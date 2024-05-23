Bayram değil, Seyran Değil: Citi, Türkiye İçin "Rönesans" Dedi, BofA TL Övdü
Bayram değil, Seyran Değil: Citi, Türkiye İçin "Rönesans" Dedi, BofA TL Övdü
Citi Group, araştırma notunda, Türkiye'de ekonomi politikalarında normalleşmeyle 'Türk piyasaları Rönesans anının eşiğinde' değerlendirmesini yaparken, Bank of America (BofA) da Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Faiz kararı öncesi açıklamalar dikkat çekti.
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Türkiye'de ekonomik veriler yakından izlenirken, yabancı kurumlardan da "olumlu" raporlar birbirini izliyor.
Raporda, "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" ifadeleri ise dikkat çekti.
BofA da son günlerdeki değerlendirmelerine bir yenisini eklerken, TL için çağrıda bulundu.
Carry getirisi, farklı para birimleri arasında yapılan döviz değişimiyle faiz getirisi sağlamayı amaçlarken, forwardlar da gelecekteki değer üzerinden yapılan işlemlere deniliyor.
Sosyal medyada da yabancı raporlarıyla yakından ilgilenenler "rönesans" ifadelerini yorumladı.
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İşte o yorumlardan bazıları.
"Şimşek 'Rönesans Adamı'"
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İfadeleri kimileri olumlu, kimileri olumsuz, kimileri de temkinli karşıladı.
Son dönemde göstergelerdeki iyileşme olsa da uzmanların uyarıları sürüyor.
Piyasalardaki hareketler için bahar havasına dikkat çekenler olduğu gibi,
Faiz kararı öncesinde gelen raporlar da ilgi çekiyor. Sizce?
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