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Bayramda Akrabalarından Hangi Soruyu Duyacaksın?

Bayramda Akrabalarından Hangi Soruyu Duyacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 16:01

Her bayram klasikleşmiş akraba sorularından sen hangisini duyacaksın?

Haydi teste!!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç bakalım!

3. Söyle bakalım sevgilin var mı?

4. Peki okuyor musun?

5. Peki mesleğin ya da sahip olacağın mesleğin akrabaların kulağına ne gibi geliyor?

5. Peki mesleğin ya da sahip olacağın mesleğin akrabaların kulağına ne gibi geliyor?
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6. Bayramlaşmaya memlekete gidenlerden misin zaten memlekette misin?

7. Peki sen harçlık alan mısın harçlık veren mi?

8. Bayramın en sevdiğin özelliği hangisi?

9. Bayramda hangi içeceği daha çok içeceksin?

10. Sen de nerde o eski bayramlar diyenlerden misin?

10. Sen de nerde o eski bayramlar diyenlerden misin?
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Eee var mı birileri? Düğün ne zaman?

Eee var mı birileri? Düğün ne zaman?

Senin alacağın sorular tam olarak da bu! Akrabaların hayatında biri var mı yok mu diye meraktan çalıyor resmen! Gözleri senin üzerinde. Özel hayatını gizli tutmayı biliyorsun ve etrafındaki insanlarda senin özel hayatını merak ediyor!

Eee mezun olunca ne yapıcaksın?

Eee mezun olunca ne yapıcaksın?

Senin akrabalarından alacağın soru bu! Belki okulunu, belki okuduğun bölümü akrabaların kafasında oturtamıyor ve bu konuyu oldukça merak ediyorlar! Mezun olduğunda ne iş yapacağın akrabaların arasında merak konusu!

Bebek ne zaman?

Bebek ne zaman?

Sen ve eşinin bu bayram akrabalarından en çok duyacağı soru bu! Belki çocuğunuz var belki henüz yok ama akrabaların bu konu hakkında senden daha fazla düşünüyor olabilir! Sizden daha fazla bebek bekliyorlar! 

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Eee var mı birileri? Düğün ne zaman?