmeden zifiri karanlıkta vakit geçirin.

6. Birbirinizi görmeden zifiri karanlıkta vakit geçirin.

İstanbul Gayrettepe'de görme engellileri daha iyi anlayabilmek için bir deneyim alanı sunan Karanlıkta Diyalog sergisine giderek hep yaptığınız aktiviteleri farklılaştırabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat süren bu deneyimde tamamen karanlık bir ortamda farklı bir şeyi deneyimleyebilirsiniz.

7. Yelken yapın.

7. Yelken yapın.

İster 5 haftalık yelken eğitimi alın isterseniz de deneme yelken seyrine çıkın. Yelkenle adalara gidebilir, İstanbul sularında rüzgarın tadını çıkarabilirsiniz. Kışa doğru artan rüzgarlarla çok daha keyifli bir yelken seyri yapabilirsiniz.

8. Yetişkin eğlence parklarında doyasıya eğlenin.

8. Yetişkin eğlence parklarında doyasıya eğlenin.

İstanbul'un pek çok noktasında artık yetişkinler için de eğlence parkları bulunuyor. Trambolinde istediğiniz gibi zıplayın, köpüklerin arasına kendinizi atın ve doyasıya eğlenin. Bu aktivitede sevgilinizle tüm enerjinizi atabilirsiniz.

9. Klasik eserlerin modernize edildiği oyunlara gidin.

9. Klasik eserlerin modernize edildiği oyunlara gidin.

Eğer klasik tiyatro oyunlarından sıkıldıysanız son dönemlerde Romeo ve Juliet, Cimri gibi pek çok klasik oyun günümüze uygun hale getirilerek yeniden yazılıyor ve oynanıyor. Siz de bir hafta sonu veya akşam tiyatroya giderek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10. Yeni medya ve dijital sanat müzesine giderek teknoloji ve sanatla dolu bir gösterime katılın.

10. Yeni medya ve dijital sanat müzesine giderek teknoloji ve sanatla dolu bir gösterime katılın.

Dijital sanat son dönemde oldukça popüler. Öyle ki İstanbul'da da çeşitli yerlerde dijital sanat müzeleri ve etkinlikleri oluyor. Görsel bir şölen sunan bu müzelere gidip sanata yeniden aşık olabilirsiniz.

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