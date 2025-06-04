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Bayram Ziyaretlerinde Can Sıkıntısına İlaç Olacak Mobil Oyun Tavsiyeleri

Bayram Ziyaretlerinde Can Sıkıntısına İlaç Olacak Mobil Oyun Tavsiyeleri

Webtekno
Webtekno - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 12:00

Bayramlar, çoğunlukla sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, bol bol misafir ağırladığımız ya da olduğumuz zamanlar olsa da özellikle nesiller arası sohbetler tıkandığında kendimizi telefonumuza sarılmış hâlde bulabiliyoruz. 

İşte tam bu anlarda basit ama eğlenceli mobil oyunlar imdadımıza yetişiyor. Gelin tam da canımızın en çok sıkıldığı anlarda keyifli dakikalar geçirmemizi sağlayacak oyunlar arasından seçtiğimiz en iyi mobil oyun önerileri listemize birlikte göz atalım.

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Tetris benzeri renkli ve basit bulmaca oyunu: Block Blast

Tetris benzeri renkli ve basit bulmaca oyunu: Block Blast

Amacınız, size verilen farklı şekillerdeki blokları bir tabloya yerleştirerek tam satırları veya sütunları yok etmek. Herhangi bir zaman sınırı olmaması oyunun zorluk seviyesini herkese uygun hale getiriyor. Hem beyin jimnastiği yapmanızı sağlıyor, hem de basitliğiyle anında adapte olabiliyorsunuz. Ayrıca internetsiz de çalışıyor.

Kendi pizzacı dükkanımızı işlettiğimiz simülasyon oyunu: Pizza Ready

Kendi pizzacı dükkanımızı işlettiğimiz simülasyon oyunu: Pizza Ready

Müşterilerden sipariş alıyor, hamur açıyor, malzemeleri diziyor ve pizzaları fırına veriyorsunuz. Kazandığınız parayla dükkanınızı büyütmek ve yeni personel işe almak oldukça tatmin edici. Basit kontrolleri ve sürekli ilerleme hissiyle bayram ziyaretinizde bile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Oynaması basit, retro grafiklere sahip hayatta kalma oyunu: Vampire Survivors

Oynaması basit, retro grafiklere sahip hayatta kalma oyunu: Vampire Survivors

Retro grafikleri ve basit oynanışının arkasında derin bir bağımlılık saklayan Vampire Survivors, tek bir kontrol aracıyla yüzlerce yaratığa karşı hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyundur. Karakteriniz otomatik olarak saldırırken, sizin tek yapmanız gereken hareket ederek yaratık dalgalarından kaçmak ve seviye atladıkça yeni yetenekler seçmek. Her elin sadece birkaç dakika sürmesi de Vampire Survivors’ı bayram ziyaretlerinde oyun kaçamağı yapmaya birebir hâle getiriyor.

Basit bir limonatacıyken restoran zinciri kurmaya çalıştığımız oyun: Eatventure

Basit bir limonatacıyken restoran zinciri kurmaya çalıştığımız oyun: Eatventure

Restoranınızı kurduktan sonra siz oynamazken bile para kazanmaya devam ediyorsunuz. Oyuna geri döndüğünüzde ise kazandığınız parayla yeni istasyonlar açıyor ve işinizi büyütüyorsunuz. Tatmin edici ilerleme döngüsüyle oldukça keyifli bir deneyim sizleri bekliyor.

Otopark temalı bulmaca oyunu: Parking Jam 3D

Otopark temalı bulmaca oyunu: Parking Jam 3D

İlerleyen seviyelerde artan araba sayısı ve daralan alanlar, oyunu daha da zorlu ve keyifli kılıyor. Bayram ziyaretlerinizde hem vakit geçirecek hem de zihninizi meşgul edecek harika bir oyun.

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Kendi giyim mağazanızı yönettiğiniz simülasyon oyunu: Outlets Rush

Kendi giyim mağazanızı yönettiğiniz simülasyon oyunu: Outlets Rush

Küçük bir butik olarak başlayıp raflara ürün diziyor, kasada ödeme alıyor ve mağazanızı bir alışveriş cennetine dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Renkli grafikleri ve basit 'sürükle-bırak' kontrolleriyle hem her yaştan oyuncu için hem de ara ara kafa dağıtmak için oldukça eğlenceli bir oyun.

Vida söküp takarak tüm parçaları kurtarmaya çalıştığımız bulmaca oyunu: Wood Screw Puzzle

Vida söküp takarak tüm parçaları kurtarmaya çalıştığımız bulmaca oyunu: Wood Screw Puzzle

Amacınız bir tahta üzerindeki metal plakaları, doğru sırayla vidaları sökerek çıkarmak. Hangi vidayı önce sökeceğinizi planlamak, basit ama oldukça tatmin edici bir zihinsel egzersiz sunuyor. Chill ve zihninizi yoracak bir oyun arıyorsanız Wood Screw Puzzle kesinlikle bayram ziyaretlerinize eşlik etmeli.

Binaları yıkarak para kazandığımız basit ama eğlenceli oyun: Bucket Crusher

Binaları yıkarak para kazandığımız basit ama eğlenceli oyun: Bucket Crusher

Kazandığınız parayla makinenizin gücünü, boyutunu ve hızını artırarak daha büyük yapıları daha hızlı yok ediyorsunuz. Stres atmak ve bir şeyleri yıkmanın o tuhaf ama bir o kadar yoğun tatminini yaşamak için son derece keyifli bir hypercasual oyun sizleri bekliyor.

Trenden trene atladığımız unutulmaz mobil oyun: Subway Surfers

Trenden trene atladığımız unutulmaz mobil oyun: Subway Surfers

Yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Subway Surfers, hypercasual denince akla gelen ilk oyunlardan biri. Hatta aynı zamanda türün öncülerinden de. Bekçiden ve köpeğinden kaçan karakterimizle tren rayları üzerinde engelleri aştığımız bu sonsuz koşu oyunu, her güncellemede eklenen yeni şehirler ve karakterlerle içeriğini güncel tutmayı başarıyor. Tek elle rahatça oynanabilmesi ve hızlı oyun döngüsü sayesinde bayram sohbetleri arasındaki birkaç dakikalık boşluğu doldurmak için mükemmel bir seçim.

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Webtekno
Webtekno
Onedio Üyesi
Akıllı cihazlar ve pek de akıllı olmayan cihazlar, Giyilebilir teknolojiler ve soyabilir teknolojiler En yeni ürünler ve modası geçmiş trendler, Mobil ürünler ve yerinde ağırlar ... Bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar, tabletler, sinema, oyun, uygulama, internet, sosyal medya ... Teknoloji sizin için ne ise Webtekn'O' www.webtekno.com
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