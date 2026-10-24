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Bayburt'ta Köylerdeki Petrolü Vatandaş Buldu: Gözler TPAO'ya Çevrildi

Bayburt'ta Köylerdeki Petrolü Vatandaş Buldu: Gözler TPAO'ya Çevrildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 21:52
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Bayburt Kent Konseyi, kentte petrol potansiyelinin araştırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulundu. Konsey, jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etti.

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Kaynak: İHA

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Kent Konseyi, 2023 yılında dört köyde alınan su ve çamur numunelerinin sonuçlarının olumlu olduğunu belirtti.

Kent Konseyi, 2023 yılında dört köyde alınan su ve çamur numunelerinin sonuçlarının olumlu olduğunu belirtti.

Kent Konseyi tarafından hazırlanan başvuruda, 2023 yılında Bayburt'un Orta Çimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerinde petrol arama araştırmaları kapsamında alınan su ve çamur numunelerinin sonuçları ele alındı. Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Maden öncülüğündeki teknik heyetin çalışmalarından elde edilen numune sonuçlarının olumlu olduğu ve bölgenin petrol potansiyeli taşıyabileceği ifade edildi.

Konseyin açıklamasında, bölgede 1926 ve 1930 yıllarında da dönemin şartlarında petrol arama çalışmaları yapıldığı ve köylülerle gerçekleştirilen görüşmelerde geçmişte belirli alanlarda petrol varlığını destekleyen bilgilerin edinildiği aktarıldı.

Başvuruda, petrol bulunup bulunmadığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için sismik çalışmaların yapılması istendi.

Başvuruda, petrol bulunup bulunmadığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için sismik çalışmaların yapılması istendi.

Başvuruda, bölgede petrol bulunup bulunmadığının bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması için gerekli jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yapılması istendi. Petrol varlığının tespit edilmesi durumunda bunun Bayburt ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Kent Konseyi, bölgede yürütülen araştırmalara katkılarından dolayı Prof. Dr. Nafiz Maden ve teknik heyetine teşekkür etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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