Bayram Ziyaretlerinde Can Sıkıntısına İlaç Olacak Mobil Oyun Tavsiyeleri

Yıllar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Subway Surfers, hypercasual denince akla gelen ilk oyunlardan biri. Hatta aynı zamanda türün öncülerinden de. Bekçiden ve köpeğinden kaçan karakterimizle tren rayları üzerinde engelleri aştığımız bu sonsuz koşu oyunu, her güncellemede eklenen yeni şehirler ve karakterlerle içeriğini güncel tutmayı başarıyor. Tek elle rahatça oynanabilmesi ve hızlı oyun döngüsü sayesinde bayram sohbetleri arasındaki birkaç dakikalık boşluğu doldurmak için mükemmel bir seçim.

Çıkış Tarihi: 2012

Platformlar: iOS, Android