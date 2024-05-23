Bayram değil, Seyran Değil: Citi, Türkiye İçin "Rönesans" Dedi, BofA TL Övdü

Bloomberg'in haberine göre, son raporlardan biri de Citi'den geldi. ,

Yayımlanan araştırma notunda, TL ve Türk tahvillerinin performansının TCMB'ye, dezenflasyona ve cari dengeye bağlı olduğu belirtilirken, TCMB’nin doğru politikalar uyguladığı, para politikasının piyasalar tarafında bir süre daha sıkı olabileceği belirtti.