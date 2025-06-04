Bayram Ziyaretlerinde Can Sıkıntısına İlaç Olacak Mobil Oyun Tavsiyeleri
Bayramlar, çoğunlukla sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, bol bol misafir ağırladığımız ya da olduğumuz zamanlar olsa da özellikle nesiller arası sohbetler tıkandığında kendimizi telefonumuza sarılmış hâlde bulabiliyoruz.
İşte tam bu anlarda basit ama eğlenceli mobil oyunlar imdadımıza yetişiyor. Gelin tam da canımızın en çok sıkıldığı anlarda keyifli dakikalar geçirmemizi sağlayacak oyunlar arasından seçtiğimiz en iyi mobil oyun önerileri listemize birlikte göz atalım.
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Tetris benzeri renkli ve basit bulmaca oyunu: Block Blast
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Kendi pizzacı dükkanımızı işlettiğimiz simülasyon oyunu: Pizza Ready
Oynaması basit, retro grafiklere sahip hayatta kalma oyunu: Vampire Survivors
Basit bir limonatacıyken restoran zinciri kurmaya çalıştığımız oyun: Eatventure
Otopark temalı bulmaca oyunu: Parking Jam 3D
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Kendi giyim mağazanızı yönettiğiniz simülasyon oyunu: Outlets Rush
Vida söküp takarak tüm parçaları kurtarmaya çalıştığımız bulmaca oyunu: Wood Screw Puzzle
Binaları yıkarak para kazandığımız basit ama eğlenceli oyun: Bucket Crusher
Trenden trene atladığımız unutulmaz mobil oyun: Subway Surfers
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