Bayburt'ta Köylerdeki Petrolü Vatandaş Buldu: Gözler TPAO'ya Çevrildi

Başvuruda, bölgede petrol bulunup bulunmadığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için gerekli jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yapılması istendi. Petrol varlığının tespit edilmesi durumunda bunun Bayburt ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Kent Konseyi, bölgede yürütülen araştırmalara katkılarından dolayı Prof. Dr. Nafiz Maden ve teknik heyetine teşekkür etti.