Bayramda Akrabalarından Hangi Soruyu Duyacaksın?
Bayramda Akrabalarından Hangi Soruyu Duyacaksın?
Her bayram klasikleşmiş akraba sorularından sen hangisini duyacaksın?
Haydi teste!!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç bakalım!
3. Söyle bakalım sevgilin var mı?
4. Peki okuyor musun?
5. Peki mesleğin ya da sahip olacağın mesleğin akrabaların kulağına ne gibi geliyor?
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6. Bayramlaşmaya memlekete gidenlerden misin zaten memlekette misin?
7. Peki sen harçlık alan mısın harçlık veren mi?
8. Bayramın en sevdiğin özelliği hangisi?
9. Bayramda hangi içeceği daha çok içeceksin?
10. Sen de nerde o eski bayramlar diyenlerden misin?
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Eee var mı birileri? Düğün ne zaman?
Eee mezun olunca ne yapıcaksın?
Bebek ne zaman?
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