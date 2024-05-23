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Bayram değil, Seyran Değil: Citi, Türkiye İçin "Rönesans" Dedi, BofA TL Övdü

Bayram değil, Seyran Değil: Citi, Türkiye İçin "Rönesans" Dedi, BofA TL Övdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 13:36

Citi Group, araştırma notunda, Türkiye'de ekonomi politikalarında normalleşmeyle 'Türk piyasaları Rönesans anının eşiğinde' değerlendirmesini yaparken, Bank of America (BofA) da Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Faiz kararı öncesi açıklamalar dikkat çekti.

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Türkiye'de ekonomik veriler yakından izlenirken, yabancı kurumlardan da "olumlu" raporlar birbirini izliyor.

Türkiye'de ekonomik veriler yakından izlenirken, yabancı kurumlardan da "olumlu" raporlar birbirini izliyor.

Bloomberg'in haberine göre, son raporlardan biri de Citi'den geldi. ,

Yayımlanan araştırma notunda, TL ve Türk tahvillerinin performansının TCMB'ye, dezenflasyona ve cari dengeye bağlı olduğu belirtilirken, TCMB’nin doğru politikalar uyguladığı, para politikasının piyasalar tarafında bir süre daha sıkı olabileceği belirtti.

Raporda, "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" ifadeleri ise dikkat çekti.

Raporda, "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" ifadeleri ise dikkat çekti.

BofA da son günlerdeki değerlendirmelerine bir yenisini eklerken, TL için çağrıda bulundu.

BofA da son günlerdeki değerlendirmelerine bir yenisini eklerken, TL için çağrıda bulundu.

BofA, yüksek carry getirisi, cari dengede mevsimsel pozitif görünüm, sıkı parasal koşullar ve rezervlerdeki artışa dikkat çekerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Raporda, 'Gelişmekte olan piyasalarda Türk Lirasının en yüksek carry-oynaklık oranına sahip olduğu, hatta bazı büyük piyasalara kıyasla da görece yüksek olduğu' söylenirken, 'Dolar/TL'nin sabit kalması halinde Türk Lirası 3 aylık forwardlar üzerinden yüzde 9,4'e kadar beklenen getiri sunuyor' denildi.

Carry getirisi, farklı para birimleri arasında yapılan döviz değişimiyle faiz getirisi sağlamayı amaçlarken, forwardlar da gelecekteki değer üzerinden yapılan işlemlere deniliyor.

Carry getirisi, farklı para birimleri arasında yapılan döviz değişimiyle faiz getirisi sağlamayı amaçlarken, forwardlar da gelecekteki değer üzerinden yapılan işlemlere deniliyor.

Sosyal medyada da yabancı raporlarıyla yakından ilgilenenler "rönesans" ifadelerini yorumladı.

Sosyal medyada da yabancı raporlarıyla yakından ilgilenenler "rönesans" ifadelerini yorumladı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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"Şimşek 'Rönesans Adamı'"

"Şimşek 'Rönesans Adamı'"
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Türkiye - banka görüşlerinde bir yılda olağanüstü dönüşüm: Citi, BAML, JPM, GS, hepsi inanılmaz derecede olumlu görüşler ortaya koyuyor. Citi, Türkiye pazarları için “rönesans” döneminden bahsediyor. Bir yıl önce Türkiye yatırım yapılmaz olarak görülüyordu. Şimşek “Rönesans Adamı”.

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İfadeleri kimileri olumlu, kimileri olumsuz, kimileri de temkinli karşıladı.

İfadeleri kimileri olumlu, kimileri olumsuz, kimileri de temkinli karşıladı.
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Son dönemde göstergelerdeki iyileşme olsa da uzmanların uyarıları sürüyor.

Son dönemde göstergelerdeki iyileşme olsa da uzmanların uyarıları sürüyor.
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Piyasalardaki hareketler için bahar havasına dikkat çekenler olduğu gibi,

Piyasalardaki hareketler için bahar havasına dikkat çekenler olduğu gibi,
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Faiz kararı öncesinde gelen raporlar da ilgi çekiyor. Sizce?

Faiz kararı öncesinde gelen raporlar da ilgi çekiyor. Sizce?
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