Bayburt'ta Köylerdeki Petrolü Vatandaş Buldu: Gözler TPAO'ya Çevrildi
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Bayburt Kent Konseyi, kentte petrol potansiyelinin araştırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulundu. Konsey, jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.
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Kaynak: İHA
Kent Konseyi, 2023 yılında dört köyde alınan su ve çamur numunelerinin sonuçlarının olumlu olduğunu belirtti.
Başvuruda, petrol bulunup bulunmadığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için sismik çalışmaların yapılması istendi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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